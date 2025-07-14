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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2882288328842885> Додано: Нед 13 лип, 2025 21:53 Water Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5551 З нами з: 29.07.22 Подякував: 887 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 22:08 flyman написав: а решту 7 годин байдикує а решту 7 годин байдикує

Всім слідувати оголошеним курсом: байдикувати!

Людина знає, що говорить: поріг в 400 000 повідомлень на форумі перейшов.

Скоро буде 500 000!

«Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.» (цитата з книги: Бернард Шоу «Афоризми»). Всім слідувати оголошеним курсом: байдикувати!Людина знає, що говорить: поріг в 400 000 повідомлень на форумі перейшов.Скоро буде 500 000!«Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.» (цитата з книги: Бернард Шоу «Афоризми»). akurt

Повідомлень: 11086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 23:40 fox767676 написав: Кто что думает, может на фоне "заката Европы" норм вариант ?

Кто что думает, может на фоне "заката Европы" норм вариант ?

Про «закат Європи» думаю - а я зараз живу в Європі - ви поспішили говорити, але то таке…



Ваша думка цікава та заслуговує на обговорення.

Те, що десь там висить український прапор вас не повинно водити в оману.

Є інші чинники і серед них головний - це легалізація, або чи отримаєте ви Вид на проживання в Бразилії.

Саме з цього треба починати.



Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:

- працевлаштування. Точно все ОК?

- навчання в аспірантурі;

- возʼєднання родини (?);

- лікування;

- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);

- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.

- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;

- цифровий «кочевник».

Ось це основній чинники.

А те, що десь там є школа України або прапор вивішено: нічого не означає.

Он вчора президент Польщі сам знімав на палаці українські прапори… Про «закат Європи» думаю - а я зараз живу в Європі - ви поспішили говорити, але то таке…Ваша думка цікава та заслуговує на обговорення.Те, що десь там висить український прапор вас не повинно водити в оману.Є інші чинники і серед них головний - це легалізація, або чи отримаєте ви Вид на проживання в Бразилії.Саме з цього треба починати.Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:- працевлаштування. Точно все ОК?- навчання в аспірантурі;- возʼєднання родини (?);- лікування;- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;- цифровий «кочевник».Ось це основній чинники.А те, що десь там є школа України або прапор вивішено: нічого не означає.Он вчора президент Польщі сам знімав на палаці українські прапори… akurt

Повідомлень: 11086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 00:06 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:

- працевлаштування. Точно все ОК?

- навчання в аспірантурі;

- возʼєднання родини (?);

- лікування;

- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);

- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.

- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;

- цифровий «кочевник».



Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:- працевлаштування. Точно все ОК?- навчання в аспірантурі;- возʼєднання родини (?);- лікування;- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;- цифровий «кочевник».



Достатньо першого\останнього

По своій компанії бачу що південноамериканські філії стрімко розширюються і керівні\провідні ланки заповнюються вихідцями з Білорусі\України

Приваблює кліматичний пояс Парани, расовий склад з превалюючою східно \центрально європейською частиною, етно-культурне розмаїття цих елементів, без домінування якогось одного, помірні ціни на нерухомість, віддаленість Бразилії від геополітичних поясів напруги, її технолгічна суб'єктність (третій в світі виробник цивільної авіації).

Європа з т.з. безпеки у 2025 це шило на мило.

Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.

А життя воно одне.

Балкани, як мінімум православну частину, скоріш за все тишком-нишком підгребе під себе москва з часом, через "м`яку силу" Достатньо першого\останньогоПо своій компанії бачу що південноамериканські філії стрімко розширюються і керівні\провідні ланки заповнюються вихідцями з Білорусі\УкраїниПриваблює кліматичний пояс Парани, расовий склад з превалюючою східно \центрально європейською частиною, етно-культурне розмаїття цих елементів, без домінування якогось одного, помірні ціни на нерухомість, віддаленість Бразилії від геополітичних поясів напруги, її технолгічна суб'єктність (третій в світі виробник цивільної авіації).Європа з т.з. безпеки у 2025 це шило на мило.Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.А життя воно одне.Балкани, як мінімум православну частину, скоріш за все тишком-нишком підгребе під себе москва з часом, через "м`яку силу" fox767676 Заблокований Повідомлень: 3707 З нами з: 13.06.20 Подякував: 409 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 01:18 fox767676 написав: Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.

А життя воно одне. Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.А життя воно одне.

Тотальна українофобія в Польщі - це перебільшення. Не все так драматично на побутовому рівні. Чесно кажучи, навіть не знаю, що зараз гірше: бути українцем у Польщі, чи російськомовним українцем в Україні. Тотальна українофобія в Польщі - це перебільшення. Не все так драматично на побутовому рівні. Чесно кажучи, навіть не знаю, що зараз гірше: бути українцем у Польщі, чи російськомовним українцем в Україні. Gastarbaiter Повідомлень: 3729 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 06:08 Дюрі-бачі написав: Water Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували... Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували...

Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .

В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати. Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати. Bolt Повідомлень: 3517 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 12:06 Мільонери-ніщеброди, або багаті теж плачуть в СЩА flyman

Повідомлень: 40072 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Water Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували... Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували...

Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .

В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати. Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати.

Мені здається правильно зробили. Хто хоче навчатися/працювати, то будь-де навчиться, а хто не хоче то і після Гарварду роботу не знайде. Тим більше зараз можна в інтернеті будь-яку програму навчання знайти самому, в т.ч. лекції з Гарварду. У мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі, хоча закінчив якийсь Богом забутий Ніжинський інститут, навіть назви не згадаю. У цій сфері потрібні скіли, а не лички. Звичайно, може після західного вузу легше знайти першу роботу. Але потім уже все вирівнюється, а про диплом ніхто і не згадує. Принаймні ніхто з моїх колег, крім джунів, вже не пам'ятає коли останній раз вони показували диплом Мені здається правильно зробили. Хто хоче навчатися/працювати, то будь-де навчиться, а хто не хоче то і після Гарварду роботу не знайде. Тим більше зараз можна в інтернеті будь-яку програму навчання знайти самому, в т.ч. лекції з Гарварду. У мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі, хоча закінчив якийсь Богом забутий Ніжинський інститут, навіть назви не згадаю. У цій сфері потрібні скіли, а не лички. Звичайно, може після західного вузу легше знайти першу роботу. Але потім уже все вирівнюється, а про диплом ніхто і не згадує. Принаймні ніхто з моїх колег, крім джунів, вже не пам'ятає коли останній раз вони показували диплом The_Rebel

Повідомлень: 776 З нами з: 01.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 13:08 The_Rebel написав: Принаймні ніхто з моїх колег, крім джунів, вже не пам'ятає коли останній раз вони показували диплом Принаймні ніхто з моїх колег, крім джунів, вже не пам'ятає коли останній раз вони показували диплом

Це правда з невеликим уточненням.

Сам диплом - я говорю про дипломи університетів США - практично не тримають в руках не тільки роботодавці, але і ті, кому його видано.

Тому що:

а) головне це те, де ти вчився та що закінчив. Про це достатньо сказати та вказати в анкеті.

б) наявність/відсутність при необхідності перевіряється в он-лайн режимі.



Особисто я був присутній на врученні дипломів різних університетів в США - останній раз влітку 2023 року в Сан Францисько: вручення дипломів СИМВОЛІЧНЕ: випускнику вручають декоративний папірець, це просто «святкова формальність». Там немає ні слова «диплом», ні імені, просто емблема університету. Головне бути привселюдно у традиційному вбранні випускників та можливо в останній раз побачити своїх професорів: розлетяться ж птахи-випускники по світу…

Сам диплом приходить поштою випускнику через місяць або три.

Так що те, що ніхто не дивиться на диплом - правда від самого початку.



Тому насправді: сам папірець ніхто не дивиться, бо немає потреби.

Але якщо ти закінчив Гарвард або університет в Ніжині - то така велика дистанція, що не варто і міряти.



Позавчора говорив з племінником - досить успішний програміст, працює на компанію в США. Живе в Європі. Закінчив магістратуру одного досить відомого університету в Україні.

Так ось він сказав, що рівень підготовки програмістів так впав, що НЕ треба показувати диплом, достатньо сказати, що ти закінчив той (його) університет - і вже далі не розмовляють.

Диплом реально можна не показувати.

Цитата: «…мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі…» Вірю і знаю такі приклади.

На цю тему навіть здивував наш українець, який працює в компанії Amazon. Коли я в нього спитав: «А правда, що в компанію Amazon беруть виключно випускників University of California?” - він відповів, що це не є правдою: принаймні їх колектив (розбитий на групи по 7 програмістів) складається з випускників різних університетів різних країн, часто таких університетів, про які він і не чув. Можливо, і ніженський.

Справа ж в тому, що в тебе в голові: є «клепка», чи немає.

Раджу подивитися на посилання нижче: мене в офіс не впустили, розмова була ось тут на вході. Можна погуляти навкруги будівлі одного з підрозділів Amazon та подивитися в яких умовах працюють програмісти з «клепкою» в голові. До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

https://maps.app.goo.gl/KWQHWthQfBS82V2Z8?g_st=ipc Це правда з невеликим уточненням.Сам диплом - я говорю про дипломи університетів США - практично не тримають в руках не тільки роботодавці, але і ті, кому його видано.Тому що:а) головне це те, де ти вчився та що закінчив. Про це достатньо сказати та вказати в анкеті.б) наявність/відсутність при необхідності перевіряється в он-лайн режимі.Особисто я був присутній на врученні дипломів різних університетів в США - останній раз влітку 2023 року в Сан Францисько: вручення дипломів СИМВОЛІЧНЕ: випускнику вручають декоративний папірець, це просто «святкова формальність». Там немає ні слова «диплом», ні імені, просто емблема університету. Головне бути привселюдно у традиційному вбранні випускників та можливо в останній раз побачити своїх професорів: розлетяться ж птахи-випускники по світу…Сам диплом приходить поштою випускнику через місяць або три.Так що те, що ніхто не дивиться на диплом - правда від самого початку.Тому насправді: сам папірець ніхто не дивиться, бо немає потреби.Але якщо ти закінчив Гарвард або університет в Ніжині - то така велика дистанція, що не варто і міряти.Позавчора говорив з племінником - досить успішний програміст, працює на компанію в США. Живе в Європі. Закінчив магістратуру одного досить відомого університету в Україні.Так ось він сказав, що рівень підготовки програмістів так впав, що НЕ треба показувати диплом, достатньо сказати, що ти закінчив той (його) університет - і вже далі не розмовляють.Диплом реально можна не показувати.Цитата: «…мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі…» Вірю і знаю такі приклади.На цю тему навіть здивував наш українець, який працює в компанії Amazon. Коли я в нього спитав: «А правда, що в компанію Amazon беруть виключно випускників University of California?” - він відповів, що це не є правдою: принаймні їх колектив (розбитий на групи по 7 програмістів) складається з випускників різних університетів різних країн, часто таких університетів, про які він і не чув. Можливо, і ніженський.Справа ж в тому, що в тебе в голові: є «клепка», чи немає.Раджу подивитися на посилання нижче: мене в офіс не впустили, розмова була ось тут на вході. Можна погуляти навкруги будівлі одного з підрозділів Amazon та подивитися в яких умовах працюють програмісти з «клепкою» в голові. До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів». akurt

Повідомлень: 11086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 13:50 В Амазоні, це на їх Новій Пошті? В Амазоні в команді "вільна каса"

flyman

Повідомлень: 40072 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2882288328842885> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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