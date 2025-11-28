RSS
П'ят 28 лис, 2025 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  akurt написав:Все так і є - в тому числі для Великої Британії.
Я наводив знову ж таки конкретний приклад:
- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.
- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.
- ринкова ціна 340 000€;
- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);
- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?
За 4 роки? за 5?
- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.

Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:
Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.
74К * 5 = 370К.

Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата
П'ят 28 лис, 2025 13:03

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ?
П'ят 28 лис, 2025 14:08

Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує.
П'ят 28 лис, 2025 14:37

хата за 8куе

ти встряв в тему але втратив контекст, там було від акурта аналогія.

Тепер щодо "хата за 8куе"
https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom

Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов, который может быть собранным за несколько часов. Блоки, из которых собирают домики, производятся непосредственно на заводе Tesla в Неваде, и транспортируются к месту сборки.

Авторы проекта утверждают, что модули делают из высокопрочной стали и композитных материалов, устойчивых к стихиям — снегопадам, ураганам и землятресениям, и что при их конструировании использовались технологии, применяемые в космических аппаратов SpaceX. Еще один плюс — энергетическая независимость благодаря аккумуляторам и солнечным панелям.
П'ят 28 лис, 2025 15:56

Як повідомляє преса США, «За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, громадянина Афганістану, звинуваченого у вбивстві двох бойовиків Національної гвардії Західної Вірджинії всього в кількох кварталах від Білого дому, раніше співпрацював з декількома державними структурами США, включаючи ЦРУ, під час служби у складі партнерських сил в Кандагаре, Афганістан»
Це дало можливість президенту країни миттєво заявити про карколомні засоби боротьби з мігрантами: сотні тисяч людей будуть позбавлені своїх статусів, видів на прожиття, дозволів на роботу і таке інше.

Він приблизно так і заявив: «Не вмієте жити в нормальному суспільстві серед нормальних людей та заробляти нормальні гроші - геть з палуби!»

І тут така «фішка» про тих афганців.
Вчора я був в аеропорту Стамбулу, звідки відлітав в Женеву. Там в залі очікування встановлені термінали, де можна отримати пароль до Wi-Fi.
Ось я підійшов - показав/прокатав свій паспорт - висвітився на екрані цифровий пароль. Я його сфотографував.
Виявилося, що паролем зацікавився не тільки я.
Я відійшов від терміналу, але озирнувся: стоїть перед терміналом хлопець років 30 і вже вводить на смартфоні «мій» (!) пароль.
Я зробив йому зауваження та показав, що він повинен «прокатати» свій (!) паспорт та отримати свій (!) пароль.
Він при мені змушений був це робити і я побачив, що в нього паспорт громадянина саме Афганістану…
Ось так панове, афганці вони такі…

P.S. зараз з далекого для всіх New York один казкар напише, що я якийсь ксенофоб.
П'ят 28 лис, 2025 16:36

напиши єврокомісарм в Брюсель, що в них у ЄС В2В консультанти це шахраї що працюють під видом самозайнятих найманими працівниками
П'ят 28 лис, 2025 17:35

І скільки хат вже продано за 8 кує?
П'ят 28 лис, 2025 18:12

Ще декілька і Маск стане першим в світі доларовим тріліонером. 😎
П'ят 28 лис, 2025 19:36

Так-так-так…
Вчимо далі жити американців по-людські……

27 листопада президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть скасувати податок на прибуток протягом наступних кількох років завдяки доходам, отриманим від тарифів.

Трамп зробив цю заяву під час телефонної розмови з військовослужбовцями США на День подяки, заявивши, що тарифи, які він запровадив проти іноземних держав, принесли значні доходи та спонукали компанії будувати свої виробничі потужності в Сполучених Штатах, щоб уникнути тарифних витрат.
«Ми отримуємо сотні мільярдів доларів, як ніколи раніше. І частина з них повернеться у вигляді своєрідних дивідендів нашим людям, але значна частина піде на зменшення боргу», – сказав він.
