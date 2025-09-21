Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2952295329542955 Додано: Нед 21 вер, 2025 08:06 Water

Не знаю яка саме система навчання військових пілотів на Заході, підозрюю тіпа відпрацював якийсь термін- нічого не винен.





Така схема всюди. І у нас, і у них, і навіть у шкільного вчителя: відпрацюй певний термін (контракт, зазвичай від 5 до 10р) ) на державу і ти вільна птаха. Далі йди працюй хоч на себе, хоч на комерційну авіакомпанію, хоч продовжуй на державу. І це при тому що західному пілоту часто нема спокуси (фінансової) швидше втекти від роботи на державу, бо держава дає не тільки конкурентну зп, а і ще такий пакет, який комерційна авіакомпанія не завжди собі дозволить.

А тут в понятійному апараті Флайманів , які самі отримали таку саму безкоштовну освіту від держави, ти винен все життя після ВУЗу.

Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...





Горілка?



Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .

Ніколи в українській армії не бачив нічого доступнішого (дешевшого , кращого, дефіцитнішого), аніж «за забором». Навпаки , в межах в/ частини торгаш закладає ще і корупційну складову, щоб його пустили торгувати, він комусь щось дає. Горілка?Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .Ніколи в українській армії не бачив нічого доступнішого (дешевшого , кращого, дефіцитнішого), аніж «за забором». Навпаки , в межах в/ частини торгаш закладає ще і корупційну складову, щоб його пустили торгувати, він комусь щось дає. Hotab Повідомлень: 16421 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 09:38 akurt написав: А постраждають: Amazon, Microsoft, Google. А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.

Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.



До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.



Напоследок замечу, что такое уже проходили. При отмене рабства пострадали не отдельные компании, а вся экономика. Нынешнее ограничение рабочих виз стоит рассматривать как очередной этап отмены рабства, а именно, его современной формы доставки рабов по рабочим визам. Это наихудшая форма иммиграции. Слухи об организации рабочих процессов в Амазон это подтверждают. Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.Напоследок замечу, что такое уже проходили. При отмене рабства пострадали не отдельные компании, а вся экономика. Нынешнее ограничение рабочих виз стоит рассматривать как очередной этап отмены рабства, а именно, его современной формы доставки рабов по рабочим визам. Это наихудшая форма иммиграции. Слухи об организации рабочих процессов в Амазон это подтверждают. Сибарит

News from USA



21 вересня в місті Chicago в рамках великого туру по США та Канаді відбудеться концерт одного з самих цікавих співаків України - Артема Пивоварова.

Всі квитки на його концерти в Києві вже давно розкупили, а концерт в місті New York викликав шок оригінальністю та експресією не тільки у українців.



Сьогодні в місто Chicago прибула і родина наших українців: подивитися на цікаве місто та відвідати 21 вересня концерт. Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 вер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11296 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 18:44 Сибарит написав: akurt написав: А постраждають: Amazon, Microsoft, Google. А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

Добавлю.

"ТурЫст" не в курсе о ситуации с рынком труда в США.

Все-ж зарабатывают по 500+к в год и работодатели в очередь строятся, куле.

На самом деле, тенденции к нынешним проблемам появились еще до ковида, но сначала пандемия помогла прикрыть проблему через вертолетные деньги для бездельников, потом типа надо было бороться с последующей инфляцией.

В это время происходили процессы повышения эффективности работы компаний с сопутствующим снижением роста создания новых рабочих мест.

Это очень сложно понять людям с конкретно-образным мышлением.

Там все заменяется образами - зеленый газон, красная машинка, видкоркованная бутылка вина, макбук. И никакого аналитического мышления.

В управлении государством США работают более умные люди, которые не только видят эти процессы, но и анализируют их и предпринимают действия.

Одной из основных "фишек" администрации Трампа является борьба с нелегалами.

Якобы они все преступники. Ага , щаз.

Среди них есть преступники - никто не спорит.

Равно как и среди гринкардхолдеров и среди ситизенов.

Может даже меньший процент. Они всего бояться и сидят тише водя и ниже травы.

И если бороться с преступностью - то это со всеми, а не только с нелегалами.

Но нелегалов - несколько миллионов и они занимают рабочие места.

А это действительно проблема.

Потому как пока ситизены имеют работу и доход, то они будут голосовать за действующую власть. Как только им будет плохо - они будут голосовать за политических конкурентов.

Именно поэтому ситизены в большинстве своем любят Трампа.

Он ограничивал иммиграцию и создавал для ситизенов более выгодные условия на рынке труда еще в свой первый приход.

Но изменилась сама модель экономики американских компаний. И с этим ничего не поделаешь - рабочих мест становится все меньше и меньше. И конкуренция за них все выще. Единственный способ ее снизить - убрать нелегитимных участников с рынка труда. Слово труд - это от слова "трудиться", а не от слова "разводить бывших соотечественников, не знающих как перейти улицу".

Я больше скажу.

Конечно, нелегалы - первыми на выход.

За ними - держатели неиммиграционных виз. Уже есть проблемы.

Также усложняются некоторые аспекты для гринкард холдеров и в случае продолжающегося ППЦа, они будут также на выход. На данный момент у гринкардхолдеров вроде как все ничего. Но, любой провтык может привести к депортации. Женщина еще 10 лет назад выписала чек, но на счету было недостаточно денег, сейчас этто вылилось в лишение гринкарты. Пока судится.

Понятное дело, что любое преступление - вольное или невольное будет вести к лишению статуса. Это может быть и ДТП. В частности, знакомые недавно полуили гражданство, на "интервью" также смотрелись "прегрешения" в истории вождения транспортного средства. Мы с женой отложили пока идею о покупке машины, которая нам итак нафиг не нужна. Также все больше и больше усложняются условия прохождения интервью. Для чего? Для того чтобы в "высшую касту" попало как можно меньше людей.

Теперь о "высшей касте". Раньше все обладатели пастпорта США были "равны перед законом". Но теперь те, кто родился в США и получил паспорт по факту рождения "ровнее" натурализировавшихся. Теперь в случае проблем с законом их будут лишать гражданства и депортировать.

В целом, градацию на выдворение из страны (повторюсь, это связано именно с рынком труда) можно представить так.

1. Нелегалы.

2. Особы вне статуса, но временно легально находящиеся и работающие на территории СЩА.

3. Обладатели неиммиграционных виз.

4. Гринкардхолдеры.

5. Натурализировавшиеся граждане США.

6. Граждане США по рождению. Желательно от родителей-граждан США.

Теперь о том, что "не надо нарущать закон и не будешь депортирован".

По статистике, может она и не публичная, но порой и такая доступна, до 50% обвинительных приговоров в США, включая в тяжких преступлениях, выносятся неправомерно и/или ошибочно. То есть, довольно высокая вероятность ложного обвинения. Добавлю."ТурЫст" не в курсе о ситуации с рынком труда в США.Все-ж зарабатывают по 500+к в год и работодатели в очередь строятся, куле.На самом деле, тенденции к нынешним проблемам появились еще до ковида, но сначала пандемия помогла прикрыть проблему через вертолетные деньги для бездельников, потом типа надо было бороться с последующей инфляцией.В это время происходили процессы повышения эффективности работы компаний с сопутствующим снижением роста создания новых рабочих мест.Это очень сложно понять людям с конкретно-образным мышлением.Там все заменяется образами - зеленый газон, красная машинка, видкоркованная бутылка вина, макбук. И никакого аналитического мышления.В управлении государством США работают более умные люди, которые не только видят эти процессы, но и анализируют их и предпринимают действия.Одной из основных "фишек" администрации Трампа является борьба с нелегалами.Якобы они все преступники. Ага, щаз.Среди них есть преступники - никто не спорит.Равно как и среди гринкардхолдеров и среди ситизенов.Может даже меньший процент. Они всего бояться и сидят тише водя и ниже травы.И если бороться с преступностью - то это со всеми, а не только с нелегалами.Но нелегалов - несколько миллионов и они занимают рабочие места.А это действительно проблема.Потому как пока ситизены имеют работу и доход, то они будут голосовать за действующую власть. Как только им будет плохо - они будут голосовать за политических конкурентов.Именно поэтому ситизены в большинстве своем любят Трампа.Он ограничивал иммиграцию и создавал для ситизенов более выгодные условия на рынке труда еще в свой первый приход.Но изменилась сама модель экономики американских компаний. И с этим ничего не поделаешь - рабочих мест становится все меньше и меньше. И конкуренция за них все выще. Единственный способ ее снизить - убрать нелегитимных участников с рынка труда. Слово труд - это от слова "трудиться", а не от слова "разводить бывших соотечественников, не знающих как перейти улицу".Я больше скажу.Конечно, нелегалы - первыми на выход.За ними - держатели неиммиграционных виз. Уже есть проблемы.Также усложняются некоторые аспекты для гринкард холдеров и в случае продолжающегося ППЦа, они будут также на выход. На данный момент у гринкардхолдеров вроде как все ничего. Но, любой провтык может привести к депортации. Женщина еще 10 лет назад выписала чек, но на счету было недостаточно денег, сейчас этто вылилось в лишение гринкарты. Пока судится.Понятное дело, что любое преступление - вольное или невольное будет вести к лишению статуса. Это может быть и ДТП. В частности, знакомые недавно полуили гражданство, на "интервью" также смотрелись "прегрешения" в истории вождения транспортного средства. Мы с женой отложили пока идею о покупке машины, которая нам итак нафиг не нужна. Также все больше и больше усложняются условия прохождения интервью. Для чего? Для того чтобы в "высшую касту" попало как можно меньше людей.Теперь о "высшей касте". Раньше все обладатели пастпорта США были "равны перед законом". Но теперь те, кто родился в США и получил паспорт по факту рождения "ровнее" натурализировавшихся. Теперь в случае проблем с законом их будут лишать гражданства и депортировать.В целом, градацию на выдворение из страны (повторюсь, это связано именно с рынком труда) можно представить так.1. Нелегалы.2. Особы вне статуса, но временно легально находящиеся и работающие на территории СЩА.3. Обладатели неиммиграционных виз.4. Гринкардхолдеры.5. Натурализировавшиеся граждане США.6. Граждане США по рождению. Желательно от родителей-граждан США.Теперь о том, что "не надо нарущать закон и не будешь депортирован".По статистике, может она и не публичная, но порой и такая доступна, до 50% обвинительных приговоров в США, включая в тяжких преступлениях, выносятся неправомерно и/или ошибочно. То есть, довольно высокая вероятность ложного обвинения. rjkz

Насколько я понимаю, по тяжким эта статистика должна быть наихудшей. Суд присяжных - страшная вещь. Это, вроде бы, исключает коррупцию, но проблема в том, что судят обыватели, которых не учили оценивать доказательства. В результате, прокурору иногда достаточно доказать, что подозреваемый - плохой человек. Насколько я понимаю, по тяжким эта статистика должна быть наихудшей. Суд присяжных - страшная вещь. Это, вроде бы, исключает коррупцию, но проблема в том, что судят обыватели, которых не учили оценивать доказательства. В результате, прокурору иногда достаточно доказать, что подозреваемый - плохой человек. Сибарит

