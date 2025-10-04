Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2963296429652966 Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:50 Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило Ну побувати на пляжі Хемере ще раз дуже хочу.. Іонічне море мене вразило Hotab Повідомлень: 16559 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2497 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:42 Re: Еміграція, заробітчанство Ну шо?

Судя по всему, в ICE начинаются процессы по Ю4Ю. В частности, есть вопросы к тем кто:

- на момент начала большой войны НЕ находился на территории Украины. А для мужчин 18-65 в США по Ю4Ю это очень характерно.

- въехали по Ю4Ю с фиктивным браком, как правило с гражданкой Украины. Вопросы как к одной стороне фиктивного брака так и к другой.

- к спонсорам Ю4Ю с большим количеством аффидавит оф саппорт.

По своему опыту общения с Ю4Юшниками - кто-то приехал и законно, например, отец с тремя детьми. Кто-то откровенно сказал что на границе дал взятку.

А большинство мужиков - заробитчане из Европы, которые просто не смогли раньше прорваться в США.

По правде сказать, среди тех кого я знаю, нет лиц с фиктивным браком и нет людей зарабатывавших на аффидавитах, но что они есть, исключать не следует.

Как мы знаем, аферистов хватает и в Украине и в США и в европейских странах, не говоря уж о странах БВ. rjkz

Повідомлень: 17803 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8710 раз. Подякували: 5497 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 01:58 Hotab написав: Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Так там місто прямо над морем.

Не відомо куди каналізацію зкидають. Так там місто прямо над морем.Не відомо куди каналізацію зкидають. Bolt Повідомлень: 3643 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:59

Ось тут:

Інвестуємо в нерухомість закордоном Є друга частина про @легкі гроші@ в США.Ось тут: Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 жов, 2025 04:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11334 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:05 Bolt написав: Hotab написав: Bolt написав: [

Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах».

Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році.

Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану.

Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі.

Я в 2021 році бачив ті грандіозні будівництва в горах, але з тих пір там не був. Та відомо ж куди. Як і Чорногорія це робить у своїх небагатьох приморських «містах».Це доречі одна з вимог до них (обох) для вступу в ЄС в 2028 році.Якщо не важко , вкажи населені пункти чи інші контрольні точки щодо того майбутнього (і вже діючого) автобану.Якщо знаєш, то яка частина вже функціонує, яка в процесі.Я в 2021 році бачив ті грандіозні будівництва в горах, але з тих пір там не був. Hotab Повідомлень: 16559 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2497 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:59 Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде. Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде. Rack Повідомлень: 713 З нами з: 29.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 жов, 2025 08:52 Rack написав: Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде. Не скоро. Окремі ділянки вводять в експлуатацію постійно, але довжина траси досить велика, із складними гірськими ділянками та тунелями, тож, на годину швидше, якщо і буде, то мінімум років через 5 (оптимістично). Справжнього працюючого автобану у тому напрямку (А2) зараз 50км. Але основна частина траси на Саранду в дуже гарному стані, тож, від аеропорту Мати Терези за 3,5-4 години, не поспішаючи, можна доїхати. Або з Корфу, як альтернатива - пів години на паромі. Але там зараз якісь обмеження на перетин на паромі з автівкою між Корфу та Саранде, тож авто арендувати треба вже у Алабанії. Та і дешевше це вийде.

Я від Саранди до Чаф-Тан(Македонський кордон) десь до п"яти годин часу їду.

Там від Охріду до Кічево македонці свій Автобан вже 10 років мудохають і кінця ще не видно.

Там би теж з 20 хвилин можна було би з" єконоомити, як добудують.

А що з того, що а тій Саранді вже і так нічого буде робити. Всі пляжі повністтю з платними шезлонгами. І в Лукове доводилось мотатись кожен день по 50 км на круг. Я від Саранди до Чаф-Тан(Македонський кордон) десь до п"яти годин часу їду.Там від Охріду до Кічево македонці свій Автобан вже 10 років мудохають і кінця ще не видно.Там би теж з 20 хвилин можна було би з" єконоомити, як добудують.А що з того, що а тій Саранді вже і так нічого буде робити. Всі пляжі повністтю з платними шезлонгами. І в Лукове доводилось мотатись кожен день по 50 км на круг. Bolt Повідомлень: 3643 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 жов, 2025 17:49 Re: Еміграція, заробітчанство время от времени всплывает продуктовая тема, репортаж из ЛА.

И собственно в чем преимущество жизни в южном Бруклине.

Знакомые из НДж мотаются по соседним городкам чтобы купить по частям то, что я покупаю на одном пятачке.

В принципе, конечно мы подкоректировали свой рацион после переезда -часть продуктов убавилось и часть добавилось.

Но это не идет ни в какое сравнение с теми изменениями, которые ждут иммигрантов, осевших в "американской" Америке.

Мои воспоминания о менее чем месяце в ж)опе мира южного Квинса (Ракуэй и Фар Ракуэй), куда несмышленых туристов-простофиль, не способных самостоятельно перейти улицу, отправляют "дети лейтенанта Шмидта" - это цены Х2 за абсолютно не съедобные продукты. Единственный супермаркет, в котором хоть что-то можно было купить съедобного американского - сетевой на Ракуэй, но все равно это унылое Г, по сравнению с ассортиментом ю.Бруклина, можно сказать, ориентированного на "гурманов".

rjkz

Повідомлень: 17803 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8710 раз. Подякували: 5497 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 жов, 2025 18:32 Re: Еміграція, заробітчанство Ну, и "приятная новость", которую я когда-то обещал сообщить.

Так как тут на форуме нет Ю4Ю шников, то без подробностей.

"Детям лейтенанта Шмидта" это было-бы интересно, но...сами-сами.

Ю4Юшникам дали маааленькую надежду на получение гринки через один из типов виз, что раньше было закрыто, но это требует некоторой суммы, которой надо определенным образом быть "показана". Для этого нужна совместная работа лицензированных адвокатов и бухгалтеров. Обращаться к шарлатанам-самозванцам-проходимцам-специалистамповсемунасвете - бесполезно и даже вредно

Как для американцев, сумма не большая.

По своему опыту, такую сумму мы добавили к своему счету за чуть более чем 2 года после своего приезда. Так что это для Ю4Юшников реально даже если они приехали с пустыми карманами, усердно работали и разумно распоряжались деньгами. Но к тем, Ю4Ю шникам, которые наслаждались жизнью на полную, покупали красненькие машинки и катались по курортам это уже как правило не относится.

Фактически, эту сумму и тратить не надо - надо только ее иметь и правильно показать. Расходы, относительно небольшие, на адвокатов и бухгалтера.

Конечно, надо показать откуда эта сумма взялась и что с нее уплачены налоги.

Не буду на себя брать ответственность за 100% достоверность инфы, вссе таки я не адвокат и не бухгалтер, поэтому Ю4Ющникам стоит обратиться к специалистам для перепроверки ее.

Настоятельно не рекомендую обращаться к "знакомым", "специалистамповсемунасвете", "детям лейтенанта Шмидта, сыновьям турецкоподданного".

Но если кто-то не в состоянии самостоятельно перейти дорогу или заполнить анкету на турвизу, то им конечно нужен кто-то кто умеет пользоваться гуглом и в принципе подключаться к Интернету. rjkz

