#<1 ... 3100310131023103 Додано: Сер 31 гру, 2025 06:26 Water написав: 2587715 написав: Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників

Де саме це таке? Приклад.



Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту. Де саме це таке? Приклад.Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.

Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.

Куди летіти? Де нема русні?

Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.

Куди летіти? Де нема русні?

Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?

Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.

Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.

Можна їх пожаліти...

Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.

Можна їх пожаліти...



Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...

Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків . Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.

Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.

Ну не на 100, бо будується все і будується...



Інтернет дорогий?

А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?

А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?

І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...

Бідні, бідні, бідні американці....

Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.

Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.

Можна їх пожаліти...

Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.

Можна їх пожаліти...

Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...

Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.

Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.

Ну не на 100, бо будується все і будується...

Інтернет дорогий?

А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?

А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?

І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...

Не 20% - а нуль... Нормально так?

викликали на Різдвяні свята даіспорних дітей/бабусь поглядіти?

В Шрі-Ланку теж 9 годин летіти. Але цікаво

В Домінікану всі 12

Гренландия, всё как вы любите Гренландия, всё как вы любите anduzenko

Гренландия, всё как вы любите

Хз що ви маєте на увазі, мабуть це була шутєйка., то зараховую.

Гренландия, всё как вы любите Гренландия, всё как вы любите

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу. Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу. Water Повідомлень: 3736 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 14:51 Підтримую думку пана Water про Канари.

Не зустрічав згаданих осіб, а ось наших українців - навіть з автівками на українських номерах - багато. Як виявилося, з Іспанії в ходу пором і перевезення дуже дешеве. Помірні ціни на оренду житла. Крім того, відсутні іспанські податки на все (в чеку немає ПДВ).

Ну, правда, пляжі специфічні, але природа чудова…

До цього варто додати досить дешевий авіапереліт наприклад з Бухаресту або Будапешту.

забийте в пошук на ютубі - switzerland night

Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.

