Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:06

Довели страну!
Никогда, кроме одного кризиса, американцев не волновали расходы на бензин.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:31

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Звідки така впевненість, що через 5 років NVIDIA не скотиться до рівня "шіткоїнів"?

Звичайно майбутнього ніхто не знає, але NVIDIA досить сильно вкладається в RND, можливо далі теж буде рости, так само і про нерухомість, ніхто не знав що Маріуполь буде напів-знищений і окупований росіянами.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:17

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Странно, что-то.
Написал пост, но он мгновенно исчез.
Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.
Кто не в состоянии увидеть картину целиком:
Погоджуюсь з тим, що 50-річні позики це щось занадто, проте, здається в Європі (якщо не помиляюсь, в Норвегії) ця практика виникла набагато раніше
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.
Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:
– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?
Мужчина:
– Конечно.
Журналист:
– Как давно Вы курите?
– Да лет 40 уже.
– А какую марку сигарет?
– Лаки Страйк.
– И сколько сигарет в день?
-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.
Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:
– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.
Мужчина:
– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?
Журналист:
– Конечно.
Мужчина:
– А Вы сами курите?
– Нет.
– А небоскреб у Вас есть?
– Нет.
– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…
Анекдот старий, але от що цікаво. Ну нехай він завжди нервує. Нехай пачка дорога (я не знаю, скільки коштують цигарки в США) і коштує 10 баксів. 40 років по 365 днів це 14600 днів, помножити на 15 - 219 тисяч дол.
Звісно, не врахований складний відсоток, але хмарочос коштує сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. В якому всесвіті навіть за 40 років на цигарках можна накопичити стільки?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році
