flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?
Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача. Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.
У відповідь втручаються: - ситуація з війною, яка може бути безкінечною; - юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше); - наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни. - Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі. - Мова - важливий пункт, але багато нехтують. - Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних. - Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.
Головне, планувати треба і на довше. Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.
Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.
Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.
Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург?
То тіпа після революції Катерина-мать приютила голодранців-революціонерів. А так в основному інженери, лікарі, вчителі, бо у москалів нічого не було. Цей, Петро I був так впєчатлєн Версалем та Шербурном, шо вирішив у себе таке зробить, якщо глянуть на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців. Москалі постійно шось у когось крадуть і пишаються цим. Стосовно французської революції, мене дуже вразила картина Die Totenfahrt: https://www.musee-unterlinden.com/de/oe ... deskarren/ У мене є й фотки, АЛЕ коли бачиш це все в натуральному вигляді... Я не розумію як це все так міг Schuler в одній картині передать. PS: Якщо шо, у ті часи москалі розмовляли або німецькою, або французською, москальська мова була мовою холопів.