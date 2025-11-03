RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:18

Якби я купував нерухомість в Іспанії, то спочатку передивився б всі відеоролики від нашого українця Сергія Пудайло.
Прикольний товстий дядько з купою цікавої інформації.
Серед іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями.
Не реклама - а корисна інформація:
https://www.youtube.com/@Serhiipudailoe ... B1a/shorts
Є багато його роликів в Фейсбук.
akurt
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:20

slonomag очевидно ви «up-нули» рекламного бота))
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:25

  2587715 написав:
  Bolt написав:
  Господар Вельзевула написав:"Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm

Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців

Теж не стикався, звичайно маргінали і бомжі всюди є. По одному випаку зі статті читав - поляк який напав на українку в Варшаві - присів реально на пів-року тюрми (це вам не Україна де за таке відпускають). Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.
За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.
Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.
Але є "але":
- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...
- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...
- до попереднього плюс податки та харчування...
- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....
- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує...
- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...
- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...

Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана.
Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).

Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:50

  slonomag написав:Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.

кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР
flyman
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:57

Пане BIGor’e!
Я сам здивований, але передав все слово в слово.

Щось схоже я чув в десь 2 роки тому: наш пан, Німеччина, якесь село, все безкоштовне, мішок грошей від Уряду Німеччини, дитина в школі: а життя немає зовсім від слова @зовсвм@.
Сказав, що він на своєму авто розміром щ піраміду Щеопса (марку я забув) по селу не може їздити, то не зручно: німці щовечора перестануть приносити то нові кросівки, то нов гірськолижне оьоаднання, то ковбек.
Ще й дитина о 12:00 дня якусь там кульки запускала в повітря - так хитрі німці викликали поліцію, бо дин на в цей час повинна була бути в школі.
Сказав; життя там немає, буду виїжджати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лис, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:03

  Hotab написав:slonomag очевидно ви «up-нули» рекламного бота))

Ну ладно, зато теперь все знают что если надо купить недвигу в Испании, то надо идти на идеалисту, а не всякие стремные сайты риелторов )
