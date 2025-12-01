Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3063306430653066> Додано: Пон 01 гру, 2025 10:45 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.



В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.



Додано: Пон 01 гру, 2025 10:55 Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.

Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...

Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.

Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...

Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт. Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.

Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.

И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )

Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против. Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против. slonomag Повідомлень: 737 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 10:58 slonomag написав: В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.



В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.



Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает. В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает.

Додано: Пон 01 гру, 2025 10:58 Хм. Недавно відео на Ютубе было, от украинки в Испании. Грит, по некоторым вопросам фиг эту ситу возьмёшь, мафия обсела. Номерок, чуть не за 100€ продают.

Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...

Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт. Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.

Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.

И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )

Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против. Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против.

Фольксваген пару ярдов влил в разработку своих електроксров и ПО для них. Кончилось тем, что все это заказали в Китае.

Эх. Поработать бы в большой корпо во время освоения бюджета. 🙄 Фольксваген пару ярдов влил в разработку своих електроксров и ПО для них. Кончилось тем, что все это заказали в Китае.Эх. Поработать бы в большой корпо во время освоения бюджета. 🙄 Bolt Повідомлень: 3735 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 11:17 Bolt написав: slonomag написав: В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.



В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.



Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает. В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает.

Хм. Недавно відео на Ютубе было, от украинки в Испании. Грит, по некоторым вопросам фиг эту ситу возьмёшь, мафия обсела. Номерок, чуть не за 100€ продают. Хм. Недавно відео на Ютубе было, от украинки в Испании. Грит, по некоторым вопросам фиг эту ситу возьмёшь, мафия обсела. Номерок, чуть не за 100€ продают.

Это в крупных городах. При наличии машины просто выбираешь любой другой город в радиусе 20км от тебя и без проблем берешь ситу.

Ну и конечно это не очень умно ломиться например за продлением доков в марте, когда с тобой будут еще 200к украинцев на ВЗ. Я продлевал в апреле (месяц подождал) и взял ситу на более ближнюю дату чем те кто побежали ее ловить в начале марта.

Больнички (обычный врач) без проблем берутся на след день, максимум 2. Специалисты конечно целый квест, но вот сейчас с полноценной пластиковой картой уже стало по-проще - можно попасть к специалисту в течении месяца. Раньше с бумажкой реально надо было по пол года ждать.

Зато из плюсов что 80% всех лекарств покрывается государством. Жене навыписывали всяких витаминок на 200евро, реально пришлось заплатить около 20евро, остальное списалось при предъявлении рецепта и пластиковой мед карты. Это в крупных городах. При наличии машины просто выбираешь любой другой город в радиусе 20км от тебя и без проблем берешь ситу.Ну и конечно это не очень умно ломиться например за продлением доков в марте, когда с тобой будут еще 200к украинцев на ВЗ. Я продлевал в апреле (месяц подождал) и взял ситу на более ближнюю дату чем те кто побежали ее ловить в начале марта.Больнички (обычный врач) без проблем берутся на след день, максимум 2. Специалисты конечно целый квест, но вот сейчас с полноценной пластиковой картой уже стало по-проще - можно попасть к специалисту в течении месяца. Раньше с бумажкой реально надо было по пол года ждать.Зато из плюсов что 80% всех лекарств покрывается государством. Жене навыписывали всяких витаминок на 200евро, реально пришлось заплатить около 20евро, остальное списалось при предъявлении рецепта и пластиковой мед карты. slonomag Повідомлень: 737 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 12:59 slonomag написав: Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против. Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против.

Додано: Пон 01 гру, 2025 12:59 Не такой уж и квест. Просто платится компенсация в несколько з/п. Еще, наверное, зависит от длительности работы на этом месте. У нас в одной европейской стране хотели сократить сотрудника, потом посчитали, что ему почти годовую з/п придется отвалить, т.к. он уже лет 15 работает, и решили сократить кого-то другого в другой стране

Додано: Пон 01 гру, 2025 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Кум дуже скаржився, що не можна отримати документи на місці, а тільки отримати поштою. При тому що відстежити статус (коли відправлено / коли прибуде) тієї пошти не можливо.



slonomag написав: Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.

И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )

Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против. Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против.

Не зовсім. Ріжуть сам проєкт: значно менше нових фіч, переважно сапорт старих.

Щодо звільнення, то можливо залежить від контракту, але там де працює кум, то просто мають попередити за 2-3-5 місяці до звільнення (залежно від стажу) і далі, зазвичай вже і на роботу ходити не треба, а зарплату платять. Звільнили, як не парадоксально, найбільш досвідчених. Кум дуже скаржився, що не можна отримати документи на місці, а тільки отримати поштою. При тому що відстежити статус (коли відправлено / коли прибуде) тієї пошти не можливо.Не зовсім. Ріжуть сам проєкт: значно менше нових фіч, переважно сапорт старих.Щодо звільнення, то можливо залежить від контракту, але там де працює кум, то просто мають попередити за 2-3-5 місяці до звільнення (залежно від стажу) і далі, зазвичай вже і на роботу ходити не треба, а зарплату платять. Звільнили, як не парадоксально, найбільш досвідчених. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 01 гру, 2025 15:00, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5719 З нами з: 29.07.22 Подякував: 914 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 17:51 Дюрі-бачі написав: Хомякоид написав: Оформлюючи німецький паспорт та купівлю машини я ніяких значних відмінностей від України не помітив. Оформлюючи німецький паспорт та купівлю машини я ніяких значних відмінностей від України не помітив.

Кум дуже скаржився, що не можна отримати документи на місці, а тільки отримати поштою. При тому що відстежити статус (коли відправлено / коли прибуде) тієї пошти не можливо.



[quote="5911995:slonomag"]



Мені так права поштою відправили. Дуже зручно, нікуди не треба йти.

Коли здавав зразу надали бумагу що здав на права, з нею можна їздити.

Через місяць надіслали пластик. Кум дуже скаржився, що не можна отримати документи на місці, а тільки отримати поштою. При тому що відстежити статус (коли відправлено / коли прибуде) тієї пошти не можливо.[quote="5911995:slonomag"]Мені так права поштою відправили. Дуже зручно, нікуди не треба йти.Коли здавав зразу надали бумагу що здав на права, з нею можна їздити.Через місяць надіслали пластик. Хомякоид Повідомлень: 2720 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3136 раз. Подякували: 457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 17:56 slonomag написав: В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.



В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.



Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает. В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает.

Додано: Пон 01 гру, 2025 17:56 последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)

ну а вы пишите, пишите )))

ну а вы пишите, пишите ))) последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)ну а вы пишите, пишите ))) Прохожий Повідомлень: 14228 З нами з: 05.06.13 Подякував: 933 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 гру, 2025 18:33 Прохожий написав: последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)

ну а вы пишите, пишите ))) последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)ну а вы пишите, пишите )))



А що це таке ЗП в ЦНАПі ?

