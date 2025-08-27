Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Альтернативщик написав:BIGor Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих) Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив.
Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к
Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".
Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.
Поляки спочатку навчилися экономити, а потім заробляти Питання мальньких кімнат багато раз обговорювлося на цьому форумі. П.С. В приватних будинках такі самі кімнати будували, але останні роки вже бачу тенденцію *жити по багатому* значно більше купуть люксових авто та будують сучасні будинки з відкритим плануванням.
Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі. А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну?
Та чого не хочуть. У нас теж різні підходи є. Є й новобудови з 10м кімнатами (проте "3к в 60м" це таки більше про хрущовки), але тотальної мініатюризації, як в Польщі, у нас не спостерігається, і висота стель у нас в середньому трохи вище. По вашому питанню відповідь очевидна. Купують щось зі старого фонду. Або двушку в 60м.
Так само очевидно, що в Польщі найбільшим попитом користуються кімнати у 10-15 метрів не від тотальної агорафобії. Поки що є дефіцит житла у великих містах, та й ціни на місці не стояли. Тож народ і купував те, на що вистачало грошей. А девелопери будували те, що швидко продасться. Коли усі бажаючи вже житимуть у 60-метрових 3-к. - тоді прийде черга великих кімнат. А поки що первинна потреба у більшості купуючих - це щоб у кожної дитини була своя кімната, а не висота стель.
Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.