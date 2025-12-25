Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит? Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает. Могли бы и с дебиток взыскивать точно так же, но тогда это будет минус одна причина пользоваться кредитками.
Кстати, я не в курсе или с американской кредитки сейчас можно снимать наличку. Раньше было без проблем, но потом что-то поменялось и, по крайней мере в Чейзе надо снимать с дебетовой.
anduzenko написав:По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
Прибыль банка от продавцов, когда клиент расплачивается его картой. Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями. Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе. Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.
Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает? я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Эквайринг есть и в США и в Украине. Только если вы платите в магазе налом, который потом инкассируется, то за это тоже взымается плата с торговой сети сопоставимая с эквайрингом. Фактически, вы в любом случае оплачиваете услугу банка по своей покупке.
Vadim_ написав:я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Не розумію такої ідеології. Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...
Я не спорю, каждому своё, если у меня нету денег то я не покупаю а зарабатываю и складываю, а если не заработал то чем тот кредит(уволили , здоровье...) выплачивать?
Этто правильно для Украины, для США удобней и выгодней и безопасней просто расплачиваться кредиткой и вовремя погашать ее. Я поначалу боялся пропустить платеж и гасил каждую неделю. Потом понял, что времени вагон и напоминания приходят на имейл в виде стейтментов, поэтому гашу сразу после получения стейтмента.
Дюрі-бачі написав:З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
неможливо вкрасти кредитний ліміт )
Если есть деньги -зачем кредит а если нету то чем его потом выплачивать? отложи покупки на потом... я помню советскую рассрочку , бесплатную , купили магнитофон ,выплачиваете даже не сами копаясь в буквах а ваш работодатель (бухгалтерия)это делает
Вот в моем понимании пользование кредитными средствами на кредитке когда своих нет - это уже когда совсем плохо. Но есть определенная часть американцев, которые поступают следующим образом - пока молодые,нагребают кредитов по самое немогу, не выплачивают их и подают на банкротстсво (что тоже совсем не бесплатно, но может есть какие-то нюансы, не интересовался). Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля.
Vadim_ написав:Большое спасибо за столь подробный рассказ! Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...
Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.
По звичайним витратам 3 з 10 не виходять з грейсу (була статистика), на а по паперам думаю більшість з покупців мала би тверезо зважувати, бо і суми інші і взагалі жодного сенсу вилазити з грейсу.
У меня и в Украине и тут есть несколько знакомых, которые где-то в астрале летают и вообще не соображают о том как считать и планировать деньги. Сначала наделывают долгов, потом родственники пытаются вытаскивать их из них. Все как тут некоторые пропагандируют. Одним родители когда-то дали квартиру, но не оформляли на них, а уже оформили на внуков.
rjkz написав:Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля.
От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі. І взагалі дивує, що система на довірі майже 100 років протрималась.