akurt написав:Прямо цитата одного з класиків російської літератури: "А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать..."
P.S. Всім миттєво записати епохальну новину номер 2: за 1 єгипетський фунт дають 88,5 копійки.
З цим вже можна лягати спати.
P.P.S. Епохальна новина номер 3: за 1 угорський форінт дають 12,8 копійки. З цією епохальною новиною можна вже не тільки спати.
Ни египетский фунт, ни венгерский форинт никогда в своей истории не стоили больше 10 гривен, в отличии от турецкой лиры - так что да, событие эпохальное. Из наших соседей никто в 10 раз к гривне не падал. Турки могут в гривну как в биткоин вкладываться уже))