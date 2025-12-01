|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 гру, 2025 18:51
Прохожий написав:
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
Faceless
Повідомлень: 37029
З нами з: 24.01.12
-
4
9
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:14
Прохожий написав:
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Хомякоид
Повідомлень: 2721
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 457 раз.
1
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:34
Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Кому він зараз потрібний?
flyman
Повідомлень: 41652
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
1
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:15
Зато ІД картку малому літом мусив, через Документ робити. В ЦНАП анріал було зарегитись онлайн.
Bolt
Повідомлень: 3736
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 288 раз.
1
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:20
Bolt написав:
Зато ІД картку малому літом мусив, через Документ робити. В ЦНАП анріал було зарегитись онлайн.
В Німечині прийшов підписав документи, через місяць забрав разом закордоний паспорт і ID картку.
Два документа за два заходи. Непогано.
Хомякоид
Повідомлень: 2721
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3136 раз.
- Подякували: 457 раз.
1
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:43
flyman написав:
Кому він зараз потрібний?
Ну, як завжди - у флаймана класне запитання на тему дня.
Не хворів би він на економічні дослідження - "Як саме лежати на канапі та попердювати зранку до вечора" - а пішов би на роботу - наприклад, кваліфікованим підсобником на будівництво в Бучі чи в Ірпені - та мав би не так, як рік тому - 1000 гривень на день роботи, а вже 1500 гривень на день - то мав би щастя.
А так пише зранку до вечора і з вечора до ранку на цьому форумі...Ще й на гілці до якої НІКОЛИ не мав, не має та в найближчі 1/2 сторіччя не матиме ніякого відношення...
І все - без оплати...
Класне запитання:
flyman написав:
Кому він зараз потрібний?
Ну нікому, ми це і раніше знали...
akurt
Повідомлень: 11577
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4083 раз.
- Подякували: 1520 раз.
1
2
7
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:02
Прохожий написав:
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
В Польщі в аеропорту роблять тимчасовий ЗП прямо перед вильотом за 30 зл. якщо забув свій. Б - бюрократія. Є ще М-обиватель типу дії, там багато плюшек, що цікаво доступний громадянам і біженцям, а іноземцям які не біженці - недоступний.
BIGor
Повідомлень: 10336
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1488 раз.
- Подякували: 1896 раз.
2
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:04
flyman написав: Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Кому він зараз потрібний?
Насправді потрібний, всі хто шарить роблять навіть два.
BIGor
Повідомлень: 10336
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1488 раз.
- Подякували: 1896 раз.
2
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:23
Прохожий написав:
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
У нас ЗП можно в аэропорту сделать перед вылетом, если кто-то забыл или не имел. Не знаю, правда, за 15 минут или за 20.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3827
З нами з: 26.02.18
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 628 раз.
