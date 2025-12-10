|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:24
slonomag написав:
Вы то утверждаете что успешных 0, совсем 0, даже -1. Что не совсем корректно.
Я не утверждаю что 0 успешных, я утверждаю, что 10 из 10 будет облапошено, даже если им будет казаться, что они в шоколаде - вот вас например голландцы облапошили, платят вам х0.25, а вы и счастливы. То что вы продаете свой труд так дешево говорит не о том что вы зря переехали, а о том что вы 3 дня в неделю работаете бесплатно. А в Украине вы живете или в Испании - значения не имеет.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:30
slonomag написав:
И что за тяга к нескольким работам? Мне хватает 1, зачем мне 2, 3, или 5?
Да потому что больше трети денег от одного клиента - это уже рабство. То есть он обеспечивая вам столько денег обретает над вами власть и вы становитесь от него зависимы. Дело вкуса конечно, но любой заказчик, даже которого давно знаешь, может разориться. И ставить всю свою жизнь в зависимость от одного работодателя - ну такое. Пока вы работаете на него и не работаете ни на кого другого - вы теряете понимание рынка, и вновь выйдя на него через несколько лет можете просто перестать быть востребованы, так как дали уйти конкурентам далеко вперед.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:36
2587715 написав: slonomag написав:
Вы то утверждаете что успешных 0, совсем 0, даже -1. Что не совсем корректно.
Я не утверждаю что 0 успешных, я утверждаю, что 10 из 10 будет облапошено, даже если им будет казаться, что они в шоколаде - вот вас например голландцы облапошили, платят вам х0.25, а вы и счастливы. То что вы продаете свой труд так дешево говорит не о том что вы зря переехали, а о том что вы 3 дня в неделю работаете бесплатно. А в Украине вы живете или в Испании - значения не имеет.
Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше), они норм делятся - все счастливы )
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:54
slonomag написав:
Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше),
Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.
они норм делятся - все счастливы )
Так не бывает. В мире бизнеса грызня идет за каждый доллар. В любой компании есть менеджер, которому нужно повышение, и который увидит в вашей замене возможность сэкономить деньги для босса, наняв вместо вас его друга детства из Индии.
Востаннє редагувалось 2587715
в Вів 09 гру, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:55
2587715 написав: slonomag написав:
Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше), они норм делятся - все счастливы )
Он гарантирует вам работу только пока они не решат, что этот софт может тянуть кто-то подешевле чем вы, особенно после пары факапов, которые иногда случаются. И тогда вас выкинут на мороз со всеми вашими налогами и ипотекой.
Ok. Пошел голубей ловить, не отвлекайте )
Додано: Сер 10 гру, 2025 03:34
slonomag написав:
все счастливы )
Зря Вы это написали. Для Вашего оппонента это удар ниже пояса 😁
Додано: Сер 10 гру, 2025 08:11
Так а шо цей багатоциферний з москальщини хоче довести?
Додано: Сер 10 гру, 2025 10:52
Water написав:Так а шо цей багатоциферний з москальщини хоче довести?
Генерує перегляди, розважає
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:04
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
Людство всю свою історію розподілялося на панів та кріпаків.
рабовласники/раби, пани/кріпаки, капіталісти/буржуазія... Як не називай, суті не міняє. І перші завжди намагаються не пустити у своє коло других, проте існує кілька способів переходу. Найпростіший - відібрати власність у пана, але дуже велика ймовірність, що не вміючи користуватись нею все спустити... Також відносний простий спосіб - працювати на багатшого пана. Дуже складний спосіб - поколіннями потрохи збирати капітал.
Критерій переходу з кріпаків у пани простий - назбирати достатньо капіталу, щоб можна жити на прибуток із нього...
як варіант, вийти заміж/женитися і ще є способів багато, але для цього, як писали вище, потрібні розумово-вольові якості, більш-менш прийнятну генетичну спадковість та здоров'я
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:07
BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав:
Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Ні не має, навіть попри війну не має, в тому-то й справа - що кріпак навіть в Гамериці залишиться кріпаком. І пахати на ньому будуть як на ломовій кобилі все життя. Бо пани в Гамериці такі багаті саме тому що вміють вичавлювати з кріпаків все до останньої краплини, просто роблять це витонченіше ніж наші.
Ну Ви можете писати будь-які нісенітниці якщо хочете, ніхто не забороняє поширювати тут свою пропаганду кріпацтва в найкращій країні. Але мені в "поганій" Польщі зовсім ок, ще і працюю на "клятих імперіалістів" з США
Дуже дякую їм що вичавлюють мене так, що я приношу своїй сім'ї набагато більше ніж коли жив в Києві.
ПС питання - чого я переїхав в пагану Польщу якщо в Україні набагато краще?
то ти там з кінцями чи на перетримці?
