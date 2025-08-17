Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2914291529162917 Додано: Суб 16 сер, 2025 23:38

https://youtu.be/yGNQcP9qo5c?si=SYd_bwV955Gbl0ym Не Мух часом?! 😎 Bolt Повідомлень: 3573 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 08:42 В тексті жодного разу не згадуються:

- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;

- ШРТ;

- курс «турецька ліра - $»

- недосяжні «$500К».



Тому ні, не той Андрій.

Цей розумний. akurt

Повідомлень: 11176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 11:20 akurt написав: В тексті жодного разу не згадуються:

- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;

- ШРТ;

- курс «турецька ліра - $»

- недосяжні «$500К».



Тому ні, не той Андрій.

Цей розумний. В тексті жодного разу не згадуються:- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;- ШРТ;- курс «турецька ліра - $»- недосяжні «$500К».Тому ні, не той Андрій.Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би. Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би. Bolt Повідомлень: 3573 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 19:34 Bolt написав: akurt написав: В тексті жодного разу не згадуються:

- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;

- ШРТ;

- курс «турецька ліра - $»

- недосяжні «$500К».



Тому ні, не той Андрій.

Цей розумний. В тексті жодного разу не згадуються:- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;- ШРТ;- курс «турецька ліра - $»- недосяжні «$500К».Тому ні, не той Андрій.Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би. Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.



https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8 flyman

Повідомлень: 40459 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 20:38 flyman написав: Bolt написав: akurt написав: В тексті жодного разу не згадуються:

- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;

- ШРТ;

- курс «турецька ліра - $»

- недосяжні «$500К».



Тому ні, не той Андрій.

Цей розумний. В тексті жодного разу не згадуються:- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;- ШРТ;- курс «турецька ліра - $»- недосяжні «$500К».Тому ні, не той Андрій.Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би. Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.



https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8

Так ніхто і не сумнівався.

Цей - мрійник в стилі хлопця 14-ти років, коли зранку насняться цнотливі дівчата.

Все вони щось хочуть, але НІЧОГО не виходить. Так ніхто і не сумнівався.Цей - мрійник в стилі хлопця 14-ти років, коли зранку насняться цнотливі дівчата.Все вони щось хочуть, але НІЧОГО не виходить. akurt

Повідомлень: 11176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 22:22 50Euro/год. akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.



Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».

Мама прожила в Туреччині 20 років (!).

Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…

Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.

В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».



Сьогодні до неї просте запитання:

- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)

Ось відповідь (цитата):

- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣



P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСпілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».Мама прожила в Туреччині 20 років (!).Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».Сьогодні до неї просте запитання:- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)Ось відповідь (цитата):- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

flyman

Повідомлень: 40459 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 22:54 А що тут дивного?

Он один типу програміст з України, який проштафився всім, чим тільки можна, звільненій з фірми в Польщі ще в 2018 році і з тих пір не має роботи.

І що? Що вас дивує?

Неробам, невдахам, незграбам ніде немає місця.

Спитайте у учасників форуму: хто з них може або хоче взяти на роботу незграбу/невдаху/ жопорукого з вимогою платити йому в місяць 250 000 гривень на місяць?

Я би такого вигнав - як говорять в Україні - «вигнав би сраною мітлою».

Що вас так дивує? akurt

Повідомлень: 11176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2914291529162917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Ana і 1 гістьМодератори: Faceless