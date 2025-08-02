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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2898289929002901 Додано: Суб 02 сер, 2025 22:39 Water написав: BIGor написав: з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе). з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).

29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро. 29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.

Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара. Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара. BIGor

Повідомлень: 10066 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 22:50 BIGor написав: Water написав: BIGor написав: з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе). з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).

29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро. 29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.

Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара. Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.

7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.

UPD:

8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.

UPDD:

9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.

10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро. 7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.UPD:8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.UPDD:9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро. Water Повідомлень: 3278 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 23:04 BIGor написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?

Приелось.

Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей. Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?Приелось.Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.

Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім не в морі, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього. Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього.



Я отвечал на пост Гастрабайтера, в котором он хочет жить возле моря и ему уже не нравится польский "климат". Я отвечал на пост Гастрабайтера, в котором он хочет жить возле моря и ему уже не нравится польский "климат". rjkz

Повідомлень: 17667 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8661 раз. Подякували: 5469 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18 BIGor написав: akurt написав: По-друге, а якщо рятували життя людині... По-друге, а якщо рятували життя людині...

Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини. Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини.



Так случилось, что у меня есть несколько знакомых медработников.

И в довесок мне периодически приходится бывать в госпиталях (не как пациенту).

Поэтому немного эту кухню знаю.

В общем-то есть разные формы работы, но заставить американского врача работать во внеурочное время довольно сложно. Но если он готов - пукуа-бы и не па.

Такие длинные смены берут по двум, но финансовым, причинам - если отработанное время за неделю больше 40 часов, то работодатель ОБЯЗАН платить овертайм Х1.5 рейт на все что выще 40 часов. Есть еще и другая норма, о которой мало кто знает (как работодатели так и работники) - если за смену отрабатывается более 10 часов, то все что выше оплачивается с коэффициентом Х1.5. Правда в разных штатах могут быть нюансы. Реально, я не видел, чтобы те, кто остается после отработаных 8 часов сильно перенапрягались - обычно болтаются по отделениям.

Там система чек-ин и чек-аут, что кто внутри делает - сложно отследить.

Одна знакомая медсестра берет 16 часовые смены 3 дня в неделю - ей хватает как овертаймов так и спред-оф-аурс. По ночам сидит видосы на телефоне смотрит.

Реально хорошо зарабатывающий врач с многолетним стажем не работает больше необходимого, ему уже на все хватило. Так случилось, что у меня есть несколько знакомых медработников.И в довесок мне периодически приходится бывать в госпиталях (не как пациенту).Поэтому немного эту кухню знаю.В общем-то есть разные формы работы, но заставить американского врача работать во внеурочное время довольно сложно. Но если он готов - пукуа-бы и не па.Такие длинные смены берут по двум, но финансовым, причинам - если отработанное время за неделю больше 40 часов, то работодатель ОБЯЗАН платить овертайм Х1.5 рейт на все что выще 40 часов. Есть еще и другая норма, о которой мало кто знает (как работодатели так и работники) - если за смену отрабатывается более 10 часов, то все что выше оплачивается с коэффициентом Х1.5. Правда в разных штатах могут быть нюансы. Реально, я не видел, чтобы те, кто остается после отработаных 8 часов сильно перенапрягались - обычно болтаются по отделениям.Там система чек-ин и чек-аут, что кто внутри делает - сложно отследить.Одна знакомая медсестра берет 16 часовые смены 3 дня в неделю - ей хватает как овертаймов так и спред-оф-аурс. По ночам сидит видосы на телефоне смотрит.Реально хорошо зарабатывающий врач с многолетним стажем не работает больше необходимого, ему уже на все хватило. rjkz

Повідомлень: 17667 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8661 раз. Подякували: 5469 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2898289929002901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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