Так конд це хіба проблема поставити?)

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.



Так конд це хіба проблема поставити?)

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.



Так конд це хіба проблема поставити?)

В ЄС можуть бути заборони на зміну фасадів, хоча Слономаг вже відповів.



Ролик был, конечно, про США, и я тоже писал, имея ввиду США. Но вы меня прям заинтриговали. Можете сказать, какая "чистая" сумма кредита получается при ипотеке с месячным платежом 650 евро, и что на эту сумму (плюс 20% первоначального взноса) можно там купить?

Слономагу, возможно, не было мотивированно вникать в расклад, но в США действительно он намного хреновей на данный момент. Ставка в 2+ раза выше, страховки выросли существенно, дендрофекальная технология требует постоянных трат и сама стоимость дендрофекальных сарайчиков выше раза в 2 минимум.



Слономагу, возможно, не было мотивированно вникать в расклад, но в США действительно он намного хреновей на данный момент. Ставка в 2+ раза выше, страховки выросли существенно, дендрофекальная технология требует постоянных трат и сама стоимость дендрофекальных сарайчиков выше раза в 2 минимум.

Ніби-то є державна Програма підтримки і називають досить великі суми такої підтримку в діапазоні 10 000…63 000 євро.

Але без доволі точного знання мови та докладних перемовин можна попаси в пастку: там вони ще дивляться на рівень прибутків власника. Тобто даром нічого не вийде навіть з підтримкою.

Я до того, що треба рахувати витрати на забаганки.

Я до того, що треба рахувати витрати на забаганки.



Говорив з однією заможною пані - чиста француженка - ледь не жінка маркіза: має мабуть сотні га землі під кукурудзу, сою та соняшник, крім того власний ліс з косулями та оленями.

Так ось в неї величезний - якщо не сказати гігантський - бокс або не знаю як назвати - приміщення великих розмірів - для зберігання сіна та соломи в тюках. Будували румуни і дуже виглядає солідно.

Ось на весь дах - сонячні панелі.

Так плакала, що реальний к.к.д. вкладень =0, і вона не може розплатитися за кредит на те електричне досягнення ХХІ сторіччя.

Мабуть пані хотіла продавать електрику, а зараз ринкова ціна у денний час зазвичай скільки, 6 центів? А продають за скільки за 25? Ось і рахуй. Це якщо власне споживання нормальне, плюс накопичувач, то буде вигідно. Плюс зараз є комбіновані панелі- гаряча вода+електрика. Основне в будинку енергоспоживання це опалення, якщо воно буде від панелей, плюс деяка електрика експорт, плюс економія на власному споживанні, то окупність таких вкладень мінімум років 6. Якщо припустить шо потужність панелей 10 кВт, то це біля 8500 кВт за рік, якщо власне споживання/експорт 50/50, то за рік на електриці економія буде десь біля тисячі ойро(плюс/мінус). За субсидію від держави не скажу, але на це не варто розраховувать.

Зверніться письмово до 2-3 фірм, хай порахують з урахуванням місцевих пільг, яка гарантія на систему. Розрахунок з батареєй та без, з модернізацією опалення з комбінованими панелями, або звичайними+тепловий насос. Якщо власне споживання максимальне, ще електромобіль заряжать, то рахуйте.

Да я по большей части просто на это утверждение отреагировал:



"в семье же два взрослых, вот пусть они и впахивают, как два коня, вдвоём." (Ради ипотеки)



НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, если берешь по стандартной схеме мортгидж и сдаешь, то это влет. Сумма платежей по мортгиджу тупо выше аренды.

Если эти суммы сравняются, то будет влет на амортизацию, страховки и налоги.

Теоретически, можно вымутить на том, что можно списывать с базы налогообложения часть %% по мортгиджу, но это только часть беды. При этом, надо учитывать, что под аренду ставка банка будет выше, чем под покупку для себя. Чтобы сдавать взятый для себя дом, надо в нем прожить как в праймари резиденс хотя-бы год.

В общем то, я так вижу себе, что можно как диверсификация иметь арендную недвигу при условии, что в нее засовывать порядка 10% от инвестиционных денег.

Либо ловить момент, который я описывал ранее. Но все равно, надо очень хорошо считать в каждом конкретном случае. И помимо простой математики, оценивать риски и разные сценарии развития событий и просчитыывать возможные влеты.

Сегодня в новостях было, что порядка 60% американцев имеют активы на стокмаркете. Это им понятно, очень просто и совсем не геморно. Больше всего востребовано СП500. И на лонгтерм СП500 намного выгодней и ликвидней любой недвиги.

Вон тот чувак из видео покупает финансово проблемную недвигу с существующим мортгиджем и сдает. В этом случае, математика работает намного веселее.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, если берешь по стандартной схеме мортгидж и сдаешь, то это влет. Сумма платежей по мортгиджу тупо выше аренды.
Если эти суммы сравняются, то будет влет на амортизацию, страховки и налоги.
Теоретически, можно вымутить на том, что можно списывать с базы налогообложения часть %% по мортгиджу, но это только часть беды. При этом, надо учитывать, что под аренду ставка банка будет выше, чем под покупку для себя. Чтобы сдавать взятый для себя дом, надо в нем прожить как в праймари резиденс хотя-бы год.
В общем то, я так вижу себе, что мож

Я трохи дивуюся наполегливості нашого українця пана Романа (Roman Sydiuk) - він з Одеси, прибув в США, в штат Південна Кароліна - в квітні минулого року - я якраз в той час був саме там (і ще в штаті Північна Кароліна) трохи вивчав нерухомість того штату - так ось, він спочатку купив собі щось стареньке та дешевеньке - на перший час - а потім пішов та пішов вище.

Ну дає…

Рекомендую свіжий ролик: подивиться, як люди живуть… Точніше як будуть жити…

Нагадаю: Південна Кароліна на сьогодні - улюблений українцями штат. Природа - наче ви в Житомирській області, ціни на харчі смішні, податки низькі. Правда, і середня зарплатня по штату доволі низька…

Наприклад, медична сестра отримує десь 30 000$ на рік, кваліфікована - 45000. Поліцейський отримує десь 60 000$ на рік.

За місцевими критеріями банків такий будинок може взяти в іпотеку людина, яка отримує не менше 50 000$ на рік…

