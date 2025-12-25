Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром. В тему я про ОВДП народ рримудряється купитиі в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+? играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+? играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых. ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.

нежданчик бывает всегда нежданно

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.

С меня пока только Авалю удалось проценты по кредитке рубануть. Нужно було пару штук срочно, снял с комиссией с банкомата. Ну, думаю пусть в грейсе стодневном болтаются, позже закрою. А тут фигась через месяц проценты снимают. Я сразу в банк выяснять , а они мне грят, что на деньги снятые наличными грейса нет. Быстренько погасил и то получилось, что два месяца пользования их деньгами обошлось чуть не в 10%.

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс. Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.



Это как-бы на поверхности.

Но есть еще бизнес который до конца и мне трудно понять.

Вот открыл я допустим депозит. Пусть под 4% годовых как сейчас.

Ну выдал банк кому-то мортгидж под 7% годовых.

Ну получил банк мортгидж ориджинейтинг фи пару процентов мгновенно.

Ну по аннуитету получяет первые годы очень интересные %% от мортгджа, фактически не 7% получается, а намного больше.

Но потом начинается очень интересная схема.

Банк объединяет мортгидж ноты срок которых равен или старше 5 лет в пул и продает это финансовым компаниям типа БлекРок.

То есть, с некоторым дисконтом мортгидж ноту он отдает другой финструктуре, фактически он ссуживает под гораздо больший %% на 5 лет и забирает основной свой заработок в первые годы.

Таким образом банк имеет намного выше эффективность работы денег, не 7% годовых.

Зачем это надо Блек Року? Не совсем понятно.

Там происходит процесс выпуска ценных бумаг под существующие мортгидж ноты.

Как-то это все играет с котировками акций на стокмаркете...в общем, лес почти дремучий.

Подозреваю, что такие агентства имеют рост акций на росте залоговых активов, но если случается 2008 год,когда Фэнни Мэй пришлось очень туго.

Кстати, заемщик далеко не всегда в курсе, что его дом в залоге уже не у банка.

Платить он продолжает банку, но банк его платежи пересылает держателю мортгидж ноты.

Вот такая кухня на пальцах, чуть сложнее все чем "взять под 4% и выдать под 7%", но и более финансово эффективно.

Еще количество новых клиентов и вследствие рост активов в управлении приводит к росту показателей отчетности, что ведет к увеличению котировок акций, что ведет опять-таки к увеличению капитализации, то есть привлечение новых денег (кстати, под горазно менее высокие %%, у меня есть акции Морган ЧЕйз, там что-то около 2% годовых дивидендами, но зато сами акции растут).

Короче, банк привлекает деньги, которые потом делают деньги, которые потом делают деньги...(которые потом делают деньги в периоде).

Эта модель очень умная.

И есть 3 пути как поступить с деньгами.

1. Заработать деньги, потом деньги делают деньги, которые делают деньги...

2. Заработать деньги, потратить.

вот поэтому я всегда жил на свои ,не кутил и не брал кредитов, когда было очень плохо обедал половинкой батона с водой

половинкой батона с водой

с водкой



с водкой с водкой

"защитнику" родины , не придатному у війну ,це не зрозуміти

"защитнику" родины , не придатному у війну ,це не зрозуміти

п.с. какая у вас пенсия?

По звичайним витратам 3 з 10 не виходять з грейсу (була статистика), на а по паперам думаю більшість з покупців мала би тверезо зважувати, бо і суми інші і взагалі жодного сенсу вилазити з грейсу.

