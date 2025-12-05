|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:10
Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:21
The_Rebel написав: flyman написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Польща теж не торт
Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка
Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:16
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витрати
виїхала в Швейцарію, каже що там їй краще
Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:12
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Як мабуть всі знають, вчора в українському просторі активно обговорювали вислів одного чиновника про те, що інтенсивність праці в Україні значно менша за інтенсивність у порівнянні з іншими країнами.
Не беруть судити за всіх і всюди, ледарі та бездарів, або хитруни є на кожній роботі, але ось свіжий факт із США.
Звільнили людину з досить важливої та перспективної роботи.
Жінка. 50 років. Госпіталь. Відділення патології.
Стаж роботи на лікарських посадах - більше 20 років. За відгуками співробітників спокійна та адекватна.
Цікаво, як звільнення відбулося: викликали і просто сказали одне слово «Звільнена!»
Колеги ламають голову за що та як - пояснень давати не прийнято.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 20:25
Gastarbaiter написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:59
Президент Дональд Трамп нанял нового архитектора для руководства своим проектом бального зала Белого дома стоимостью 300 миллионов долларов, заменив Джеймса Маккрири, сообщил Белый дом.
Архитектор выразил обеспокоенность тем, что массивная пристройка затмит существующую президентскую резиденцию, что не понравилось Трампу. Разработка проекта была передана фирме Shalom Baranes Associates, а Маккрири оставили в качестве консультанта.
Shalom Baranes - ник для форума - шикардос)
Додано: П'ят 05 гру, 2025 22:14
2587715 написав: Gastarbaiter написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?
Якщо вас прихопе то вибирати особливо не буде з чого
