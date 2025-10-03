Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну шо? Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто: - на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно. - въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой. - к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт. По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку. А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США. По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует. Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ.
Пан rjkz - мешканець колишній Києва - а зараз славетного New York - після евакуації в Нью Йорк, де заробляє гроші тим, що розказує тупим Америкосам про «дотичні напруження в верхніх шарах асфальту, який вкладають на дорогах України з наміром вкладати таким самим методом на дорогах New York», здавав свою квартиру в Києві лишенцям із Сиріі питав, чи є друга частина про @легкі гроші@ в США. Вона є. Ось тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило
Так там місто прямо над морем. Не відомо куди каналізацію зкидають.
Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах». Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році. Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану. Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі. Я в 2021 році бачив ті грандіозні будівництва в горах, але з тих пір там не був.