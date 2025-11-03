Прикольний товстий дядько з купою цікавої інформації.
Серед іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями.
Не реклама - а корисна інформація:
Є багато його роликів в Фейсбук.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:18
Якби я купував нерухомість в Іспанії, то спочатку передивився б всі відеоролики від нашого українця Сергія Пудайло.
Прикольний товстий дядько з купою цікавої інформації.
Серед іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями.
Не реклама - а корисна інформація:
Є багато його роликів в Фейсбук.
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:25
Теж не стикався, звичайно маргінали і бомжі всюди є. По одному випаку зі статті читав - поляк який напав на українку в Варшаві - присів реально на пів-року тюрми (це вам не Україна де за таке відпускають). Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана.
Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).
Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:50
кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:57
Пане BIGor’e!
Я сам здивований, але передав все слово в слово.
Щось схоже я чув в десь 2 роки тому: наш пан, Німеччина, якесь село, все безкоштовне, мішок грошей від Уряду Німеччини, дитина в школі: а життя немає зовсім від слова «зовсім».
Сказав, що він на своєму авто розміром з піраміду Хеопса (марку я забув) по селу не може їздити, то не зручно: німці щовечора перестануть приносити як подарунок то нові кросівки, то нове гірськолижне обладнання, то ковбек. Гріх сказати: немає звичних ресторанів, де модна всім пики бити матом кричати та голяком танцювати…
Ще й дитина о 12:00 дня якусь там кульки запускала в повітря - так хитрі німці викликали поліцію, бо самев цей час повинна була бути в школі.
Сказав; життя там немає, буду виїжджати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лис, 2025 11:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:03
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:27
Еміграція, заробітчанство
News from USA
(Або «Знов за рибу гроші»)
От здається: життя вдалося!
Приїхав ти за Програмою U4U в США.
Кваліфікація ніяка, дипломів атестатів та освіти немає, все життя або торгував на ринку болтами та гайками (найвищий пілотаж - реальна подія: прораб приїхав за 150 км щоби купити для будови болти М12 та до них гайки М12, а продали йому болти М12 а гайки М14 в кількості по 500 штук кожного - прораб так і поїхав за 150 км. Ой, що було… ой, що було….), або приторговував квартирами в Харкові… як мій приятель Володимир, який в ці дні зʼясував, що в його 1-к квартирі жила бабуся - божа кульбаба - яка оце виїхала, залишивши борг за електрику в сумі 50 000 гривень. Проста бабуся - божа кульбаба - із Вовчанська…
США питає строго: чи дійсно імʼя твоє «Ніхто», а прізвище твоє «Ніяк»?
На відміну від інших українців зробив хитро: купив причеп до велетенського Форда, на якому можна перевозити за один рейс аж 3 легковика та заробляв на тому гроші. І непогані.
А тут до влади прийшов один кумедний дядько та майже миттєво зняли з рейсів всіх далекобійників - і цей попав «під роздачу».
Роботи немає ніякої, нічого не може знайти, думав піти на ринку тонувати болтами М12 та гайками М14, так у них такого немає.
Без жартів: пакує валізи та думає повертатися в Європу
Тільки де ж воно в Європі в ці дні маслом вершковим намазано та щоби зверху варення вишневе? Або хоча б полуничне?
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:42
Насправді цікаве відео, стик двух культур - Європейської (на першому місці батьки, сім'я, культура, власний добробут) і азіатщини, де жінок продавали за отару овець.
З однієї сторони іспанець з власною нерухомістью, освітою, громадянством - злагодженим побутом і життям без напрягу - з іншої жінка з бСССР яка не хоче заплатити 8,50 Євро за свій салат з оливок і латте....
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:56
Сподобалась фраза:
«кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР»
… «кстаті»…
Пропоную висунути на премію року від дописувачів Фінансового форуму України.
|