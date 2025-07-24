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Людство має різні видатні досягнення: колись це були аспірин та антибіотики, транзистор та ракета. Потім придумали вакуумні бомби та дрони.
Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України. Крім одного: туалети в містах. Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет. В тому ж Львові - розказують люди - ніби то відкрили туалет на 2 «посадкових» місця. Цікаво, що інваліди Першої світової війни можуть відвідати безкоштовно. Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні, звикнути до платних парковок на кожному кроці та практично повної відсутності туалетів на вулицях українських міст. Я про це подумав, відвідуючи вчора у складі української групи ланцюжок французьких міст в Піренеях, приблизно за 90-100 км від Андорри: - парковка біля фортеці, якою володів король Henry IV: перші 1/2 години безкоштовні, а за 2,5 години я заплатив карткою ПриватБанку аж 0,60€ (нуль цілих 6 десятих). Здається це десь 25 гривень. Але найбільше мене вразив туалет прямо в центрі одного з міст того регіону: - безкоштовна парковка майже навпроти мерії міста. Реально. Реально центр міста. - на розі двох вулиць - три кафе. Одне класичне французьке (офіціант в традиційному костюмі того регіону), друге кафе - «європейське» (власники чорношкірі араби, а виделки та ножі на столи розкладували із діти років 12), третє кафе - зовсім маленьке (вʼєтнамська кухня - кафе таке маленьке, що там може поміститися або 10 вʼєтнамців або не більше 3-х європейців). Тут є табличка яка говорить про те, що ліворуч ж публічний туалет. - гріх не відвідати. Туалет був досить незвичний: крім того, що він безкоштовний та майже ідеально чистий - «відкрита чоловіча зона». В цьому ж будиночку невідомого архітектора: ліворуч та праворуч індивідуальні кабіни. Все в середині з нержавіючої сталі. Чисто. Є вода. Немає тільки одного: касира.
Якось не по-людські люди живуть. Вчити їх та вчити…
В цьому смислі згадую слова мого приятеля - колись бізнесмена, який розпродувати все, привласнене з складів радянських часів: свердла, мечіки, штангенциркулі, лабораторне обладнання в таке інше. Відвідуючи зі мною Гюйнюк-каньон поблизу Анталії він на виході сказав: «Я нарахував 15 місць, де можна поставити будку з касиром та приймати гроші»… Наші люди кумедні дотепні та кмітливі. Особливо, коли мова йде про туалети…
akurt написав:Наука говорить, що все може підкоритися громадянину України. Крім одного: туалети в містах. Тут проблема, яку не може вирішити ні Київ, ні Дніпро, ні Львів… я взагалі не памʼятаю і не знаю, де можна людині попасти в туалет.
Не треба перебільшувати. Усюди в містах є ТЦ з туалетами. До речі, кілька місяців тому були у Кєльце (не найменше місто, центр воєводства). Запаркувалися біля одного з ТЦ. Парковка безкоштовна, здається, до 1 години. Туалет платний і тільки готівкою. На автобусному та залізничному вокзалах у Кракові туалети теж платні. Добре, що хоч на пляжі на ставку безкоштовні - принаймі більша частина відпочивальників все ж таки не дзюрить у воду. В Італії кафе можуть не мати туалета взагалі, або доступний він тільки для персоналу. Можна попроситися за 1-2 євро, або якщо бачать, що людина зараз зробить усі свої справи просто на підлогу у залі - пожаліють і пустять. В Польщі безкоштовні парковки у центрі хіба що у зовсім маленьких містечках та селах.
Це я перебільшую? Я не писав про супермаркети та МакДональдси. Відчуйте різницю: в центрі міст є вказівники напрямку та розташування туалетів. І утримує їх мерія. І не треба ходити по супермаркетах. Я так можу купу «екзотичних місць» знайти: - на першому поверсі готелів як правило є туалети: можна прикидатися «гостем готеля» та відвідувати; - в університетах як правило є туалети; можна знайти найближчий - прикидатися студентом та відвідувати; - в лікарнях як правило є туалети, можна знайти найближчу - прикидатися хворим та відвідувати. Але ж мова зовсім про інше. Про парковки ще цікаво: на стовбурах оголошення з назвою та напрямком безкоштовних парковок і написано наприклад так: «від парковки до центра міста 3 хвилини», «від парковки до центра міста 5 хвилин». Дрібничка, але видно, що мерія дбає про людей.
akurt написав:Важко буде нашим українцям, які повернуться після закінчення жахливої війни в Україні,
Скажемо так що важко до багато чого буде звикнути. Гарного не помічаєш але звикаєш дуже швидко.
До туалетів. Не знаю чи завжди так було, зверху дописи частково праві що туалети платні, але чи були вони такі 10років тому? В краковскій галереї(жд) - ні, в моєму меншому місті - ні Можна було б прив'язати пристрасть до українських любителів туалетного паперу, особливо в туристичних місцях, не думаю що це пов'язано, мабуть все таки з великою відвідуваністю, але додам що у всіх потягах і фліксбасах туалет є. І дуже часто той же папер))) звичайний, але по спостереженнях дуже справляє враження на людей))
До того таки додам, що в нас на 'районі' біля дитячого майданчика, осбб поставило біотуалет, звичайні панельки 80х років.
Жители Сургута, прогуливаясь по тротуару ЖК комфорт-класса по улице Киртбая, 22 никак не могли подумать, что на их головы с неба свалиться... нет, не манна небесная, а какашки.
Оказалось, что «колбаски» валились из открытого окна многоэтажки прямо из пятой точки ее обладательницы примерно с 8 этажа. Происходящее до глубины души возмутило очевидцев и они написали пост в соцсети.
«Девочка высунула свою голую ж.пу из окна и насрала прямо на головы мимо проходящих людей. Одна из «колбасок» осела на карниз окна. После чего девочка взяла в руки, что-то типа лопатки и пыталась скинуть . С ней была еще одна девочка со светлыми волосами. Люди будьте аккуратнее, проходя под окнами этого дома, дабы не словить мину», – пишет в тг-канале «ЧП Сургут» женщина.
Очевидец уверяет, что, судя по уверенности действий девочки и скорости, делает это хулиганка не впервые. Женщина просит обратить внимание родителей на своего ребенка.
«А еще мы боремся за звание элитного района!», «Так вот она какая этила из «Новина», «Видимо семья большая – очередь в туалет», – комментируют подписчики тг-канала.
Все це - фейк. Насправді: 19 липня 2025 року став історичним днем для Анталії. Анталія, туристична столиця Туреччини, 19 липня 2025 року побила свій липневий рекорд. Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой оголосив, що місто досягло найвищого щоденного показника туристичних прибуттів у липні – 102 060 іноземних відвідувачів, які прибули до міста з аеропортів Анталії та Газіпаші. Дані, отримані з початку року, досягли вражаючих показників. У період з 1 січня по 19 липня 2025 року загальна кількість іноземних відвідувачів, які прибули до Анталії лише повітряним транспортом, досягла 7 874 687 осіб. Ця цифра ще раз підкреслює позиції Анталії у світовому туризмі. Джерело: https://www.sozcu.com.tr/19-temmuz-2025 ... du-p196900
Примітка 1: в цілому в 2025 році очікується новий рекорд для Туреччини: прибуття в країну за рік 62 мільйонів туристів. Дані за перше півріччя оприлюднить Інститут статистики Туреччини 31 липня 2025 року.
Примітка 2: Текст чисто для інформації. Мене можна ні в чому не звинувачувати: я - за обʼєктивні цифрові дані; я НЕ мешкаю в Анталії з середини липня 2024 року, наступний мій візит заплановано на 22 жовтня.
Deutsche Bank of Germany підрахував вартість романтичного побачення в різних країнах і містах. Банк порівнював країни, враховуючи одяг, транспорт, їжу та напої, а також розваги. Дослідження склало рейтинг країн, де романтичне побачення з вечерею та розвагами є найдорожчим, і тих, де воно є найдоступнішим.
Швейцарія (Женева) Доступне побачення для двох коштує $471 Зміна ціни за 5 років склала 29,4 відсотка.
Швейцарія (Цюрих) Доступне побачення для двох коштує $462 Зміна ціни за 5 років склала 25,3 відсотка.
Данія (Копенгаген) Доступне побачення для двох коштує $397 Зміна ціни за 5 років склала 14,4 відсотка.
Норвегія (Осло) Доступне побачення для двох коштує $378 Зміна ціни за 5 років склала 23,9 відсотка.
Англія (Лондон) Доступне побачення для двох коштує $368 Зміна ціни за 5 років склала 35,1 відсотка.
США (Нью-Йорк) Доступне побачення для двох коштує $354 Зміна ціни за 5 років склала 26,9 відсотка.
Франція (Париж) Доступне побачення для двох коштує $315 Зміна ціни за 5 років склала 18,2 відсотка.
Німеччина (Берлін) Доступне побачення для двох коштує $292 Зміна ціни за 5 років склала 21,8 відсотка.
Польщя (Варшава) Доступне побачення для двох коштує $249
Туреччина (Стамбул) Доступне побачення для двох коштує $192 Зміна ціни за 5 років склала 76,5 відсотка.
Якщо взяти окремі міста, то: Istanbul ranks as the cheapest European city for dating at €163, followed by Prague (€186) and Budapest (€192). Цікаво, що Лос Анджелес та Дубай займають однакову сходинку і НЕ є самими дорогими містами в світі за цим критерієм. Цікаво також, що Остап Бендер не даремно мріяв про Ріо де Жанейро: там романтичне побачення дешевше, ніж в Стамбулі. В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip". Докладно тут (в оригіналі тексту ціни вказані в євро. Києва або Львова в списку немає): https://www.euronews.com/business/2025/ ... for-a-date
akurt написав:В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".
Очень интересно мнение пана flyman по поводу адекватности такой корзины
Мне это напомнило индекс БигМака Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 24 лип, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.