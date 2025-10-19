Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Прохожий написав: flyman написав: Якось тяжко французам соціалізуватися в Канаді

а филипинкам?

а филипинкам? а филипинкам?

Переключився з філіпінок на француженок, бо:

Переключився з філіпінок на француженок, бо:

Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.



Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные. BIGor написав: Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде. Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение. Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение.

Якесь ребрендоване мальтузіанство.

Якесь ребрендоване мальтузіанство.

А це нічого, що теперішні "бідні" мають побутові умови, харчуються, мають медичні послуги набагато кращі (і т.д і т.п.) чим "аристократія" років 100 тому?

Господар Вельзевула написав: 2587715 написав: Це все лише надування щок.



Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.

Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата

Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.

Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопатаТам п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет

не треба ляля, в РП є ePUAP, і банки мають додатки, і банкІД в них був коли в ненці навіть про нього і не думали, і ще багато чого (напр. нотаріальна копія 10 злотих, вважай задурно, може тепер дорожче) ...

Hotab написав: Прохожий написав: flyman написав: Якось тяжко французам соціалізуватися в Канаді

а филипинкам?

Переключився з філіпінок на француженок, бо:

а филипинкам? а филипинкам?

Переключився з філіпінок на француженок, бо:

Переключився з філіпінок на француженок, бо:

Кажуть, що вони страшненькі. Сторіччя боротьби з відьмами дають ся взнаки. 😎

Кажуть, що вони страшненькі.





Не гірше Ізольди Павлівни, отже нашому «гарячому», рукоблуду з витримкою 11 років, підійдуть.



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.

І в нас комунальні платежі можна не платити роками (лох сусід/сусідка заплатить і за себе і за цього розумного хлопця/дівчину)

Bolt написав: Кажуть, що вони страшненькі. Сторіччя боротьби з відьмами дають ся взнаки. 😎

На відео хто? Нагенерований ШІ?

На відео хто? Нагенерований ШІ? На відео хто? Нагенерований ШІ? flyman

