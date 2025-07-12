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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лип, 2025 09:21
Bolt написав: Water написав: Bolt написав:
Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Там це де саме?
Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.
У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.
Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.
Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.
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Water
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Додано: Нед 13 лип, 2025 10:02
Water написав: Bolt написав: Water написав:
Там це де саме?
Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.
У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.
Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.
Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Я теж вам про забугор. Витрати не завжди значно більші, але інші перспективи. Це з власного досвіду якщо що.
Завжди значно більші. Як мінімум оренда чи гуртожиток стануть декілька тисяч долярів на рік. В той час як вся комуналка за мій будинок не більше штуки баксів в рік.
'https://krakow.tvp.pl/79249443/wzrosly-ceny-akademikow-ale-zainteresowanie-studentow-nie-slabnie
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Bolt
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