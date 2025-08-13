Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Сер 13 сер, 2025 09:07 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: akurt написав: Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг». Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить? Faceless

Додано: Сер 13 сер, 2025 09:11 BIGor написав: akurt написав: Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг». Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Менеджерами по продажам.

Менеджерами по продажам.
В этой профессии такое образование даст им определенное преимущество, если будут хоть какие-то знания, а не только корочка.

Додано: Сер 13 сер, 2025 09:36 Я вибору «Маркетинг» не дивуюся.

По-перше, по Україні на першому місці в 2025 році є спеціальність «Менеджмент» - це говорить - на мою думку - про те, що молодь зовсім не орієнтується в професіях, спеціальностях та іде вчитися «аби вчитися».

Ну, їх так і вчитимуть.

«Вокально-інструментально».



В тому, щоби «вчитися аби вчитися» є деякий смисл.

Смисл в тому, що в 17 років людина однозначно не знає, які ж в неї здібності та в чому може бути її талант.

Зараз здалеку споглядаю за хлопцем, карʼєру якого просто шикарно вибудовували батько, мати дідусь та бабуся.

Батько - моряк з великим стажем.

Дідусь - старший механік на балкері - це велетенське судно довжиною в 300 м - зараз десь в Тихому океані.

Хлопець вчився в Херсонскій морській академії - тут війна - він опинився серед небагатьох студентів, яким запропонували закінчити морську академію в Клайпеді (Литовська республіка).

Один раз побував в поході - судно один раз на місяць швартувалося в порту Анталії та мене просили принести йому сумку із смаколиками (шоколадні батончики, печиво - на судні моряків годували дуже добре, але ось такого «солодкого» не вистачало). Керівником дипломного проєкту був капітан дальнього плавання із Великої Британії.

За планом після закінчення навчання та отримання диплома поважного навчального закладу хлопця повинен був взяти в черговий рейс дідусь - посада «старший механік» на судні є третьою за значенням - а прізвища у них різні - все «чисто»! Ніхто б не допетрав про звʼязок між матросом та старшим механіком… потім був би третій рейс (моряки називають «контракт»), черговий запис в «Паспорті моряка», ну а там вже і посада старшого помічника капітана (друга за значимістю на судні) і далі - вершина «айсберга» - капітан…

І що ви думаєте, щось а мозку у Сашка в 23 роки переключилося: «В море не піду. Не умовляйте!»



Зараз працює вантажником в одному із супермаркетів в Литві.

Знайшов себе…

Додано: Сер 13 сер, 2025 09:42 BIGor написав: akurt написав: Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг». Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Якось випадково зустрів сокурсницю по підготовчим курсам до політеха (вона поступала тоді на економічний факультет) через декілька років після закінчення політеха-працювала продавцем в магазині одягу. В сусідки донька менеджмент закінчила, так та її в міськраду прилаштувала де сама працює зам нач управління.

Якось випадково зустрів сокурсницю по підготовчим курсам до політеха (вона поступала тоді на економічний факультет) через декілька років після закінчення політеха-працювала продавцем в магазині одягу. В сусідки донька менеджмент закінчила, так та її в міськраду прилаштувала де сама працює зам нач управління.
Загалом працювати нікому, кого вони там зібрались менеджерити, ХЗ.

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить?

Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.

Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.
А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.

Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Сибарит

