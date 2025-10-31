Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3023302430253026> Додано: Нед 02 лис, 2025 19:52 LEXX написав: Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"

Акурт и его последователи - как один "трудоспоспособный украинец"

Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували.

Взагалі-то правда.

А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями".

Якось навіть догадок не маю...

Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"?

Прикольно: таким титулом "трудоспоспособный украинец" мене ще не нагороджували.Взагалі-то правда.А ще цікаво: кого слід вважати "его последователями".Якось навіть догадок не маю...Чи дійсно є на форумі "его последоватєли"?"Меня терзают смутные сомнения", що немає жодного.

Додано: Нед 02 лис, 2025 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство

К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален. К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.



"Так все делают" (С).

Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.

Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.

Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.

Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".

Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу

Додано: Нед 02 лис, 2025 20:27



- якщо він відновить (якщо хочете - "утримає") в США той спосіб життя, який мав раніше, якщо він зможе жити від зарплатні до зарплатні, а відкладати річний бонус і стік (акції), то вже не погано.

- Іпотеку без статусу постійного жителя йому дадуть - а можливо і не дадуть. Тут ще велике питання.

- Має тимчасову роботу візу. Це він думає, що він в США назавжди, а банк на нього буде дивитися як на ризик.



Ось це тези того, що йому пояснили наші хлопці.

Яке бачите ніякої - як тут вище писали за власним досвідом - злоби і ніяких заздрощів.

Один з тих, хто з ним говорив, вже отримав громадянство США. йому немає чому заздрити.



Додано: Пон 03 лис, 2025 00:35

Повідомлень: 11469 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 00:35 Faceless написав: rjkz написав: Сибарит написав: К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален. К советам бывалых стоит относиться с некоторой долей настороженности, ибо люди склонны навязывать другим собственные ошибки. Пройденный кем-то путь можно повторить, скорее всего, желаемый результат будет достигнут, но далеко не факт, что этот путь оптимален.



"Так все делают" (С).

Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.

Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.

Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.

Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".

Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать". "Так все делают" (С).Если делаещь не как все да еще и добиваешься бОльшего результата нежели знакомые-советчики, которые приехали намного раньше, это может вызвать прилив желчи и порой эти знакомые начинают под видом советов давать уже совсем вредные советы.Если-же изначально люди, дающие советы и не были настроены на дружелюбие, то излишне быстро становящиеся на ноги ньюкамеры могут стать предметом негативных действий с их стороны.Поэтому стоит как можно меньше спрашивать советов окружающих (не факт, что они эти советы будут давать с чистыми намерениями) и не делиться своими планами и самое главное достижениями.Правило, которым многие тут руководствуются - "иметь дружелюбные отношения, но не иметь друзей ни там где живещь ни там где работаешь".Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать". Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу



Э, это смотря под каким углом смотреть.

С этической точки зрения - да.

С прагматической, работодатели могут уволить за разглашение информации как о своей так и иных сотрудников зп.

Но есть еще и такой аспект, который выгоден работодателям.

В отличии от своих стран, иммигранты, особенно ньюкамеры, не ориентируются в уровне доходов и зарплат. А также во многом другом. И работодателям выгодно, чтобы работники оставались в неведении как можно дольше. А вот для иммигрантов эта информация жизненно важна.

А так, да. Работал чувак на простой работе, уволился, на его место взяли Ю4Юшника, зп дали на авось на 10 % ниже. Уволился, когда нашел себе подобную работу на 50% выше чем то, что ему платили. Взяли другого ю4юшника, дали вообще минималку. И если человеку быстро не подвернется что-то другое, то может застрять на низкооплачиваемой работе надолго. И, как ни печально, самая низкооплачиваемая работа может забирать много сил и если еще пытаются подрабатывать на другой низкооплачиваемой работе, то не остается ни времени ни сил ни на курсы английского ни на поиск другой работы.

Э, это смотря под каким углом смотреть.С этической точки зрения - да.С прагматической, работодатели могут уволить за разглашение информации как о своей так и иных сотрудников зп.Но есть еще и такой аспект, который выгоден работодателям.В отличии от своих стран, иммигранты, особенно ньюкамеры, не ориентируются в уровне доходов и зарплат. А также во многом другом. И работодателям выгодно, чтобы работники оставались в неведении как можно дольше. А вот для иммигрантов эта информация жизненно важна.А так, да. Работал чувак на простой работе, уволился, на его место взяли Ю4Юшника, зп дали на авось на 10 % ниже. Уволился, когда нашел себе подобную работу на 50% выше чем то, что ему платили. Взяли другого ю4юшника, дали вообще минималку. И если человеку быстро не подвернется что-то другое, то может застрять на низкооплачиваемой работе надолго. И, как ни печально, самая низкооплачиваемая работа может забирать много сил и если еще пытаются подрабатывать на другой низкооплачиваемой работе, то не остается ни времени ни сил ни на курсы английского ни на поиск другой работы.Поэтому моветон или нет, но в новой стране надо знать уровень зарплат за определенный уровень квалификации и знаний.

Додано: Пон 03 лис, 2025 00:41



https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm "Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

Додано: Пон 03 лис, 2025 05:44



https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm "Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.



https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm "Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються. Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців

Додано: Пон 03 лис, 2025 09:22 Еміграція, заробітчанство



News from Kingdom of Bahrain



Можливо хтось хоче спрогнозувати майбутнє.



Саме для них в цій країні виступила 31.10.2025 Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард (Tulsi Gabbard, the U.S. national intelligence director) та зробила - як на мене - майже сенсаційну заяву.

Цитати:

"...минулі втручання США призвели до марнування грошей та створили більше ворогів, ніж союзників".

«Це був універсальний підхід, повалення режимів, спроби нав’язати нашу систему управління іншим, втручання в конфлікти, які ледве розуміли, і отримання більшої кількості ворогів, ніж союзників».



Колишня стратегія Америки «зміни режиму або державотворення» закінчилася за президентства Дональда Трампа, і Габбард назвала попередню практику контрпродуктивною (!) та марнотратною (!).

В оригіналі: "America’s former strategy of “regime change or nation building” had ended under President Donald Trump".

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/20 ... story.html

News from Kingdom of BahrainМожливо хтось хоче спрогнозувати майбутнє.Саме для них в цій країні виступила 31.10.2025Тулсі Габбард (Tulsi Gabbard, the U.S. national intelligence director) та зробила - як на мене - майже сенсаційну заяву.Цитати:"...минулі втручання США призвели до марнування грошей та створили більше ворогів, ніж союзників".«Це був універсальний підхід, повалення режимів, спроби нав'язати нашу систему управління іншим, втручання в конфлікти, які ледве розуміли, і отримання більшої кількості ворогів, ніж союзників».Америки «зміни режиму або державотворення»за президентства Дональда Трампа, і Габбард назвала попередню практику контрпродуктивною (!) та марнотратною (!).В оригіналі: "America's former strategy of "regime change or nation building" had ended under President Donald Trump".Джерело:Такі часи тепер... Інші... Зовсім інші...

Додано: Пон 03 лис, 2025 09:40 Еміграція, заробітчанство



Або "Такі часи тепер... Інші... Зовсім інші..."



В ці дні, перебуваючи в Анталії - пляжі чудові - гріх не бавитися плавання в Середземному морі - вдень до +28, вода в морі +24 - спілкуюся - і не хочеш - з багатьма людьми.



Дивні події проходять в світі...



Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.

За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.

Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.

Але є "але":

- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...

- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...

- до попереднього плюс податки та харчування...

- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....

- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує...

- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...

- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...



(Ха-ха, мудро вчора написали, що в мене є послідовники: ось! Сам виявив!)

Шкода, що дезінформатори форуму спантеличили людей.



Ось цей недобельгієць що сказав вчора:

- Я дивлюся зараз з квартирами тяжко, на сайті оголошень sahibinden взагалі нічого до пуття немає в межах розумних цін...

- Так зараз за 1+1 вже гилять 850 доларів - одному я дав "наводку" на 750 - наша пані здавати хоче - - так повірити не міг в таку низьку ціну...



Додав недобельгієць із сумом:

- У мене брат молодший теж програміст... Зі мною в Бельгії... Теж хоче в Анталію...

- Буває таке бажання у людей...

Додано: Пон 03 лис, 2025 10:06



Купівля нерухомості в ІспаніїСкажіть а хтось купував нерухомість в Іспанії ,тому що я зараз планую купити і мені радили купити через компанію Alicante Apartments у них на сайті є цікаві пропозиції скажіть хтось чув про них чи ні?

Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.

