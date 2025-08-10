Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.
В тюрми таких сволочів садовить треба, шоб знали, як красти народне.
Я устриці не їв, тому питання не до мене. Бачив тільки як авто вміє саме паркуватись. Але якщо Мерседес вкладає в це гроші і схоже дуже не маленькі, то мабуть шось знають.
Стосовно котельні, особисто бачив, нікого ніде немає, дивно якось, нема дядька трішечки нетверезого в обвісших трєніках, собак, все автоматично. Але була сервісна служба 24/7/365, яка обслуговувала з десяток таких місцевих котелен. Котельня працювала на відходах деревообробного підприємства. Вони вважали шо спалюючи відходи місцевої деревини, викиди СО2 дорівнюють зеро. Є обслуговування котельні, якщо написано в інструкції заміна якоїсь фігні раз на рік- це обов`язково замінять, незалежно від стану. Ще цікаво, практично все продубльовано. Якщо котел став, або його обслуговують, інше обладнання працює параллельно, без зупинки, без відсутності 2 тижні гарячої води влітку та підготовку до опалювального періоду.
На Заході такі професії, де тупо людина чергує і нічого не робить- відмерли, бо автоматика. Оператор АЗС теж практично немає.
Тому й маємо таке, хтось чергує в котельній за 12 тис, за котли нічого не знаючи, хтось просиджує стілець з 8 до 17, за 15 тис. Маємо те шо маємо.
Дочка йде в правильному напрямку, але своєю батьківською опікою ви вб`єте всі починання. Просто хай консультуєтся, якщо покупка більше якоїсь суми. А так дитяча картка в Монобанку.
Системна інженерія непоганий напрямок, один наш студент, закінчивши в Одесі системну інженерію, працює в компанії Мерседес, створює автопілот.
Вже повнолітня. Тож має декілька карточок і навіть не погане депо.Я сильнио її за те не сварив, сказав щоб в інший раз питала при подібних витратах.
Інженер на Мерсі думаю біля 6 к€ на місяць має
В мене декілька бувших співпрацівників по ЛАЗу ще в 12 му році туда звалили. В автобусному підрозділі Мерса працюють конструкторами.
В них під-во хоч і державне але госпрозразункове. План аиконується?! Значить все ок.
Пригожи пара Bolt з дітьми цікаві і несподівані.
Правда, є приказка: «Малі діти - малі проблеми. Великі діти - великі проблеми…»
Хм… в серпні минулого року в Кракові вечеряли з компанією львівʼян, які щойно прилаштували сина в ліцей в Гданьську - поселили на орендовану квартиру до початку занять, коли хлопцю нададуть гуртожиток.
Так ось, трохи вони бідкалися, що залишають хлопця одного в його 16 років - в незнайомій Польщі і перший раз за кордоном…
Я їх заспокоїв, що не вони перші, знаю багато реальних випадків, коли в 16-18 років хлопці починають окреме і доволі успішне життя.
Хм… треба з ними сконтактувати, спитати, як воно там… Швидко рік пройшов…
Я вище вже писав: студент Варшавської політехніки зараз на канікулах в Німеччині, з друзяками.
Все виходить нормально: живе в гуртожитку, вчиться, працює з першого курсу…
Нижче мій свіжий допис про актуальне питання освіти якраз 17-ти річних українців…
Еміграція, заробітчанство
News from France
Зараз з приятелькою обговорювали таке питання: що робити з її братом, якому виповнилося 17 років та який дуже хоче приїхати у Францію для продовження життя та продовження навчання?
Послідовність дій - завдячуючи нашій діаспорі - визначили таку, як описано нижче.
Тут ж цікаві ремарки:
- школа у Франції є обовʼязковою для підлітків до 16 років;
- безкоштовні курси французькоі мови є для молодих людей, старших за 18 років.
А йому: 17.
1. Перше і головне питання для переселенців з України - то житло. Тому в даному випадку треба щоби сестра оформила опікунство над братом, тому що до 18 років він є неповнолітнім та не має права на багато важливих речей. Для цього треба звернутися в спеціальну службу ASE.
2. Знайти ліцей з тим напрямком, який цікавий хлопцю. Є можливість навчатись у ліцеї майже 3 роки і отримувати bours (це стипендія - до 700 € на місяць) і фінансову допомогу на харчування від OFII (взагалі-то там копійки 5.20€ на добу, але хоч щось).
3. Серед підлітків легше вивчити мову.
Потім вже за бажанням - коли виповниться 18 років - університет або спеціальна освітня організація для іноземців - Mission Locale.
Докладно - можливо кому пригодиться - є тут (є вибір української мови):
Вже сидить.
На квартиру і так йому не треба буде заробляти. Звичайно, краще би та квартира мені пасивний дохід давала.
ХЗ. Може стипендія буде якось стимулювати
Зараз ті кончені компи вбили стимул до будь-чого.
Нічого більше не треба.
Тут головне, щоби діти не проіпали сімейний капітал. В мене донька недавно взагалі так дичину влаштувала, що я може інфаркт не получив, але окуїв добре.
Сказала, що в неї з карточки гроші зняло, під 600 дол. Починаю виясняти. Проплатила 3 річних аккаунта в цій куйні
Я питаю накуя?!
Каже, що вона через ту прогу репетиторством займається.
Я навіть того не знав. Думав через zoom.
В тій прозі є безкоштовна(, зарізана) версія, є 8 баксів і 16 баксів в місяць. Вона зараз займається з однією дівчинкою бере 150 год.Тобто грубо, якщо відняти тих 16 баксів. То в місяць в неї з-за 8 занять взагалі 500 грн ч и тими буде.
Ну я питая, що може вистачило би тої версії за 8 баксів?! Мовчок.
А Нафіга ще два аккаунти було проплачувати?! Оказується, що в группі в ФБ де шукають клієнтів там хтось їй голову морочив, що теж буде займатись.
Я питаю, може з одного аккаунта можна з декількома людьми займатись? -Не знає.
(Там лінк на урок в zoom зкидується)
І ось я сижу і думаю, чи то вона сама таку дичину зробила, чи в тій групі в ФБ конкуренти по репетиторству порадили?! (Вже хоч зрозуміла, що серед них є конкуренція, і вони можуть доуг другу робити різні підстави) Там хтось їй порекомендував фота відкритими. Довелось експрес урок провести. Що її податкова за ті півтори тисячі в місяць ловити не буде, а за ФОПа під 40 кг в рік треба буде відаалити.
Ось тому і часом здається, щоб краще діти сиділи дома і нічого не рухали.
Бо якось той досвід дуже дорого дається.
Короче оренда за два з половиною місяці пішла в невідомому напрямку.[/quote]Ну то таке, то вона ще жопаті за 200 баксів в місяць не проплачувала
Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.
Щодо стіпухи, яка має мотивувати - в мене для вас погані новини. Поки він в папки і мамки на шиї, зі своїм житлом, знає що голодним не кинуть - ніяка то не мотивація. "Мені і так добре" - те що можна часто почути від тепличних дітей. Батьки хотіли вберегти від складнощів, які пройшли самі, а вийшло що перестаралися.
Якби моя воля, то я легко би влаштував би йому мінімальний прожитковий мінімум у вигляді трьох пачок Мівіни в день. 😏
Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.
