rjkz написав:Тут вообще, приличные люди извиняются на каждом шагу.
Это я знаю. Мое предположение о возгласе удивления основывалось на том, что Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело".
будьоновка, серп і молот, зірка, дубльонка, червоний піджак, галіфе, сімейні труси, курзачі, гумові галоші, ватні штани, куфайка, золотий ланцюг, металічні фікси на зубах ... мало що могло би видавати Штірліца серед Рейстагу, не вишиванка ж із тризубом
LEXX написав:Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"
Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували. Взагалі-то правда. А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями". Якось навіть догадок не маю... Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"? "Меня терзают смутные сомнения", що немає жодного.
akurt написав:Тому хлопцю досвідчені люди з SFO так сказали :
К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.
"Так все делают" (С). Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы. Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны. Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями. Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь". Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".
Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу
В даному випадку у новоприбулого в Сан Францисько існувала невелика зрозуміла манія величності. Свого роду "головокружение от успехов".
Звісно, коли підписано контракт з"явилася необхідність/бажання "жити красиво". Ледве не перше, що він зробив: на ровері поїхав до знаменитого Golden Gate - хоча б подивитися на нього - це мрія мільйонів.
Теоретично він розмірковував вірно: варто жити в центрі міста за рогом від головного офісу работодавця. Про щось схоже я якось розказував на прикладі випускника University of California (той - корінний американець): запрошений відразу після закінчення університету в головний офіс, стартова зарплатня більша за 100 000 доларів на рік (подія була в 2018), бонус в першу зарплатню 30 000, відразу взяв в оренду квартиру в 10 хв пішки від головного офісу в Seattle та ще й нове авто в кредит. Оренда квартири 1-bedroom була 2 000 доларів на місяць. Ну погодьтеся: не старт життя - а просто вибух! Бомба!
Але є "але". США - і пан rjkz своїми дописами це яскраво показує - це не Київ і не Європа. Тут все інше. Та людина, яка заїхала за тими самими видами віз його реально приземлила,трохи спустила з небес на землю. На деяких питаннях акцентувала увагу, на дещо відкрила очі.
Якщо почитати допис пана Сибарит"а вище - перший варіант його роздумів з цифрами, де він доволі цікаво та доволі вірно підрахував доходи і витрати, то реальність буде трохи інша:
- якщо він відновить (якщо хочете - "утримає") в США той спосіб життя, який мав раніше, якщо він зможе жити від зарплатні до зарплатні, а відкладати річний бонус і стік (акції), то вже не погано. - Іпотеку без статусу постійного жителя йому дадуть - а можливо і не дадуть. Тут ще велике питання. - Має тимчасову роботу візу. Це він думає, що він в США назавжди, а банк на нього буде дивитися як на ризик.
Ось це тези того, що йому пояснили наші хлопці. Яке бачите ніякої - як тут вище писали за власним досвідом - злоби і ніяких заздрощів. Один з тих, хто з ним говорив, вже отримав громадянство США. йому немає чому заздрити.
Інший радив в першу чергу не шукати квартиру - як люблять наші люди: з плінтусами прихованого монтажу, сусальним золотом та з видом на Golden Gate Overlook, або Hawk Hill, або Alamo Square Park, а зайнятися оформленням/битвою (а це роблять юристи роботодавця!) Green card.
Третий розказав про досвід пошуку та оренди різних місць житла, висвітлив умови контрактів з "підводними каменями".
Я задоволений, що мій допис викликав інтерес: багато людей турбується за долю новачка в США. Думаю, що далі буде ще цікавіше: перша зарплатня, перше авто, перша комуналка, перші штрафи за паркування, перші податки, перше влаштування жінки на роботу...
Э, это смотря под каким углом смотреть. С этической точки зрения - да. С прагматической, работодатели могут уволить за разглашение информации как о своей так и иных сотрудников зп. Но есть еще и такой аспект, который выгоден работодателям. В отличии от своих стран, иммигранты, особенно ньюкамеры, не ориентируются в уровне доходов и зарплат. А также во многом другом. И работодателям выгодно, чтобы работники оставались в неведении как можно дольше. А вот для иммигрантов эта информация жизненно важна. А так, да. Работал чувак на простой работе, уволился, на его место взяли Ю4Юшника, зп дали на авось на 10 % ниже. Уволился, когда нашел себе подобную работу на 50% выше чем то, что ему платили. Взяли другого ю4юшника, дали вообще минималку. И если человеку быстро не подвернется что-то другое, то может застрять на низкооплачиваемой работе надолго. И, как ни печально, самая низкооплачиваемая работа может забирать много сил и если еще пытаются подрабатывать на другой низкооплачиваемой работе, то не остается ни времени ни сил ни на курсы английского ни на поиск другой работы. Поэтому моветон или нет, но в новой стране надо знать уровень зарплат за определенный уровень квалификации и знаний.