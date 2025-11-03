Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3024302530263027> Додано: Пон 03 лис, 2025 10:18

Прикольний товстий дядько з купою цікавої інформації.

Серед іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями.

Не реклама - а корисна інформація:

https://www.youtube.com/@Serhiipudailoe ... B1a/shorts

Є багато його роликів в Фейсбук. Якби я купував нерухомість в Іспанії, то спочатку передивився б всі відеоролики від нашого українця Сергія Пудайло.Прикольний товстий дядькоСеред іншого: як легалізувати гроші в Іспанії - розказує з подробицями.Не реклама - а корисна інформація:Є багато його роликів в Фейсбук. akurt

Повідомлень: 11471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 10:20 slonomag очевидно ви «up-нули» рекламного бота)) Hotab Повідомлень: 17009 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 10:25 2587715 написав: Bolt написав: Господар Вельзевула написав: "Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".



https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/idte-na-front-banderivtsi-u-polschi-fiksuyut-trivozhne-zrostannya-antiukrainskoi-isterii.htm "Соціолог, професор Пшемислав Садура, у коментарі Onet попереджає: "Нелюбов до українців може перерости у щось гірше. Якщо ситуація не зміниться, можливі навіть випадки організованих лінчів".

Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються. Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців якась маячня - не зустрічав жодного поляка який би погано ставився до українців

Теж не стикався, звичайно маргінали і бомжі всюди є. По одному випаку зі статті читав - поляк який напав на українку в Варшаві - присів реально на пів-року тюрми (це вам не Україна де за таке відпускають). Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись. Теж не стикався, звичайно маргінали і бомжі всюди є. По одному випаку зі статті читав - поляк який напав на українку в Варшаві - присів реально на пів-року тюрми (це вам не Україна де за таке відпускають). Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись. BIGor

Повідомлень: 10276 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.

За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.

Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.

Але є "але":

- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...

- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...

- до попереднього плюс податки та харчування...

- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....

- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує...

- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...

- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму... Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.Але є "але":- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...- до попереднього плюс податки та харчування...- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво...- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...

Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана.

Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).



Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти -Турція - не дала нічого з перелічного -! (не в обіду Турції).Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а BIGor

Повідомлень: 10276 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 10:50 slonomag написав: Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев. Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.

кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР

кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР flyman

Повідомлень: 41364 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 10:57 Пане BIGor’e!

Я сам здивований, але передав все слово в слово.



Щось схоже я чув в десь 2 роки тому: наш пан, Німеччина, якесь село, все безкоштовне, мішок грошей від Уряду Німеччини, дитина в школі: а життя немає зовсім від слова «зовсім».

Сказав, що він на своєму авто розміром з піраміду Хеопса (марку я забув) по селу не може їздити, то не зручно: німці щовечора перестануть приносити як подарунок то нові кросівки, то нове гірськолижне обладнання, то ковбек. Гріх сказати: немає звичних ресторанів, де модна всім пики бити матом кричати та голяком танцювати…



Ще й дитина о 12:00 дня якусь там кульки запускала в повітря - так хитрі німці викликали поліцію, бо самев цей час повинна була бути в школі.

Сказав; життя там немає, буду виїжджати. Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лис, 2025 11:09, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 11471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:03 Hotab написав: slonomag очевидно ви «up-нули» рекламного бота)) очевидно ви «up-нули» рекламного бота))

Ну ладно, зато теперь все знают что если надо купить недвигу в Испании, то надо идти на идеалисту, а не всякие стремные сайты риелторов ) Ну ладно, зато теперь все знают что если надо купить недвигу в Испании, то надо идти на идеалисту, а не всякие стремные сайты риелторов ) slonomag Повідомлень: 718 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 189 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:27 Еміграція, заробітчанство



News from USA

(Або «Знов за рибу гроші»)



От здається: життя вдалося!

Приїхав ти за Програмою U4U в США.

Кваліфікація ніяка, дипломів атестатів та освіти немає, все життя або торгував на ринку болтами та гайками (найвищий пілотаж - реальна подія: прораб приїхав за 150 км щоби купити для будови болти М12 та до них гайки М12, а продали йому болти М12 а гайки М14 в кількості по 500 штук кожного - прораб так і поїхав за 150 км. Ой, що було… ой, що було….), або приторговував квартирами в Харкові… як мій приятель Володимир, який в ці дні зʼясував, що в його 1-к квартирі жила бабуся - божа кульбаба - яка оце виїхала, залишивши борг за електрику в сумі 50 000 гривень. Проста бабуся - божа кульбаба - із Вовчанська…



США питає строго: чи дійсно імʼя твоє «Ніхто», а прізвище твоє «Ніяк»?



На відміну від інших українців зробив хитро: купив причеп до велетенського Форда, на якому можна перевозити за один рейс аж 3 легковика та заробляв на тому гроші. І непогані.



А тут до влади прийшов один кумедний дядько та майже миттєво зняли з рейсів всіх далекобійників - і цей попав «під роздачу».

Роботи немає ніякої, нічого не може знайти, думав піти на ринку тонувати болтами М12 та гайками М14, так у них такого немає.



Без жартів: пакує валізи та думає повертатися в Європу

Тільки де ж воно в Європі в ці дні маслом вершковим намазано та щоби зверху варення вишневе? Або хоча б полуничне? akurt

Повідомлень: 11471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:42 flyman написав: slonomag написав: Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев. Сайт очевидно что не испанский (не испанцы делали). Походу какие-то наши или русские владельцы - я бы не связывался. Вообще нечего придумывать велосипед - находите квартиру/дом на идеалисте (4000+ объявлений), смотрите и покупаете. В Аликанте в большинстве агенств есть англоязычные сотрудники так как половина продаж приходится на иностранцев.

кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР

кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР

Насправді цікаве відео, стик двух культур - Європейської (на першому місці батьки, сім'я, культура, власний добробут) і азіатщини, де жінок продавали за отару овець.



З однієї сторони іспанець з власною нерухомістью, освітою, громадянством - злагодженим побутом і життям без напрягу - з іншої жінка з бСССР яка не хоче заплатити 8,50 Євро за свій салат з оливок і латте.... Насправді цікаве відео, стик двух культур - Європейської (на першому місці батьки, сім'я, культура, власний добробут) і азіатщини, де жінок продавали за отару овець.З однієї сторони іспанець з власною нерухомістью, освітою, громадянством - злагодженим побутом і життям без напрягу - з іншої жінка з бСССР яка не хоче заплатити 8,50 Євро за свій салат з оливок і латте.... BIGor

Повідомлень: 10276 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 11:56 Сподобалась фраза:

«кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР»

… «кстаті»…



Пропоную висунути на премію року від дописувачів Фінансового форуму України. akurt

Повідомлень: 11471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4062 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3024302530263027> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless