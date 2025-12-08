RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Я помню, как лет 13-15 назад в умирающих шахтерских городках продавались квартиры по 2000 дол.
А почем сейчас дома в восточных районах Детройта?
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:58

  Hotab написав:2587715

Имеется ввиду, что даже у этих понаехов в их сёлах было свое жилье или паи, которые они могли сдать, продать, доложить и купить.



Маячня. Спитайте у спеціаліста по сараям і собачим будкам в селах Флаймана. Там хати по 500 дол. Який це стартовий капітал для купівлі житла хоча б в обл. центрі, не кажучи в Києві. Ніякий не капітал

Дивлячись в якому селі і яка хата. За деякі і по 500 дол. на місяць платити доведеться щоб зняти. По-різному буває
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Чого ж тоді йде свал населення з 1991 року, якщо все так шоколадно? Дурні?
Так, дурні - гляньте хоча б на ремонти які на ОЛХ наші люди роблять. Там мозок поруч навіть не ночував
  BIGor написав:Може такі непотрібні найкращій країні?
Так, непотрібні. Кому дурні потрібні? Совок наплодив прірву дурнів своєю уравніловкою
  BIGor написав:І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує?
та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:19

  2587715 написав:
  BIGor написав:І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує?
та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат

Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує.
BIGor
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Іпотека в перший рік - це так обовязково?
Ми ж про дурних говоримо. Розумним і в Україні добре, навіть попри війну - в них тут купа землі/нерухомості і кріпаків.
  BIGor написав:Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту.
Який транспорт? Хіба що автобуси в яких негри білих дівок ріжуть ледь не щодня
  BIGor написав:І іміграційний адвокат - це обовязково?
Ну якщо не хочеш щоб виперли
  BIGor написав:Навіть якщо так - власне авто - це також власність.
Якщо це не 15-річний корч в якого коробка полетить через 1000км
  BIGor написав:Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі
Польша це не країна для еміграції - її навіть Лукашенко в одно жало завоює
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:11

  2587715 написав:
  BIGor написав:Іпотека в перший рік - це так обовязково?
Ми ж про дурних говоримо. Розумним і в Україні добре, навіть попри війну - в них тут купа землі/нерухомості і кріпаків.
  BIGor написав:Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту.
Який транспорт? Хіба що автобуси в яких негри білих дівок ріжуть ледь не щодня
  BIGor написав:І іміграційний адвокат - це обовязково?
Ну якщо не хочеш щоб виперли
  BIGor написав:Навіть якщо так - власне авто - це також власність.
Якщо це не 15-річний корч в якого коробка полетить через 1000км
  BIGor написав:Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі
Польша це не країна для еміграції - її навіть Лукашенко в одно жало завоює

більше дебілізма такого не читав ніколи. Ну добре, розкажіть тоді куди Ви емігрували, якщо так класно знаєте Польщу? Поділіться власним досвідом.
BIGor
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ну добре, розкажіть тоді куди Ви емігрували, якщо так класно знаєте Польщу?
Та нікуди я не емігрував. Жити треба там де живуть твої кріпаки. А які на чужині кріпаки?
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:27

  2587715 написав:
  BIGor написав:Ну добре, розкажіть тоді куди Ви емігрували, якщо так класно знаєте Польщу?
Та нікуди я не емігрував. Жити треба там де живуть твої кріпаки. А які на чужині кріпаки?

То ціна твоїй інформації тут "нуль".
BIGor
2
