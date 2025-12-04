Додано: Чет 04 гру, 2025 13:43

Спробую зробити аналіз відео вище - від пана Володимира - U4U-юшника - бо реально дуже цікава енциклопедія сучасного життя емігранта.



- На початку - про 1500 доларів - тільки за страхування. Правда. Ми з приятелями робили підрахунок, то просто щоби жити такій родині - і не працювати - обов"язкові платежі (і оренда, і іпотека) треба мати ЧИСТИМИ не менше за 4 500 доларів на місяць. ЧИСТИМИ!!!!

Тому хлопець і не спав всю ніч...

- на 02:40: зараз від українців при продовженні "репароля" -вимагають докази того, що вони НЕ МОЖУТЬ повернутися в Україну. Питання законне та викликано тим, що наразі розкриті два напрямки шахрайства: а) з"ясували, що є "хитропопі" люди в США, які оформили виклик за тією Програмою для 100-150 осіб. То все робилося за гроші - я чув цифри до 5 000 доларів за один документ. То мало сенс: заплатив 5 000 доларів - та ти мешкаєш в США на законних підставах з правом працювати. Такої "лафи" не було ніколи! б) як всі читачі розуміють, майже всі, хто опинився в США за тією Програмою, фактично вже давно втратили зв"язок з Україною - інакше вони просто б не мали можливості виїхати не тільки в США, але з України. То всі люди, які на момент початку війни вже давно або досить давно мешкали в Європі. Строго кажучі, були НЕРЕЗИДЕНТАМИ України. Одна з найулюбленіших страв у Львові, де я теоретично мешкаю, має назву "Солянка збірна" - оце воно в США так і вийшло. Солянка зібрана з людей, які жили в різних країнах Європи. Реально вони НЕ тікали від війни, бо не жили в Україні.

Об"єктивності заради: ті дві родини, як зараз мешкають в США, з якими я тісно товаришую, і приїхали за цією Програмою, хоч і НЕ мешкали в Україні на момент початку війни, але то родини, в яких 3-4 дитини реально. Тобто підстави навіть для виїзду з України були законними.

Ось він і розказує, як йому можна довЕсти, що він не може повернутися в Україну.

Ну і заплатити 1000х3=3000 доларів за дозвіл жити далі ще 2 роки. А фактично всі витерти на такий дозвіл складають 3 200х3=9 600 доларів.



- На 04:40: "НЕ ЗАВАЖАЛИ Б ЖИТИ СПРАВЖНІМ АМЕРИКАНЦЯМ" Геніальна - хоч і сумна - фраза.



- на 04:50 ще геніальні фрази: "Я люблю Америку. Мені тут подобається. Я звик до комфорту..." ну і далі такі самі слова - все із серії геніального. Тут головне не те, про що нам розказував один фахівець про життя в США, який ніколи не був в США, і про те, що там ІТ-ники мешкають під мостами в картонних коробах або на краю столиці Силіконової долини у вагончиках - а те, що РОЗУМНА РОБОТЯЩА ЛЮДИНА ТАМ МАЄ ШАНС І МОЖЛИВІСТЬ жити достойно...

Ну з можливостями трохи вийшла негаразди...



- на 05:10: "Тільки працюй і - купляй" (все, що хочеш - все доступно людині, яка працює). Вперше чую так відверто...



- на 05:30: "Як я буду жити в Європі????????" - реально круто сказано...

- на 07:10 про свій куплений будинок та податки на нерухомість - ми такі цифри тут обговорювали, а ось конкретний випадок, 7 000 доларів на рік...



Ну і далі панове - реально рекомендую, там не тільки про США...

Там на тему нашого важкого та непередбачуваного дня - та непередбачуваних подій...