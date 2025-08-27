Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2925292629272928> Додано: Сер 27 сер, 2025 06:53 Альтернативщик написав: BIGor

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних



Это американский банк в Польще? Это американский банк в Польще? rjkz

Повідомлень: 17719 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8665 раз. Подякували: 5482 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 07:41 Альтернативщик написав: BIGor

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних

Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив. Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив. BIGor

Повідомлень: 10117 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1463 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 07:42 rjkz написав: Альтернативщик написав: BIGor

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних



Это американский банк в Польще? Это американский банк в Польще?

Іспанський, але продали австрійцям. Іспанський, але продали австрійцям. BIGor

Повідомлень: 10117 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1463 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 07:52 Faceless написав: Альтернативщик написав: flyman

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".



Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться. Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться. BIGor

Повідомлень: 10117 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1463 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 08:32 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: баба зекерувала що їде в Канаду баба зекерувала що їде в Канаду



Думаю що головне тут, що хлоп мабуть втікав від мобілізації, тому не 'баба' закерувала. А якщо він дійсно дуже хотів залишитись, то чому його зараз з хати не виманити. Була в нього гарна посада не бий лижачого, ну їдь знову працюй))

Саме цікави про когось порозмовляти, от щось і про кума давно чули)) Думаю що головне тут, що хлоп мабуть втікав від мобілізації, тому не 'баба' закерувала. А якщо він дійсно дуже хотів залишитись, то чому його зараз з хати не виманити. Була в нього гарна посада не бий лижачого, ну їдь знову працюй))Саме цікави про когось порозмовляти, от щось і про кума давно чули)) BeneFuckTor Повідомлень: 375 З нами з: 21.11.19 Подякував: 264 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 09:13 BIGor написав: Faceless написав: Альтернативщик написав: flyman

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".



Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться. Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.

Поляки спочатку навчилися экономити, а потім заробляти Питання мальньких кімнат багато раз обговорювлося на цьому форумі.

П.С. В приватних будинках такі самі кімнати будували, але останні роки вже бачу тенденцію *жити по багатому* значно більше купуть люксових авто та будують сучасні будинки з відкритим плануванням. Поляки спочатку навчилися экономити, а потім зароблятиПитання мальньких кімнат багато раз обговорювлося на цьому форумі.П.С. В приватних будинках такі самі кімнати будували, але останні роки вже бачу тенденцію *жити по багатому* значно більше купуть люксових авто та будують сучасні будинки з відкритим плануванням. Альтернативщик Повідомлень: 184 З нами з: 20.01.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 10:59 Faceless написав: Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі.

А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну? Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі.А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну? Gastarbaiter Повідомлень: 3775 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 11:18 Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі.

А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну? Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі.А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну? Та чого не хочуть. У нас теж різні підходи є. Є й новобудови з 10м кімнатами (проте "3к в 60м" це таки більше про хрущовки), але тотальної мініатюризації, як в Польщі, у нас не спостерігається, і висота стель у нас в середньому трохи вище.

По вашому питанню відповідь очевидна. Купують щось зі старого фонду. Або двушку в 60м. Та чого не хочуть. У нас теж різні підходи є. Є й новобудови з 10м кімнатами (проте "3к в 60м" це таки більше про хрущовки), але тотальної мініатюризації, як в Польщі, у нас не спостерігається, і висота стель у нас в середньому трохи вище.По вашому питанню відповідь очевидна. Купують щось зі старого фонду. Або двушку в 60м. Faceless

Модератор Повідомлень: 36522 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8236 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 11:30 Faceless написав: Та чого не хочуть. У нас теж різні підходи є. Є й новобудови з 10м кімнатами (проте "3к в 60м" це таки більше про хрущовки), але тотальної мініатюризації, як в Польщі, у нас не спостерігається, і висота стель у нас в середньому трохи вище.

По вашому питанню відповідь очевидна. Купують щось зі старого фонду. Або двушку в 60м. Та чого не хочуть. У нас теж різні підходи є. Є й новобудови з 10м кімнатами (проте "3к в 60м" це таки більше про хрущовки), але тотальної мініатюризації, як в Польщі, у нас не спостерігається, і висота стель у нас в середньому трохи вище.По вашому питанню відповідь очевидна. Купують щось зі старого фонду. Або двушку в 60м.

Так само очевидно, що в Польщі найбільшим попитом користуються кімнати у 10-15 метрів не від тотальної агорафобії. Поки що є дефіцит житла у великих містах, та й ціни на місці не стояли. Тож народ і купував те, на що вистачало грошей. А девелопери будували те, що швидко продасться. Коли усі бажаючи вже житимуть у 60-метрових 3-к. - тоді прийде черга великих кімнат. А поки що первинна потреба у більшості купуючих - це щоб у кожної дитини була своя кімната, а не висота стель. Так само очевидно, що в Польщі найбільшим попитом користуються кімнати у 10-15 метрів не від тотальної агорафобії. Поки що є дефіцит житла у великих містах, та й ціни на місці не стояли. Тож народ і купував те, на що вистачало грошей. А девелопери будували те, що швидко продасться. Коли усі бажаючи вже житимуть у 60-метрових 3-к. - тоді прийде черга великих кімнат. А поки що первинна потреба у більшості купуючих - це щоб у кожної дитини була своя кімната, а не висота стель. Gastarbaiter Повідомлень: 3775 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 11:51 Re: Еміграція, заробітчанство Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть. slonomag Повідомлень: 705 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2925292629272928> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless