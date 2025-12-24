RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:20

Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% :)


Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.
Ни разу не платил %%.

Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.
Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?
Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:23

  Faceless написав:Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні

подожди до завтра
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 00:35

Vadim_ написав:
  Faceless написав:Бо гроші завтра дешевше ніж гроші сьогодні

подожди до завтра
Ясно, ваше розуміння бізнесу в 93 так і залишилося
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 07:20

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:[
А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% :)


Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.
Ни разу не платил %%.

Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.
Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?


У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
Мне ничего не надо терпеть.
Я ничего не должен банку.
Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.
Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.
То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.
Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?
Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.
Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.
И так далее.
Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.
Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.
Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.
Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.
А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.
Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).
2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.
Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.
У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.
Я все равно могу использовать то что выше.
Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.
Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.
Пока.
Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.
Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 07:22

  Сибарит написав:4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?


Чтобы на то, что надо купить деньги сами заработали деньги, а капитал остался.
