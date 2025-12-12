RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3082308330843085>
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:47

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 гру, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11608
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:52

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10386
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:03

  akurt написав:Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.

- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.
- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.
- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.
- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.
- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.

Головне, планувати треба і на довше.
Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10386
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:14

  BIGor написав:
  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?

Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:34

  2587715 написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?

Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.

Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10386
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:29

  BIGor написав:
  2587715 написав:Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.

Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург?

То тіпа після революції Катерина-мать приютила голодранців-революціонерів.
А так в основному інженери, лікарі, вчителі, бо у москалів нічого не було.
Цей, Петро I був так впєчатлєн Версалем та Шербурном, шо вирішив у себе таке зробить, якщо глянуть на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців. Москалі постійно шось у когось крадуть і пишаються цим.
Стосовно французської революції, мене дуже вразила картина Die Totenfahrt:
https://www.musee-unterlinden.com/de/oe ... deskarren/
У мене є й фотки, АЛЕ коли бачиш це все в натуральному вигляді... Я не розумію як це все так міг Schuler в одній картині передать.
PS: Якщо шо, у ті часи москалі розмовляли або німецькою, або французською, москальська мова була мовою холопів.
Water
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 21:24

  Water написав:
  BIGor написав:
  2587715 написав:Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.

Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург?

То тіпа після революції Катерина-мать приютила голодранців-революціонерів.
А так в основному інженери, лікарі, вчителі, бо у москалів нічого не було.
Цей, Петро I був так впєчатлєн Версалем та Шербурном, шо вирішив у себе таке зробить, якщо глянуть на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців. Москалі постійно шось у когось крадуть і пишаються цим.
Стосовно французської революції, мене дуже вразила картина Die Totenfahrt:
https://www.musee-unterlinden.com/de/oe ... deskarren/
У мене є й фотки, АЛЕ коли бачиш це все в натуральному вигляді... Я не розумію як це все так міг Schuler в одній картині передать.
PS: Якщо шо, у ті часи москалі розмовляли або німецькою, або французською, москальська мова була мовою холопів.

Не москалі, а "дворянє". Холопи навряд чи москальською, хіба на руському заліссі, а так який фіноугро-туркотатарсько-руськолитовсько-мовний суржик.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 22:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців
Та воно що то що то - несмак. В Пєтєргофі та Ермітажі не був, а у Парижі навіть коли на оригінал дивився, то не зрозумів тої "краси".

Бачив лише трудодні бідних робітників, які за тарілку супу ліпили ті візерунки десятиліттями. При тому що Бурбони навіть каналізації не мали. Монументи пихатості.
Чимось нагадало єгипетські піраміди - купа ресурсів витрачених на бозна-що.

Ще й Наполеон з тим Луксорським обеліском - уявляю скільки коней подохло поки його перевозили. Якийсь шматок каміння в 200 тонн везти з іншого континенту, щоб що? Щоб американці "вкрали ідею" й побудували таке саме одоробло в Вашингтоні?

Це все одно що ми переможемо москалів і перевеземо на Хрещатик Спаську вежу
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:36

Робінзона обирає Валенсію

Робінзона обирає Валенсію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:55

  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Bolt
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3082308330843085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1611)
12.12.2025 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.