#<1 ... 3082308330843085> Додано: Сер 10 гру, 2025 15:47 flyman написав: то ти там з кінцями чи на перетримці? то ти там з кінцями чи на перетримці?

Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.

Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.



У відповідь втручаються:

- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;

- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);

Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.

Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.



У відповідь втручаються:

- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;

- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);

- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.

Пан зовсім не бачить сарказму? Пан зовсім не бачить сарказму? BIGor

Повідомлень: 10386 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1898 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 16:03 akurt написав: Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.

Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.



У відповідь втручаються:

- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;

- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);

- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.

- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.

- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.

- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.

- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.

- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.

- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.

- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.

- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.

- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.



Головне, планувати треба і на довше.

Головне, планувати треба і на довше.

Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.

Пан зовсім не бачить сарказму? Пан зовсім не бачить сарказму?

Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.



Та повернеться він, нікуди не діниться. Це коли нерухоміть в Україні нічого не коштувала і з нею нема чого було робити, то люди їхали світ за очі. А коли нерухомість у трудоднях коштує стільки, що у порівнянні з західною на ту саму кількість трудоднів за гроші її обміняти ніяк не вийде - то люди починають вертатися. Бо вимірювати статки та майно треба не в грошах, а в трудоднях, ціна на які у різних країнах різна.

Французи до цисарського Пітербургу їхали бо могли в Росії жити у 8-ми кімнатах з прислугою, а в Парижі за ті ж гроші лише горище з маленьким віконцем зняти.

Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург? Хто повернеться? Навіщо? До чого тут Петербург? BIGor

То тіпа після революції Катерина-мать приютила голодранців-революціонерів.

А так в основному інженери, лікарі, вчителі, бо у москалів нічого не було.

Цей, Петро I був так впєчатлєн Версалем та Шербурном, шо вирішив у себе таке зробить, якщо глянуть на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців. Москалі постійно шось у когось крадуть і пишаються цим.

Стосовно французської революції, мене дуже вразила картина Die Totenfahrt:

https://www.musee-unterlinden.com/de/oe ... deskarren/

У мене є й фотки, АЛЕ коли бачиш це все в натуральному вигляді... Я не розумію як це все так міг Schuler в одній картині передать.

То тіпа після революції Катерина-мать приютила голодранців-революціонерів.

А так в основному інженери, лікарі, вчителі, бо у москалів нічого не було.

Цей, Петро I був так впєчатлєн Версалем та Шербурном, шо вирішив у себе таке зробить, якщо глянуть на Пєтєргоф та Ермітаж, то дуже схоже шо він тупо вкрав ідеї у французів та австрійців. Москалі постійно шось у когось крадуть і пишаються цим.

Стосовно французської революції, мене дуже вразила картина Die Totenfahrt:

https://www.musee-unterlinden.com/de/oe ... deskarren/

У мене є й фотки, АЛЕ коли бачиш це все в натуральному вигляді... Я не розумію як це все так міг Schuler в одній картині передать.

PS: Якщо шо, у ті часи москалі розмовляли або німецькою, або французською, москальська мова була мовою холопів.



Не москалі, а "дворянє". Холопи навряд чи москальською, хіба на руському заліссі, а так який фіноугро-туркотатарсько-руськолитовсько-мовний суржик. Не москалі, а "дворянє". Холопи навряд чи москальською, хіба на руському заліссі, а так який фіноугро-туркотатарсько-руськолитовсько-мовний суржик. flyman

Бачив лише трудодні бідних робітників, які за тарілку супу ліпили ті візерунки десятиліттями. При тому що Бурбони навіть каналізації не мали. Монументи пихатості.

Чимось нагадало єгипетські піраміди - купа ресурсів витрачених на бозна-що.



Ще й Наполеон з тим Луксорським обеліском - уявляю скільки коней подохло поки його перевозили. Якийсь шматок каміння в 200 тонн везти з іншого континенту, щоб що? Щоб американці "вкрали ідею" й побудували таке саме одоробло в Вашингтоні?



Та воно що то що то - несмак. В Пєтєргофі та Ермітажі не був, а у Парижі навіть коли на оригінал дивився, то не зрозумів тої "краси".

Бачив лише трудодні бідних робітників, які за тарілку супу ліпили ті візерунки десятиліттями. При тому що Бурбони навіть каналізації не мали. Монументи пихатості.

Чимось нагадало єгипетські піраміди - купа ресурсів витрачених на бозна-що.

Ще й Наполеон з тим Луксорським обеліском - уявляю скільки коней подохло поки його перевозили. Якийсь шматок каміння в 200 тонн везти з іншого континенту, щоб що? Щоб американці "вкрали ідею" й побудували таке саме одоробло в Вашингтоні?

Це все одно що ми переможемо москалів і перевеземо на Хрещатик Спаську вежу

flyman

Робінзона обирає Валенсію

