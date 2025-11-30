Ліниво було за ті 25 злотих щось там писати.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лис, 2025 11:45
Додано: Нед 30 лис, 2025 11:47
Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|