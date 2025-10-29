Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3010301130123013 Додано: Вів 28 жов, 2025 21:11 Сибарит написав: slonomag написав: П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все. П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.

А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет. А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.

Ну а если захочется зимой в горы, там ниже 0 бывает. На юге конечно да, пофиг, можно и на летней всю жизнь ездить.

Ну а если захочется зимой в горы, там ниже 0 бывает. На юге конечно да, пофиг, можно и на летней всю жизнь ездить.

Ну и 7-8 лет то дофига, Испания холмистая, со стертым протектором машина уже начинает буксовать в какой-то момент. Я сам так пару раз попал, остановился на подъеме, потом дальше ехать, а колеса прокручиваются на месте. Когда тебе в поток машин надо вклиниться, а ты не знаешь с какого оборота машина наконец-то поедет это не сильно приятно.

То вони пишуть шо за такою ціною залишилось стільки-то місць.

Є два потяги, в яких є шось звичне на наше купе, це Київ-Відень, та Відень-Париж. З Відня десь о 6 вечора, в Парижі о 9 ранку. Це не 40 годин в автобусі, але це не дешево.

Літаком з Польщі відмовилася категорично.

А шо з літаками не так?

Понимаю, что совсем уж офтоп, но промолчать не могу

Я не предлагал стирать резину до корда. Летняя резина просто изнашивается медленнее за счет применения более жестких смесей протектора.

Ну и глубина протектора не влияет на сцепление с сухим твердым покрытием (вспоминаем спортивные слики), нарезка протектора предназначена для отвода воды. С причиной пробуксовки нужно разбираться.



Понимаю, что совсем уж офтоп, но промолчать не могу

Я не предлагал стирать резину до корда. Летняя резина просто изнашивается медленнее за счет применения более жестких смесей протектора.

Ну и глубина протектора не влияет на сцепление с сухим твердым покрытием (вспоминаем спортивные слики), нарезка протектора предназначена для отвода воды. С причиной пробуксовки нужно разбираться.

А как часто Вы ездите в горы?

Додано: Вів 28 жов, 2025 22:25 Hotab написав: Сибарит написав: slonomag написав: П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.

А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет. А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.

Монтенегро вимагає возити взимку ремні антибукс в багажнику, якщо не зимова і не all season)

Але там є гори, де сніг вже лежить на дорогах.

Монтенегро вимагає возити взимку ремні антибукс в багажнику, якщо не зимова і не all season)
Але там є гори, де сніг вже лежить на дорогах.
В гешпанії на півночі мабуть теж буває сніг

В Румунії на Трансфагараші в липні сніг місцями лежить.

Додано: Вів 28 жов, 2025 22:55 Сибарит написав: slonomag написав: Ну и 7-8 лет то дофига, Испания холмистая, со стертым протектором машина уже начинает буксовать в какой-то момент.

Понимаю, что совсем уж офтоп, но промолчать не могу

Я не предлагал стирать резину до корда. Летняя резина просто изнашивается медленнее за счет применения более жестких смесей протектора.

Ну и глубина протектора не влияет на сцепление с сухим твердым покрытием (вспоминаем спортивные слики), нарезка протектора предназначена для отвода воды. С причиной пробуксовки нужно разбираться.



А как часто Вы ездите в горы? Понимаю, что совсем уж офтоп, но промолчать не могуЯ не предлагал стирать резину до корда. Летняя резина просто изнашивается медленнее за счет применения более жестких смесей протектора.Ну и глубина протектора не влияет на сцепление с сухим твердым покрытием (вспоминаем спортивные слики), нарезка протектора предназначена для отвода воды. С причиной пробуксовки нужно разбираться.А как часто Вы ездите в горы?

Ну вот буквально 2 недели назад и ездил. Собственно поэтому и резину решил поменять так как ей уже было 5 лет и 50к км.

П.С. Я не специалист по машинам, обычный юзер, поэтому тяжело сказать как оно влияет, но разница была разительная - там где в прошлом году машина ехала не очень, в этом году на новой резине все было отлично. Вот такие улочки с припаркованными машинами + пешеходы, и ты по ней взбираешься, притормаживая до 0 перед очередной бабулькой - такое себе удовольствие...



П.С. Фотка криво вставилась, но если нажать то откроется полная и будет видно что наклон там норм, особенно когда снизу вверх едешь.

Додано: Вів 28 жов, 2025 23:13 Гума висихає і дубіє По протектору (його впливу на зчеплення з сухою дорогою) сперечатись з Сібаріт не буду, не впевненний, але вже від того, що придубівша 5-річна гума замінена на мʼякшу , ефект буде. І ви його помітили.

У нього всесезонка, вона нормально працює десь до +20С, далі пливе.

Також влітку вищий розхід палива, якщо порівнювати з літом.

Додано: Вів 28 жов, 2025 23:40 Блин, олигархи пособирались.

Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт. Bolt Повідомлень: 3689 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 жов, 2025 23:48 Bolt



Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.





Ти ж мабуть чув що зимову нешиповану називають «липучка». Так от через 5 років вона вже дубова точно, не липне нікуди. То який сенс її ставити максимально пізно, типу берегти протектор , якщо протектор через 5 років буде як новий, але вона буде пластмасова??

Додано: Сер 29 жов, 2025 00:20 Re: Еміграція, заробітчанство Ну незнаю, лучше заплатить 500евро раз в 5 лет и ездить спокойно, чем катиться с горки когда у тебя впереди стена (як на картинке выше) и думать сможет ли машина вовремя остановиться или нет...

П.С. А за лето на всесезонке я хз, особо не замечал проблем. Ну правда я катаюсь летом только по вечерам, так как днем мой максимум дойти до бассейна - при +40 особо не погуляешь )



