#<1 ... 2913291429152916> Додано: Чет 14 сер, 2025 14:37 закат Бейерії BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: CША точно країна "Мрій"

https://dou.ua/forums/topic/55079/

«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень



Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.



Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.



Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.



«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.



Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.



«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.



Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.

Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.

Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.

Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.

Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.

Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.

Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.

ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.

Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу

Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу

закат Бейерії

flyman

І це добре: не дай Боже подивися хоча б у відео "Американцы страдают в США, ПЛОХО ВСЁ" декілька секунд на 20:03...

Кинув би все на світі - впав би на коліна ти благав:

"Пане akurt'e! Простіть мене, невдаху, за те, що я не вірив про зарплатню наших українців в $500К! Простіть, я більше не буду розміщувати на форуму повну дурню!"



P.S. І ще додав би: "Я навіть навчуся користуватися кнопкою DEL на клавіатурі, щоби не розміщувати на форумі гігантські копії ЧУЖИХ текстів, які ми всі читали, щоби до чужих текстів додати свої поцарапані 5 копійок...



P.P.S. перше відео ми всі бачили і вже обговорили, то пан флайман не встиг.

За друге відео дякую: класні слова на 3-ій хвилині.

Навіть передивлюся другий раз: ходить людина та скиглить, і скиглить... Але квартиру за 3 950 доларів на місяць в оренду бере... Ні, щоби повернутися в Хабаровськ... Хі-хі... akurt

Просто стало цікаво.



1. Вулиця, по якій йде автор відео - реальна глибинка міста з населенням в 800 000 людей.

Я один раз пішки пройшов саме в тому районі - від Ferry Building (прибув на поромі, який проходить повз знаменитої на весь світ тюрми Алькатрас до https://maps.app.goo.gl/phYsE8voqdtWu9JQ9

і далі - до залізничної (!) станції

https://maps.app.goo.gl/PBb4SwS1VB1eWSW36

звідки відїждждав на 2-рівневому поїзді в серце Силіконової долини - місто Сан Хосе.

Але до такої глибинки, де ходить автор відео - не дійшов.

Це щось на кшталт Осипенковського в Запоріжжі або щось на краю Києва.

Єдине що радує: бідність мешканців/роботяг можна оцінити по якості автівок, припаркованих - зверніть увагу - БЕЗКОШТОВНО на вулицях міста. В центрі таке паркування безкоштовно могло бути або тільки на 2 години або на підземних паркінгах десь по 30 доларів за світовий день.



2. Рекомендую звернути увагу на розповідь з 02:40 до 03:30. І подумати: "А де це є країна, яка любить всіх підряд іноземців/біженців та кожного? Он 57 дебілів махали на стадіоні в Польщі прапорами УПА - то їх повинні любити... або два підлітка-дебіла фарбами під прапор УПА розмалювали пам"ятник в Польщі - то теж їх поляки повинні любити?



3. Сподобалося на 05:00 і далі: "Складно все... складно знайти роботу, складно заробити гроші, складно зняти кваратиру.... Я навіть не знаю, що зараз легко в США..."

Я згадав старий анекдот, коли "дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва" робітничий клас питав: "А чого це при переході від соціалізму до капіталазму так погано, що вже і їсти немає що?"

Брежнєв відповідає: "Так в дорозі кормити ніхто і не обіцяв..."



4. На 06:15 взагалі класика на тему "Раніше все було краще і повезло тим, хто народився за царя Панька..."



5. Про залізниці - він не знає особливостей - то не основний вид транспорту в США з давніх часів.

Залізниці там - диковинка... Приблизно як квитки на потяг в Україні...

Кіра того, навіщо там між SFO та LAX залізничне сполучення, якщо є альтернативи: а) літак за ціною бургера; б) власне авто (комфорт та звички); в ) для бідних є автобус-експрес.

Гадаю пузаті капіталісти в шляпах все порахували...



Я далі другий раз вирішив не передивлятися, а взагалі подивитися цікаво. Навіть рекомендую.



З приводу оренди квартири в Сан Францисько за 3 950 доларів - то дійсно є така ціна і то "стандарт".

В центрі взагалі 6 500 платили НАШІ українські ІТ-ники із своєї зарплатні в 350 000 на рік...

І не плакали в камізельку...

Ну хочеш платити не 3 950 - орендуй щось на північ від міста - в районі Petaluma...

На південь НЕ орендуй - там не дешевше 3000 доларів...

На роботу будеш їхати 1,5 години в один бік... І так наші роблять...



Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся. Полюбопытствуйте.Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.

Спасибо!

Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил.

Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах...

Но все равно нудноват.

Не мой это формат. Спасибо!Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил.Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах...Но все равно нудноват.Не мой это формат.



Нудноват?

Дело вкуса.

Зато информативен.

Как для меня.

Во всяком случае, то что я не влез в мортгидж - во многом его заслуга.

Он делает бизнес на тех, кто ринулся "в воду, не зная броду".

Один из самых нудных и плодовитых, в плане контента, блогеров, после просмотра многих десятков часов его видео, упомянул один ресурс, после уделения которому нескольких месяцев практически в режиме 24/7, помог решить к тому моменту нерешаемый вопрос.

Поэтому тут вопрос что человек хочет от ЮТуба - развлечений или информации.

Ну и как-бы, да, блогеры делятся своим опытом, своими эмоциями, своей жизненной позицией. Как говорил один из очень почитаемых мной людей прошлого, кумир своего и не только своего времени (немного не дословно)"Аудитория, нужна мне больше чем я ей. Это дает возможность донести то, что меня волнует в данный момент". Нудноват?Дело вкуса.Зато информативен.Как для меня.Во всяком случае, то что я не влез в мортгидж - во многом его заслуга.Он делает бизнес на тех, кто ринулся "в воду, не зная броду".Один из самых нудных и плодовитых, в плане контента, блогеров, после просмотра многих десятков часов его видео, упомянул один ресурс, после уделения которому нескольких месяцев практически в режиме 24/7, помог решить к тому моменту нерешаемый вопрос.Поэтому тут вопрос что человек хочет от ЮТуба - развлечений или информации.Ну и как-бы, да, блогеры делятся своим опытом, своими эмоциями, своей жизненной позицией. Как говорил один из очень почитаемых мной людей прошлого, кумир своего и не только своего времени (немного не дословно)"Аудитория, нужна мне больше чем я ей. Это дает возможность донести то, что меня волнует в данный момент". rjkz

flyman

Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.

Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.

Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.

Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.

Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.

Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.

Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.

ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.

Не могу я смотреть этого блогера, что-то не лежит душа.

По Вашему тексту - практически да.

Но зависит от мировоззрения.

Для большинства американцев - культ работы.

Но есть и те, кто усердно поработав, создает активы, которые позволяют не работать. И тут уже кто что видит для себя в жизни - безпросветную работу или что-то другое. Не могу я смотреть этого блогера, что-то не лежит душа.По Вашему тексту - практически да.Но зависит от мировоззрения.Для большинства американцев - культ работы.Но есть и те, кто усердно поработав, создает активы, которые позволяют не работать. И тут уже кто что видит для себя в жизни - безпросветную работу или что-то другое. rjkz

Лідерами за кількістю придбаних об’єктів стали громадяни Росії — 315 угод. На другому місці — громадяни Ірану (152 угоди), на третьому — Німеччини (135 угод).



Українці придбали в липні 134 об’єкти нерухомості, що дозволило їм посісти четверту сходинку рейтингу. Замикають першу п’ятірку громадяни Іраку — 120 угод.



До десятки також увійшли: Азербайджан (93 угоди), Казахстан (65 угод), Саудівська Аравія (64 угоди), Палестина (52 угоди) і Китай (51 угода).



При цьому наголошується, що місяцем раніше — в червні 2025 року — громадяни України посідали друге місце за обсягом купівлі житла в Туреччині, поступившись лише росіянам.

А як за кордоном вирішують таке? >>>

Успіх написав: Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...

А тепер - конкретний приклад>>>



Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...

Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).

Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.

Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)

Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.

Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?

Чел: Та викликайте.

Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...

Чел: Та добре.

Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...

Контролер: Чекайте на поліцію!

Що, слабо дочекатись поліцію?

Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!

І йде собі геть...





А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?

Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!

Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?

Який вихід з такої ситуації мав би бути? Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...А тепер - конкретний приклад>>>Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?Чел: Та викликайте.Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...Чел: Та добре.Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...Контролер: Чекайте на поліцію!Що, слабо дочекатись поліцію?Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!І йде собі геть...А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом? На іншій гілці це запитував... - і з Украною - "все зрозуміло"))А як за кордоном вирішують таке? >>> Успіх

А як за кордоном вирішують таке?

Расскажу страшную историю.

В республике Калифорния лица нетрадиционной социальной ориентации заходят в супермаркет, набирают в тележку товары на несколько сотен баксов, важно не превысить определенный лимит, после которого дело станет интересно полиции, и спокойно идут мимо кассы на выход. Их никто не имеет права остановить. Расскажу страшную историю.В республике Калифорния лица нетрадиционной социальной ориентации заходят в супермаркет, набирают в тележку товары на несколько сотен баксов, важно не превысить определенный лимит, после которого дело станет интересно полиции, и спокойно идут мимо кассы на выход. Их никто не имеет права остановить. Сибарит

Як так?©))



От припустимо, що можна винести товару до 50дол...

І завалює натовп 30чел і виносить кожен товару на 45дол)))

А через годину повертаються і знову...😁

Чи то так можна лише раз на день?))

Ну, тоді наступного дня повертаються... і так щодня😁



Плять, реально якимось абсурдом попахує)) І ніхто не змінює закони?Як так?©))От припустимо, що можна винести товару до 50дол...І завалює натовп 30чел і виносить кожен товару на 45дол)))А через годину повертаються і знову...😁Чи то так можна лише раз на день?))Ну, тоді наступного дня повертаються... і так щодня😁Плять, реально якимось абсурдом попахує)) Успіх

