Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:02

  Бетон написав:Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею


Я же высказывал тебе свое мнение, чем.
Сейчас все чаще идут оскорбления, булинг детей в школах и даже избиения именно по национальному признаку.

https://informator.ua/uk/u-polshchi-zhorstoko-pobili-ukrajinskih-shkolyariv-vchitel-vidkrito-ckuvav-ditey

"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.

У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 08:45

  Gastarbaiter написав:
  2587715 написав:А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?

Чкурнути в Україну може кожен. Не кожен зможе потім повернутися.

якщо є віза, то чому б ні? Насправді українців майже не повертають - вони цінний генофонд. Повертають переважно кольорових, бо від них один клопіт. Ви на поліцейських камерах не знайдете жодного совка, який би дістав ствола і почав гамселити в поліцаїв.
