akurt написав:Все так і є - в тому числі для Великої Британії. Я наводив знову ж таки конкретний приклад: - наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України. - в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота. - ринкова ціна 340 000€; - його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав); - якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату? За 4 роки? за 5? - ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.
Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців: Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн. 74К * 5 = 370К.
Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов, который может быть собранным за несколько часов. Блоки, из которых собирают домики, производятся непосредственно на заводе Tesla в Неваде, и транспортируются к месту сборки.
Авторы проекта утверждают, что модули делают из высокопрочной стали и композитных материалов, устойчивых к стихиям — снегопадам, ураганам и землятресениям, и что при их конструировании использовались технологии, применяемые в космических аппаратов SpaceX. Еще один плюс — энергетическая независимость благодаря аккумуляторам и солнечным панелям.
BIGor написав:Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує.
Та чому ж прикол? Мрійник тому і шукає дурочку з небачених/недосяжних їм Філіппін (фактично інопланетянку), щоби його годувала та давала. Давала в смислі жити в дощатому сарайчику - він раніше викладував відео - там з необрізної дошки зліплений сарайчик, а навкруги білі курочки ходять. Якщо кожна філіппінка та один раз на тиждень буде давати поспати в тому сарайчику один раз та з кожної курочки за рік не менше 180 яєць - то і є справжнє щастя.
Добре, що в нашому житті є такі фахівці: надихають оптимізмом. (Сплюнув я та перехрестився).
Поки невдалий наречений цнотливої дівчини з Філіппін, яку він бачить у ві сні останні 1/2 сторіччя свого життя, наповнює Фінансовий форум України своими дурнуватими еротичними нездійсненими снами, відбуваються дуже важливі події, які можуть вплинути на сотні тисяч українців. Як повідомляє преса США, «За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, громадянина Афганістану, звинуваченого у вбивстві двох бойовиків Національної гвардії Західної Вірджинії всього в кількох кварталах від Білого дому, раніше співпрацював з декількома державними структурами США, включаючи ЦРУ, під час служби у складі партнерських сил в Кандагаре, Афганістан» Це дало можливість президенту країни миттєво заявити про карколомні засоби боротьби з мігрантами: сотні тисяч людей будуть позбавлені своїх статусів, видів на прожиття, дозволів на роботу і таке інше.
Він приблизно так і заявив: «Не вмієте жити в нормальному суспільстві серед нормальних людей та заробляти нормальні гроші - геть з палуби!»
І тут така «фішка» про тих афганців. Вчора я був в аеропорту Стамбулу, звідки відлітав в Женеву. Там в залі очікування встановлені термінали, де можна отримати пароль до Wi-Fi. Ось я підійшов - показав/прокатав свій паспорт - висвітився на екрані цифровий пароль. Я його сфотографував. Виявилося, що паролем зацікавився не тільки я. Я відійшов від терміналу, але озирнувся: стоїть перед терміналом хлопець років 30 і вже вводить на смартфоні «мій» (!) пароль. Я зробив йому зауваження та показав, що він повинен «прокатати» свій (!) паспорт та отримати свій (!) пароль. Він при мені змушений був це робити і я побачив, що в нього паспорт громадянина саме Афганістану… Ось так панове, афганці вони такі…
P.S. зараз з далекого для всіх New York один казкар напише, що я якийсь ксенофоб.