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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2895289628972898
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 01:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Интересно что входит в тот завтрак.
Наверно яйцо, три оливки, сыр-намазка и джем-намазка (как кормили в аэрофлоте и наших бомжМАУ) и чай без сахара безлимит.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:26

  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:46

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

тобто є дзвіночки?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:22

  Gastarbaiter написав:План-капкан: получить польское гражданство и рвануть в Италию. Встретил сегодня на пляже украинок из Николаева (я так понял, работают сиделками), поспрашивал немного про жизнь в Бари. В целом не хуже, чем в Польше. Одно плохо: работы по моему профилю нет и вообще удаленка не распространена (это уже на основе просмотра вакансий). Вся работа на севере, в Милане, Турине, на крайняк в Риме. Только там до моря далеко. Но попробую через свою фирму перевестись. Может даже на В2В - налог, вроде как, 5% для новых предпринимателей. Даже по польской ставке на жизнь и ипотеку хватит. В крайнем случае пойду пахлаву на пляже продавать:D

Тут взагалі навіть нема що порівнювати Італію до Польщі. Барі по суті маленький обл. центр забитого регіону, а має навіть свою лінію метро. Польщі нажаль ніколи не досягти рівня розвитку Італії. Звичайно Італія теж має свої проблеми - розпиздяйство, "афроамериканці", бюрократія.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:29

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:32

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

Якщо вам кожен день на море їздить, то й дивіться якійсь Неаполь.
З Милану літак хоч на Сицілію, хоч на Olbia, хоч Барі.
В липні жарко, дуже, як наш південь, тілки ще більше спека.
Дороги, ці камікадзе на маленьких мотіках заколупали, їздять по зустрічній через 2 сплошні, тіпа у нього це пару життів у запасі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:33

  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:35

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

З цим транспортом можна "попасть", я так одного разу прийшов зранку на вокзал, а потяга нема, зовсім, а мені на Мілан... Корочє в них таксі не дуже дорого вийшло, причому мені місцеві за телефоном викликали, на інший потяг я встиг, але той також запізнився на 1.5 години.
Хтось нещодавно казав замість Мілана літак прилетів у Пізу, шось там в них з радаром було, звідки таксист захотів 1700 ойро з машини до Мілану. :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:37

  stm написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.
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