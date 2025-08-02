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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2896289728982899
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:44

  stm написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53

  BIGor написав:Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.

Це не бидло, це те що може погрожувати вашому життю фізично. Наш азовець спасав нещодавно життя підрізаного італійця в дуже туристичному місці. І я дуже не впевнена що того хто підрізав знайшли. Вони точно знають де є камери.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:58

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Між якими містами? Афроіталійців там багато. І частина з них це наркокур'єри.

Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав. :lol:
У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12

  Water написав:
  stm написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста?
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46

  Shaman написав:
  Gastarbaiter написав:В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

тобто є дзвіночки?

Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.
Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 02 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:52

  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:05

  stm написав:Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:13

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу.

Цікаво як Ви порівнювали? І як вийшло 2+ години? Це при тому до до аеропорту в Кракові ще треба добратись, і за 1-1,5 год до відліту вже бути там + час польоту ще 1-1,5 год + ще з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).

Підсумовуючи - італійці собі їздять безпроблемно на море на вихідні. Щодо Вас - сумніваюсь дуже.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:40

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В целом, могу посоветовать не цепляться за море.
Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.
Мы только на прошлой неделе первый раз купались.
Хотя гуляем по набережной довольно часто.
Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.
А в первые годы были на пляже часто.
Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.


Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:56

В тому, що Мірошіченко сумує за Польщею - немає нічого дивного. Спогади про «шару»…
Вихідні дані: він класний хлопець, але прибув в США в статусі
«Имя твое - никто и зовут тебя «Никак». (рос.).
При всьому тому, досить наївний в багатьох практичних питаннях - чого вартує історія з купівлею ним авто та першим в житті пробитим колесом… реальна паніка була в нього.
І кім він почав працювати в місті, яке є на 99% населеним емігрантами? Це Сакраменто на північ від San Francisco.
Ніким. Тобто таксистом.
Хіба може бути у іммігранта - таксиста - безхмарне багате буття?
Так що все так, як має бути.
Це при тому, що я його досить сильно поважаю (правда, давно не дивився його відосики).

З цієї точки зору мені зараз подобаються чесні ролики від нашого українця Назара.
В одному з останніх він говорить (а він мешкаю якраз в Сакраменто, тобто сусід Мірошниченка) типу такого:
«Я в США вже майже 10 років, вже отримав громадянство. І що ви думаєте за ці роки було безхмарне небо?
Був відчай, ностальгія, падіння духу, сльози…
Так продовжується у кожного перші 2-3 роки еміграції. Так і повинно бути, бо йде зміна не просто місця проживання. Все міняється: мова, закони, люди, соціальний осередок, правила поведінки і оцінка твоїх здібностей…

На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…
Зображення
Вчора один з них повернувся додому о 23:00.
Хоча повинен був працювати до 17:00…
Працювати треба, панове…
Освіту мати відповідну… спеціальність… навички…
Ну а як же? Ну а якже?
akurt
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