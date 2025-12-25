Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3095309630973098> Додано: Сер 24 гру, 2025 21:37 Vadim_ написав: Bolt написав: Water написав:

У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?

Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює. У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.

В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром. В тему я про ОВДП народ рримудряється купитиі в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+? играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых. ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых. Bolt Повідомлень: 3796 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44 Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав: В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП і в грейс періоді потримати і продати з наваром. В тему я про ОВДП народ рримудряється купитиі в грейс періоді потримати і продати з наваром.

играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+? играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?

ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых. ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.

нежданчик бывает всегда нежданно нежданчик бывает всегда нежданно Vadim_

Заблокований Повідомлень: 4181 З нами з: 23.05.14 Подякував: 630 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 00:46 Vadim_ написав: Большое спасибо за столь подробный рассказ!

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Gastarbaiter Повідомлень: 3835 З нами з: 26.02.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 06:53 Gastarbaiter написав: Vadim_ написав: Большое спасибо за столь подробный рассказ!

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.

теперь понял, дякую! теперь понял, дякую! Vadim_

Заблокований Повідомлень: 4181 З нами з: 23.05.14 Подякував: 630 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 07:39 Gastarbaiter написав: Vadim_ написав: Большое спасибо за столь подробный рассказ!

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.

С меня пока только Авалю удалось проценты по кредитке рубануть. Нужно було пару штук срочно, снял с комиссией с банкомата. Ну, думаю пусть в грейсе стодневном болтаются, позже закрою. А тут фигась через месяц проценты снимают. Я сразу в банк выяснять , а они мне грят, что на деньги снятые наличными грейса нет. Быстренько погасил и то получилось, что два месяца пользования их деньгами обошлось чуть не в 10%. С меня пока только Авалю удалось проценты по кредитке рубануть. Нужно було пару штук срочно, снял с комиссией с банкомата. Ну, думаю пусть в грейсе стодневном болтаются, позже закрою. А тут фигась через месяц проценты снимают. Я сразу в банк выяснять , а они мне грят, что на деньги снятые наличными грейса нет. Быстренько погасил и то получилось, что два месяца пользования их деньгами обошлось чуть не в 10%. Bolt Повідомлень: 3796 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 08:24 Сибарит написав: Vadim_ написав: в чём прибыль банка в чём прибыль банка

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс. Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.



Это как-бы на поверхности.

Но есть еще бизнес который до конца и мне трудно понять.

Вот открыл я допустим депозит. Пусть под 4% годовых как сейчас.

Ну выдал банк кому-то мортгидж под 7% годовых.

Ну получил банк мортгидж ориджинейтинг фи пару процентов мгновенно.

Ну по аннуитету получяет первые годы очень интересные %% от мортгджа, фактически не 7% получается, а намного больше.

Но потом начинается очень интересная схема.

Банк объединяет мортгидж ноты срок которых равен или старше 5 лет в пул и продает это финансовым компаниям типа БлекРок.

То есть, с некоторым дисконтом мортгидж ноту он отдает другой финструктуре, фактически он ссуживает под гораздо больший %% на 5 лет и забирает основной свой заработок в первые годы.

Таким образом банк имеет намного выше эффективность работы денег, не 7% годовых.

Зачем это надо Блек Року? Не совсем понятно.

Там происходит процесс выпуска ценных бумаг под существующие мортгидж ноты.

Как-то это все играет с котировками акций на стокмаркете...в общем, лес почти дремучий.

Подозреваю, что такие агентства имеют рост акций на росте залоговых активов, но если случается 2008 год,когда Фэнни Мэй пришлось очень туго.

Кстати, заемщик далеко не всегда в курсе, что его дом в залоге уже не у банка.

Платить он продолжает банку, но банк его платежи пересылает держателю мортгидж ноты.

Вот такая кухня на пальцах, чуть сложнее все чем "взять под 4% и выдать под 7%", но и более финансово эффективно.

Еще количество новых клиентов и вследствие рост активов в управлении приводит к росту показателей отчетности, что ведет к увеличению котировок акций, что ведет опять-таки к увеличению капитализации, то есть привлечение новых денег (кстати, под горазно менее высокие %%, у меня есть акции Морган ЧЕйз, там что-то около 2% годовых дивидендами, но зато сами акции растут).

Короче, банк привлекает деньги, которые потом делают деньги, которые потом делают деньги...(которые потом делают деньги в периоде).

Эта модель очень умная.

И есть 3 пути как поступить с деньгами.

1. Заработать деньги, потом деньги делают деньги, которые делают деньги...

2. Заработать деньги, потратить.

3. Зарабоать деньги, взять в долг и дать возможность зарабатывать тем, кто руководствуется п.1 (Взять мортгидж, купить машинку в кредит, яфон, поехать в круиз в кредит и тп). Это как-бы на поверхности.Но есть еще бизнес который до конца и мне трудно понять.Вот открыл я допустим депозит. Пусть под 4% годовых как сейчас.Ну выдал банк кому-то мортгидж под 7% годовых.Ну получил банк мортгидж ориджинейтинг фи пару процентов мгновенно.Ну по аннуитету получяет первые годы очень интересные %% от мортгджа, фактически не 7% получается, а намного больше.Но потом начинается очень интересная схема.Банк объединяет мортгидж ноты срок которых равен или старше 5 лет в пул и продает это финансовым компаниям типа БлекРок.То есть, с некоторым дисконтом мортгидж ноту он отдает другой финструктуре, фактически он ссуживает под гораздо больший %% на 5 лет и забирает основной свой заработок в первые годы.Таким образом банк имеет намного выше эффективность работы денег, не 7% годовых.Зачем это надо Блек Року? Не совсем понятно.Там происходит процесс выпуска ценных бумаг под существующие мортгидж ноты.Как-то это все играет с котировками акций на стокмаркете...в общем, лес почти дремучий.Подозреваю, что такие агентства имеют рост акций на росте залоговых активов, но если случается 2008 год,когда Фэнни Мэй пришлось очень туго.Кстати, заемщик далеко не всегда в курсе, что его дом в залоге уже не у банка.Платить он продолжает банку, но банк его платежи пересылает держателю мортгидж ноты.Вот такая кухня на пальцах, чуть сложнее все чем "взять под 4% и выдать под 7%", но и более финансово эффективно.Еще количество новых клиентов и вследствие рост активов в управлении приводит к росту показателей отчетности, что ведет к увеличению котировок акций, что ведет опять-таки к увеличению капитализации, то есть привлечение новых денег (кстати, под горазно менее высокие %%, у меня есть акции Морган ЧЕйз, там что-то около 2% годовых дивидендами, но зато сами акции растут).Короче, банк привлекает деньги, которые потом делают деньги, которые потом делают деньги...(которые потом делают деньги в периоде).Эта модель очень умная.И есть 3 пути как поступить с деньгами.1. Заработать деньги, потом деньги делают деньги, которые делают деньги...2. Заработать деньги, потратить.3. Зарабоать деньги, взять в долг и дать возможность зарабатывать тем, кто руководствуется п.1 (Взять мортгидж, купить машинку в кредит, яфон, поехать в круиз в кредит и тп). rjkz

Повідомлень: 18135 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8820 раз. Подякували: 5555 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 08:39 rjkz написав: Сибарит написав: Vadim_ написав: в чём прибыль банка в чём прибыль банка

Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.

Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.

Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.

Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс. Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой.Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.



Это как-бы на поверхности.

Но есть еще бизнес который до конца и мне трудно понять.

Вот открыл я допустим депозит. Пусть под 4% годовых как сейчас.

Ну выдал банк кому-то мортгидж под 7% годовых.

Ну получил банк мортгидж ориджинейтинг фи пару процентов мгновенно.

Ну по аннуитету получяет первые годы очень интересные %% от мортгджа, фактически не 7% получается, а намного больше.

Но потом начинается очень интересная схема.

Банк объединяет мортгидж ноты срок которых равен или старше 5 лет в пул и продает это финансовым компаниям типа БлекРок.

То есть, с некоторым дисконтом мортгидж ноту он отдает другой финструктуре, фактически он ссуживает под гораздо больший %% на 5 лет и забирает основной свой заработок в первые годы.

Таким образом банк имеет намного выше эффективность работы денег, не 7% годовых.

Зачем это надо Блек Року? Не совсем понятно.

Там происходит процесс выпуска ценных бумаг под существующие мортгидж ноты.

Как-то это все играет с котировками акций на стокмаркете...в общем, лес почти дремучий.

Подозреваю, что такие агентства имеют рост акций на росте залоговых активов, но если случается 2008 год,когда Фэнни Мэй пришлось очень туго.

Кстати, заемщик далеко не всегда в курсе, что его дом в залоге уже не у банка.

Платить он продолжает банку, но банк его платежи пересылает держателю мортгидж ноты.

Вот такая кухня на пальцах, чуть сложнее все чем "взять под 4% и выдать под 7%", но и более финансово эффективно.

Еще количество новых клиентов и вследствие рост активов в управлении приводит к росту показателей отчетности, что ведет к увеличению котировок акций, что ведет опять-таки к увеличению капитализации, то есть привлечение новых денег (кстати, под горазно менее высокие %%, у меня есть акции Морган ЧЕйз, там что-то около 2% годовых дивидендами, но зато сами акции растут).

Короче, банк привлекает деньги, которые потом делают деньги, которые потом делают деньги...(которые потом делают деньги в периоде).

Эта модель очень умная.

И есть 3 пути как поступить с деньгами.

1. Заработать деньги, потом деньги делают деньги, которые делают деньги...

2. Заработать деньги, потратить.

3. Зарабоать деньги, взять в долг и дать возможность зарабатывать тем, кто руководствуется п.1 (Взять мортгидж, купить машинку в кредит, яфон, поехать в круиз в кредит и тп). Это как-бы на поверхности.Но есть еще бизнес который до конца и мне трудно понять.Вот открыл я допустим депозит. Пусть под 4% годовых как сейчас.Ну выдал банк кому-то мортгидж под 7% годовых.Ну получил банк мортгидж ориджинейтинг фи пару процентов мгновенно.Ну по аннуитету получяет первые годы очень интересные %% от мортгджа, фактически не 7% получается, а намного больше.Но потом начинается очень интересная схема.Банк объединяет мортгидж ноты срок которых равен или старше 5 лет в пул и продает это финансовым компаниям типа БлекРок.То есть, с некоторым дисконтом мортгидж ноту он отдает другой финструктуре, фактически он ссуживает под гораздо больший %% на 5 лет и забирает основной свой заработок в первые годы.Таким образом банк имеет намного выше эффективность работы денег, не 7% годовых.Зачем это надо Блек Року? Не совсем понятно.Там происходит процесс выпуска ценных бумаг под существующие мортгидж ноты.Как-то это все играет с котировками акций на стокмаркете...в общем, лес почти дремучий.Подозреваю, что такие агентства имеют рост акций на росте залоговых активов, но если случается 2008 год,когда Фэнни Мэй пришлось очень туго.Кстати, заемщик далеко не всегда в курсе, что его дом в залоге уже не у банка.Платить он продолжает банку, но банк его платежи пересылает держателю мортгидж ноты.Вот такая кухня на пальцах, чуть сложнее все чем "взять под 4% и выдать под 7%", но и более финансово эффективно.Еще количество новых клиентов и вследствие рост активов в управлении приводит к росту показателей отчетности, что ведет к увеличению котировок акций, что ведет опять-таки к увеличению капитализации, то есть привлечение новых денег (кстати, под горазно менее высокие %%, у меня есть акции Морган ЧЕйз, там что-то около 2% годовых дивидендами, но зато сами акции растут).Короче, банк привлекает деньги, которые потом делают деньги, которые потом делают деньги...(которые потом делают деньги в периоде).Эта модель очень умная.И есть 3 пути как поступить с деньгами.1. Заработать деньги, потом деньги делают деньги, которые делают деньги...2. Заработать деньги, потратить.3. Зарабоать деньги, взять в долг и дать возможность зарабатывать тем, кто руководствуется п.1 (Взять мортгидж, купить машинку в кредит, яфон, поехать в круиз в кредит и тп).

вот поэтому я всегда жил на свои ,не кутил и не брал кредитов, когда было очень плохо обедал половинкой батона с водой вот поэтому я всегда жил на свои ,не кутил и не брал кредитов, когда было очень плохо обедал половинкой батона с водой Vadim_

Заблокований Повідомлень: 4181 З нами з: 23.05.14 Подякував: 630 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 08:54 Gastarbaiter написав: Vadim_ написав: Большое спасибо за столь подробный рассказ!

Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ... Большое спасибо за столь подробный рассказ!Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...

Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период. Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.

По звичайним витратам 3 з 10 не виходять з грейсу (була статистика), на а по паперам думаю більшість з покупців мала би тверезо зважувати, бо і суми інші і взагалі жодного сенсу вилазити з грейсу. По звичайним витратам 3 з 10 не виходять з грейсу (була статистика), на а по паперам думаю більшість з покупців мала би тверезо зважувати, бо і суми інші і взагалі жодного сенсу вилазити з грейсу. Ой+

Повідомлень: 7218 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 09:05 adeges написав: rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

Мне ничего не надо терпеть.

Я ничего не должен банку.

Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.

Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.

То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.

Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?

Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.

Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.

И так далее.

Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.

Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.

Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.

Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.

А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.

Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).

2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.

Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.

У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.

Я все равно могу использовать то что выше.

Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.

Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.

Пока.

Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.

Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно. У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.Мне ничего не надо терпеть.Я ничего не должен банку.Банки должны мне и платят за это....несколько пафосно звучит, но как-бы турЫсты не популяризировали жизнь в долг за который надо платить, я беру в долг только то, за что не надо платить и на чем можно заработать.Во-первых - это практически безопасный ЧУЖОЙ кошелек.То есть, если кто-то вытащит кредитку и успеет с нее что-то потратить до того как владелец оповестит банк и кредитку заблокируют - это проблемы банка.Во вторых, кэшбек. Посчитайте, за тот год, когда действовал 5% кэшбек на новую выданную кредитку, мы потратили только на еду около 18-20 куе. Почему-бы и не заработать на своих расходах порядка штуцера?Помимо этого, есть специальные офферы на разные бренды, которые все время меняются или магазы.Например, на эту Блек Фрайдей закупились в Бест Бае разными электронностями на почти 2 куе. 1,5 % стандартный кэшбек по кредитке плюс 4 % на покупки в Бест Бае. То по Хоум Дипо какие-то офферы были, мы кое что из мебели прикупили.И так далее.Ну и платежи в интернете дебетовой картой - верх безрассудства.Я ужее писал много раз, дебетовая карта должна быть так далеко спрятана, чтобы владелец полчаса ее искал и с трудом нашел.Она нужна только чтобы снять кэш в банкомате. А так как жить без кэша намного выгодней и безопасней, то фактически она и не нужна.Вот пришла по СО новая дебитка. Я ее даже не активировал.А старая, по которой подошел срок действия , была использована ровно НОЛЬ раз.Зато кредиткой можно оплатить почти все что угодно, начиная от проезда в автобусе или метро и заканчивая всем, на что хватит 30% кредитного лимита (это порог, пересечение которого может отразться на кредитскор, да мне хватает).2 момента, которые надо помнить - вовремя закрывать и не превышать 30% от лимита.Кредитскор, особо не имеет значения 780 или 820. Все что выше 780 не даст каких-то дополнительных плюшек, это считается более чем достаточно.У меня около 800 по 2-м агенствам и около 700 по третьему, которое не очень используется, но это у меня самая "молодая" кредитка и в принципе пофиг.Я все равно могу использовать то что выше.Машину в кредит брать не собираюсь, могу итак.Жилье пока не мотивирован, мне нравиться моя аренда.Пока.Вот надо открыть на старшего будет счет и это можно сделать так, чтобы мой кредитскор и на него перешел. Только так, чтобы он его себе не попортил.Короче, для меня кредитка - это безопасно, выгодно и удобно.



У вас хибне уявлення про українську кредитку. На картці 100 днів від Райфу та ОВДП люди заробляли приблизно 16% на рік від кредитного ліміту (а не власних витрат) від чужих грошей, з нульовим ризиком. Жоден кешбек це не переб'є. Фактично на будь яких кредитних картках це можна було робити, але управління складніше при стандартному циклі (до кінця наступного місяця)



Кешбек в Україні це не особливість кредитних карток. Він платиться по будь яких, але обмежений 12 доларами на місяць, тому треба використовувати декілька.



Не розумію як кредитний рейтинг може відрізнятись на майже 100 одиниць між 3ма агетствами.



Не певен також про відсутність різниці між 780 і 820.



До речі, в Україні теж є рейтинг. Але рахується він дуже дивно. Мій поточний американський рейтинг десь 819 (з 850), а український - 499, це з 750. При цьому у мене в америці лише картки, а в Україні ще й успішно і безпроблемно закрита іпотека. Правда в Україні 4 роки назад я просрочив разово оплату на 2 дні по одній картці, і тепер як я розумію це буде впливати на мій кредитний рейтинг до кінця життя ) В америці є, якщо не помиляюсь, просрочка через 2 роки зникає з кредитної історії і на рейтинг у подальшому не впливає У вас хибне уявлення про українську кредитку. На картці 100 днів від Райфу та ОВДП люди заробляли приблизно 16% на рік від кредитного ліміту (а не власних витрат) від чужих грошей, з нульовим ризиком. Жоден кешбек це не переб'є. Фактично на будь яких кредитних картках це можна було робити, але управління складніше при стандартному циклі (до кінця наступного місяця)Кешбек в Україні це не особливість кредитних карток. Він платиться по будь яких, але обмежений 12 доларами на місяць, тому треба використовувати декілька.Не розумію як кредитний рейтинг може відрізнятись на майже 100 одиниць між 3ма агетствами.Не певен також про відсутність різниці між 780 і 820.До речі, в Україні теж є рейтинг. Але рахується він дуже дивно. Мій поточний американський рейтинг десь 819 (з 850), а український - 499, це з 750. При цьому у мене в америці лише картки, а в Україні ще й успішно і безпроблемно закрита іпотека. Правда в Україні 4 роки назад я просрочив разово оплату на 2 дні по одній картці, і тепер як я розумію це буде впливати на мій кредитний рейтинг до кінця життя ) В америці є, якщо не помиляюсь, просрочка через 2 роки зникає з кредитної історії і на рейтинг у подальшому не впливає



ээ.. как-бы я описывал раьоту кредитки, а не с ценными бумагами, поэтому про овдп к делу не относится.

Предположим условно, что я получил зарплату и она мне нужна для того чтобы свести концы с концами.

Своих денег условно у меня нет.

Я начало сентября (на самом деле это было 29 августа, не суть), начало нового месяца (на самом деле финансовым началом если я не ощибаюсь являются первые числа, но не первое, опять-же не суть) и я покупаю акции Микрон по 118 долларов за одну акцию.

Проходит 2 месяца (без пяти дней, не суть), конец октября и я продаю их по 170.

Потрудитесь посчитать %% годовых и объяснить какое это имеет отношение к кредитке, ок? Кстати, сейчас этот Микрон около 280, я на самом деле продал в декабре почти все по 219. Поторопился.



Что там дальше? Кредитскор? И 780 и 820 относятся к уровню Экселлент.

И если совсем честно, то нормально воспринимается рейтинг свыше 760, который гуд.

И для многих вещей и 700 норм.

Насчет разницы в рейтингах - хз.

Подозреваю, что это зависит от платежной системы как-то.

Потому что по кредиткам Визы у меня около 800, но они имеют долгий возраст. Этто Экспириан и ТрансЮнион.

Самая молодая - Мастеркард и по ней около 700. Это агентство Вайз.

Что с 780 (да и с 760) что с 820 выдадут одинаковые условия по мортгиджу, автокредиту и аппрувят на лиз машины, недвиги и для любой финансовой классификации.

Эти приколы с добиванием верха верхов - лишнее.

И 760 покажет что вы - надежный заемщик.

Опять-же, у всех могут быть пройопы.

Мне как-то чуть не влетело - прищло письмо, что сумма копеймента в медлаборатории будет направлена к коллекторам.

Одно письмо потерялось, второе долго валялось в ящике.

Быстро оплатил.

А кто-то переезжает и до него не доходят биллы. И шо делать? Не давать дисциплинерованным плательщикам кредит из-за просрочки 25 долларов?

Не смещите, все все понимают,

Вот когда неплатежи становятся системой, то рейтинг падает ниже 600.

Еще зависит от момента.

Например, когда низкие ставки и горячий рынок, то банки предпочитают высокий скор. Когда ставки высокие, то банки готовы выдавать мортгиджи кому угодно с более-менее нормальным скором, но тут главное квалифицироваться по доходу.

С машинами еще интересней - банк несколько в стороне, но да, скор влияет на %% по кредиту. Очень зависит от дилера. И тут дилера очень мотивирует тот факт, что даже если он продаст тачку в ноль, то получит бонус от банка за автокредит.

И дальше дилер договаривается с банком, если очень хочет продать.

Опять-же, когда рынок горячий, то дилер и не парится - он не будет тратьь время и нервные клетки на банк, если к нему стоит очередь из 800+скоровых покупателей. А в противном случае... "На безрыбье и сам раком станешь"(с). ээ.. как-бы я описывал раьоту кредитки, а не с ценными бумагами, поэтому про овдп к делу не относится.Предположим условно, что я получил зарплату и она мне нужна для того чтобы свести концы с концами.Своих денег условно у меня нет.Я начало сентября (на самом деле это было 29 августа, не суть), начало нового месяца (на самом деле финансовым началом если я не ощибаюсь являются первые числа, но не первое, опять-же не суть) и я покупаю акции Микрон по 118 долларов за одну акцию.Проходит 2 месяца (без пяти дней, не суть), конец октября и я продаю их по 170.Потрудитесь посчитать %% годовых и объяснить какое это имеет отношение к кредитке, ок? Кстати, сейчас этот Микрон около 280, я на самом деле продал в декабре почти все по 219. Поторопился.Что там дальше? Кредитскор? И 780 и 820 относятся к уровню Экселлент.И если совсем честно, то нормально воспринимается рейтинг свыше 760, который гуд.И для многих вещей и 700 норм.Насчет разницы в рейтингах - хз.Подозреваю, что это зависит от платежной системы как-то.Потому что по кредиткам Визы у меня около 800, но они имеют долгий возраст. Этто Экспириан и ТрансЮнион.Самая молодая - Мастеркард и по ней около 700. Это агентство Вайз.Что с 780 (да и с 760) что с 820 выдадут одинаковые условия по мортгиджу, автокредиту и аппрувят на лиз машины, недвиги и для любой финансовой классификации.Эти приколы с добиванием верха верхов - лишнее.И 760 покажет что вы - надежный заемщик.Опять-же, у всех могут быть пройопы.Мне как-то чуть не влетело - прищло письмо, что сумма копеймента в медлаборатории будет направлена к коллекторам.Одно письмо потерялось, второе долго валялось в ящике.Быстро оплатил.А кто-то переезжает и до него не доходят биллы. И шо делать? Не давать дисциплинерованным плательщикам кредит из-за просрочки 25 долларов?Не смещите, все все понимают,Вот когда неплатежи становятся системой, то рейтинг падает ниже 600.Еще зависит от момента.Например, когда низкие ставки и горячий рынок, то банки предпочитают высокий скор. Когда ставки высокие, то банки готовы выдавать мортгиджи кому угодно с более-менее нормальным скором, но тут главное квалифицироваться по доходу.С машинами еще интересней - банк несколько в стороне, но да, скор влияет на %% по кредиту. Очень зависит от дилера. И тут дилера очень мотивирует тот факт, что даже если он продаст тачку в ноль, то получит бонус от банка за автокредит.И дальше дилер договаривается с банком, если очень хочет продать.Опять-же, когда рынок горячий, то дилер и не парится - он не будет тратьь время и нервные клетки на банк, если к нему стоит очередь из 800+скоровых покупателей. А в противном случае... "На безрыбье и сам раком станешь"(с). rjkz

Повідомлень: 18135 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8820 раз. Подякували: 5555 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 09:07 Дюрі-бачі написав: rjkz написав:

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.

З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %... З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...

У меня довольно уже давно пройдена точка дивергенции, поэтому я не знаю что с кредитками в Украине. У меня довольно уже давно пройдена точка дивергенции, поэтому я не знаю что с кредитками в Украине. rjkz

Повідомлень: 18135 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8820 раз. Подякували: 5555 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3095309630973098> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless