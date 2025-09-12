Знайомі недавно "познайомилися" з медициною в Канаді. От де зʼявляється ностальгія за Україною.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35
Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24
Такі ціни. Родич лікував + цирконієві коронки десь так само за одиницю. Але найгірше, що за короткий час один із полікованих зубів прийшлось взагалі видаляти, а це також зробили із значними ускладненнями. Враження найгірші від польської стоматології.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39
Наші люди, які зараз в Канаді, лікувати зуби прилітали в Анталію.
Навіть з урахуванням квитка це виявилося значно дешевше.
Є комплексна послуга для тих, хто хоче вставити імплантати: зустрічають в аеропорту, поселяють в готель, вставляють.
Останні ціни не знаю, але за власним досвідом:
- лікування карієсу 1750 лір (рахуйте що це гривні, курс фактично 1:1).
- видалення «зуба мудрості» - 2000 лір;
- церконієва коронка - я ставив в січні 2024 - 100$ (правда, в мене була якась персональна знижка);
- імлант все під ключ орієнтир ціни 500€.
Звісно, за актуальність цін не відповідаю., давно не був в Анталії.
Але те, що ні жінка, ні я не скаржаться на стоматологів в Анталії: точно.
Для довідки: у Львові клініка Пародонт все мені надсилає запрошення - лікування карієсу 1750 гривень. Здається цілком нормальна ціна.
