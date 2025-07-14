Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2883288428852886 Додано: Пон 14 лип, 2025 21:27 Поважаю ваш біологічний годинник.

Не даремно ж психологи поділяють людей на «жайворонків» та «сов».

Я - наприклад - зранку можу «гори звернути», а після обіду нічого не хочеться робити. Був певний період в житті: приходив на роботу о 05:00 ранку: ніхто не шумить, не дзвонить, не смикає двері…

Ну а про морепродукти на колективний обід наші розказували як про приємний бонус.

Звісно, не заради морепродуктів приходили на роботу, а як на колективних захід для спілкування.

В звичайний день група із 7-ми програмістів на обід відправляються в якесь кафе та спілкуються ТІЛЬКИ між собою.

Мабуть, це «тільки» і врахували психологи компанії Amazon: неформальне колективне спілкування багатьох співробітників. akurt

Повідомлень: 11092 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 21:30 akurt написав: Amazon - контора конкретна!

Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця.

Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$.

Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни.

Там «байдикувати» не проучається.

Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію.

Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня.

На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи.

Все чітко! Amazon - контора конкретна!Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця.Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$.Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни.Там «байдикувати» не проучається.Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію.Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня.На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи.Все чітко!

Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу. Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу. BIGor

Повідомлень: 10027 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1452 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 21:36 Gastarbaiter написав: akurt написав: До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів». До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.

А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.

Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.

Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик. Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.

Власники Амазону найбагатші люди на планеті. Можливо їм видніше?? Власники Амазону найбагатші люди на планеті. Можливо їм видніше?? BIGor

Повідомлень: 10027 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1452 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 22:26 BIGor написав: Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу. Є знайомі з Амазона, розповідали що не все там так "шоколадно". Бонуси по 80 тис. скоріше виплачують менеджменту чи принципалам (не плутати з древньоримськими принципалами). Пошук нових людей в них займає місяці - бо вимоги дуже завищені, багато бюрократії, а зарплати посередні. При чому за це треба впахувати як кінь. Тому багато європейців оминають широким луком Амазон. За американців не скажу.

Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців:

- бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024.

- тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна.

- крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте.

- «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік.

Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся. Ну ось бачите: ваші друзі можуть помилятися. Бо я розказую конкретні кейси від наших українців:- бонус в 80 000$ отримав 21 травня наш українець, який має посаду Software Development Engineer III. До речі: підвищили в 2024.- тому хто звільнявся, дали 2 тижня відпрацювати. В кінці цього періоду вже була готова заміна.- крім того: у них потужна юридична підтримка: якщо взяли на роботу, то Green card вважайте в руках вже тримаєте.- «посередня» зарплатня виглядає так: 200 000$ «живими» грошима (на рахунок), плюс 200 000 акціями компанії. Це за рік.Всі кейси реальні від тих, з ким спілкуюся. Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 лип, 2025 23:02, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 11092 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 22:26 flyman написав:



Короче, спасибо за эту мадаму.

Затянуло - капец.

Начал с почти ее начала на канале.

Очень много "воды", но у нее там ситуации, с которыми я сталкивался и которые из меня кучу нервов вытянули.



Многие вообще один в один.

И это реальные живые ситуации человека, который живет и работает в США, а не туристов, которые надувают щеки и рассказывают про "успешный успех" того, о чем не имеют ни мелейшего представления.

Уже не обращаю внимания на ее маты, важна суть. Короче, спасибо за эту мадаму.Затянуло - капец.Начал с почти ее начала на канале.Очень много "воды", но у нее там ситуации, с которыми я сталкивался и которые из меня кучу нервов вытянули.Многие вообще один в один.И это реальные живые ситуации человека, который живет и работает в США, а не туристов, которые надувают щеки и рассказывают про "успешный успех" того, о чем не имеют ни мелейшего представления.Уже не обращаю внимания на ее маты, важна суть. rjkz

Повідомлень: 17633 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8648 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 22:36 flyman написав: Сибарит написав: akurt написав: P.S. Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «Сибарит». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»… Відео, яке обговорюється так жваво, не дивився. Прислухався до думки учасника форуму «». Навіщо витрачати час на маячню, розміщену людиною, яка має маячневу «продолжительную карьеру»…

Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.

То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.

Не хочется быть препятствием на пути получения информации. Мне это, конечно, очень лестно, но и немного страшно.То, что видео не зашло мне, может быть следствием моих собственных тараканов. Тем более, что я вообще не люблю подобный формат.Не хочется быть препятствием на пути получения информации.

не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?

баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США не зайшло то не зайшло, вас що заставляють прослухати від А до Я та написати ессе на тему сабжа?баришня думала, що приїде молодою дівчиною і стане труь американкою (бо це ж країна емігрантів), ну хоча б років за 10, а реальність інша. Цікаво в неї про міфи "рівність/братство/свобода" в США



Она сама призналась, что не умеет грамотно тратить деньги.

Зарабатывать умеет, а удержать заработанное - нет.

Рассказала про то как ее отказались обслужить в Диоре в Париже...ну как-бы мне понятно ее отношение к этой ситуации, но и туфли за 800 баксов и джинсы за 250 - говорит как раз о том, о чем она и говорит. И это шмотки, в США основные расходы в другом.

И то, о чем я писал много раз - кто-то зарабатывает сотни куе в год и не может свести концы с концами (как она), а я знаю несколько ННА, которые имеют свое выплаченное жилье в НЙ. Да, недорогое как для НЙ, но она не смогла удержать в руках то, что имела.

Фактически, и об этом я тоже писал, она работает какое-то время, потом не работает и это нивелирует ее относительно высокие доходы (ну не 500 куе ). Она сама призналась, что не умеет грамотно тратить деньги.Зарабатывать умеет, а удержать заработанное - нет.Рассказала про то как ее отказались обслужить в Диоре в Париже...ну как-бы мне понятно ее отношение к этой ситуации, но и туфли за 800 баксов и джинсы за 250 - говорит как раз о том, о чем она и говорит. И это шмотки, в США основные расходы в другом.И то, о чем я писал много раз - кто-то зарабатывает сотни куе в год и не может свести концы с концами (как она), а я знаю несколько ННА, которые имеют свое выплаченное жилье в НЙ. Да, недорогое как для НЙ, но она не смогла удержать в руках то, что имела.Фактически, и об этом я тоже писал, она работает какое-то время, потом не работает и это нивелирует ее относительно высокие доходы (ну не 500 куе). rjkz

Повідомлень: 17633 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8648 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 22:44 Bolt написав: flyman написав: akurt написав: Світ змінюється щодня…

Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.

Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.

Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину. Світ змінюється щодня…Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.

а решту 7 годин байдикує а решту 7 годин байдикує

Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів



Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.

Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.

Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.

Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом. Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом. rjkz

Повідомлень: 17633 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8648 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 22:53 Re: Еміграція, заробітчанство А кто вообще кроме сантехников и мусорщиков в штатах нужен?

При Рейгане народу было ~220млн и айтишников наверно раз в ...надцать было меньше, но и гадили и инфраструктуру ломали тоже меньше. барабашов

Повідомлень: 5218 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 23:06 rjkz написав: Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.

Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.

Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом. Сейчас уже чуваки с 10+ летним опытом и офигенным бекграундом сидят как на иголках. Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали и кто по несколько месяцев, а кто и больше полугода были без работы.Айти и дальше будет. Только айтишников СТОЛЬКО больше не надо.Когда-то нужны были юристы, психологи, экономисты. Потом их СТОЛЬКО стало не надо. Сейчас время атищникам искать себя в другом.

Саме цікаве, що це майже правда.

Прямо щойно отримав повідомлення від наших з Чикаго:

«Я бы сказал, что работа поменялась, требования выше…

Сейчас в Америке выпускники по специальности Computer Science лидируют по безработице…

на уровне с выпускниками Астрологии…»



(Наведено цитати без редагування, звісно думка субʼєктивна, але від нашої людини).



Раджу звернути увагу на перший рядок цитат: «…требования выше» - це і логічно, і повинно змусити замислитися.

Бо дивним чином в голови людей заповзає не щось розумне, а щось дурне або брехливе.

Вже і rjkz фактично повторив брехливу фразу від багато років безробітного flyman’a:

“Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.”

Цю дурню декілька разів на цій гілці оприлюднював саме знавець «піцци з крабовими РИБОпродуктами» . І ось такий цікавий результат.

Ну так тоді і не треба дивуватися тому, що (цитата) «Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали».

Так і повинно бути… виживає або сильніший, або розумнІший.

Хіба не так?

Чи не правда? Саме цікаве, що це майже правда.Прямо щойно отримав повідомлення від наших з Чикаго:«Я бы сказал, что работа поменялась, требования выше…Сейчас в Америке выпускники по специальности Computer Science лидируют по безработице…на уровне с выпускниками Астрологии…»(Наведено цитати без редагування, звісно думка субʼєктивна, але від нашої людини).Раджу звернути увагу на перший рядок цитат: «…требования выше» - це і логічно, і повинно змусити замислитися.Бо дивним чином в голови людей заповзає не щось розумне, а щось дурне або брехливе.Вже і rjkz фактично повторив брехливу фразу від багато років безробітного flyman’a:“Главное верить, что всем кодерам в США 500 куе сходу наливают.”Цю дурню декілька разів на цій гілці оприлюднював саме знавець «піцци з крабовими РИБОпродуктами» . І ось такий цікавий результат.Ну так тоді і не треба дивуватися тому, що (цитата) «Некоторых за последние 2-3 года уже по нескольку раз сокращали».Так і повинно бути… виживає або сильніший, або розумнІший.Хіба не так?Чи не правда? akurt

Повідомлень: 11092 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 23:30 барабашов написав: А кто вообще кроме сантехников и мусорщиков в штатах нужен?

При Рейгане народу было ~220млн и айтишников наверно раз в ...надцать было меньше, но и гадили и инфраструктуру ломали тоже меньше. А кто вообще кроме сантехников и мусорщиков в штатах нужен?При Рейгане народу было ~220млн и айтишников наверно раз в ...надцать было меньше, но и гадили и инфраструктуру ломали тоже меньше.

В Стамбулі хто треба? Там 500 лір на айран наливають від Ердогана? В Стамбулі хто треба? Там 500 лір на айран наливають від Ердогана? Hotab Повідомлень: 15685 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2883288428852886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless