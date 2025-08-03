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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2899290029012902
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:[
Cідайте 5 балів, що познаходили знижки. Чекаємо ваших фоток з тих міст.

Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.

Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:23

  Water написав:
  BIGor написав:
  Water написав:Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.

Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:49

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:24

  Water написав:
  BIGor написав:
  Water написав:Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх :mrgreen: немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.
BIGor
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Повідомлень: 10071
З нами з: 19.09.10
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:19

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх :mrgreen: немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.

Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть?
Water
 
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З нами з: 06.03.12
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  #<1 ... 2899290029012902
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