Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Повідомлень: 5759
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:10
Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
Повідомлень: 3828
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 628 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:21
The_Rebel написав: flyman написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Польща теж не торт
Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка
Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу.
Заблокований
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.
Заблокований
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:16
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витрати
виїхала в Швейцарію, каже що там їй краще
Повідомлень: 41704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:12
News from USA
Як мабуть всі знають, вчора в українському просторі активно обговорювали вислів одного чиновника про те, що інтенсивність праці в Україні значно менша за інтенсивність у порівнянні з іншими країнами.
Не беруть судити за всіх і всюди, ледарі та бездарів, або хитруни є на кожній роботі, але ось свіжий факт із США.
Звільнили людину з досить важливої та перспективної роботи.
Жінка. 50 років. Госпіталь. Відділення патології.
Стаж роботи на лікарських посадах - більше 20 років. За відгуками співробітників спокійна та адекватна.
Цікаво, як звільнення відбулося: викликали і просто сказали одне слово «Звільнена!»
Колеги ламають голову за що та як - пояснень давати не прийнято.
Повідомлень: 11585
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4084 раз.
Подякували: 1520 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 гру, 2025 20:25
Gastarbaiter написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?
Повідомлень: 279
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
