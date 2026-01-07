Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 08 січ, 2026 04:34 adeges написав: Повертаючись до розмови про відмінність ризиків зокрема кредитних карток в Україні і США, такі рішення судів гарно її демонструють



https://informator.ua/uk/privatbank-pis ... rishiv-sud



Не довела клієнтка, що її гроші вкрали і звернулась з заявою через 2 дні! після списання! А повинна була - до того, як гроші вкрали!



Повертаючись до розмови про відмінність ризиків зокрема кредитних карток в Україні і США, такі рішення судів гарно її демонструють

Не довела клієнтка, що її гроші вкрали і звернулась з заявою через 2 дні! після списання! А повинна була - до того, як гроші вкрали!

У США банк повинен довести, що клієнт активно сприяв шахрайству, що на практиці майже ніхто не робить.



Я не помню где встречал мнение, что относительно небольшие суммы банку проще и дешевле списать, чем вести расследование.

Другое дело, что в США (теоретически) презумпция невиновности.

При мне одна пожилая леди (американская американка)звонила в СО (кэпител уан, у меня тоже в этом банке счет есть) по поводу трат с ее кредитки.

По телефону она ее спрашивали или она тратила деньги на заправку машины.

"Нет, у меня нет и никогда не было машины, я вообще не вожу"

Спрашивали или она расплачивалась в кафе в Майами.

"Нет, я уже несколько лет не выезжала из НЙ"

Спрашивали или она расплачивалась в ближайших к ее дому супермаркетах.

"Да, я туда хожу и скорей всего это мои покупки".

Так прошлись по транзакциям и откорректировали баланс.

Разговор длился недолго, но ей не повезло с представителем банка, та что-то тупила и знакомая попросила другого представителя.

Я не помню где встречал мнение, что относительно небольшие суммы банку проще и дешевле списать, чем вести расследование.

Другое дело, что в США (теоретически) презумпция невиновности.

При мне одна пожилая леди (американская американка)звонила в СО (кэпител уан, у меня тоже в этом банке счет есть) по поводу трат с ее кредитки.

По телефону она ее спрашивали или она тратила деньги на заправку машины.

"Нет, у меня нет и никогда не было машины, я вообще не вожу"

Спрашивали или она расплачивалась в кафе в Майами.

"Нет, я уже несколько лет не выезжала из НЙ"

Спрашивали или она расплачивалась в ближайших к ее дому супермаркетах.

"Да, я туда хожу и скорей всего это мои покупки".

Так прошлись по транзакциям и откорректировали баланс.

Разговор длился недолго, но ей не повезло с представителем банка, та что-то тупила и знакомая попросила другого представителя.

Я потом спросил ккак все решилось, сказала что этого звонка было достаточно.

Повідомлень: 18170 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8829 раз. Подякували: 5569 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 січ, 2026 05:02 Hotab написав: Faceless

У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,

А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема



Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.



Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.

Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

Планета итак загажена.

Додано: Чет 08 січ, 2026 05:49 rjkz написав: Сибарит написав: Дюрі-бачі написав: Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.



А как же "Америкэн дрим" - большой дендрофекальный дом с барбекью эрией, собака и пару машин на драйвее?

Экономика не стабильная? Нет уверенности в завтрашнем дне?

Если это так, то какого брать мортгидж на 30 (уже 50?) лет с риском потерять дохрена бабок?

Шота я логику не могу найти. А как же "Америкэн дрим" - большой дендрофекальный дом с барбекью эрией, собака и пару машин на драйвее?Экономика не стабильная? Нет уверенности в завтрашнем дне?Если это так, то какого брать мортгидж на 30 (уже 50?) лет с риском потерять дохрена бабок?Шота я логику не могу найти.

Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁

Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.



Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁

Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.

И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.

Додано: Чет 08 січ, 2026 06:18 rjkz написав: Hotab написав: Faceless

У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,

А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема

У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,

А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема



Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.



Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.

Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

Планета итак загажена.

Начнем с конца: планете нужен пластик (с) 😁



Для тех, кто не меняет телефоны каждый год, старая зарядка обычно оказывается бесполезной из-за слишком малой мощности. Более того, и в зарядки, и в кабели стали пихать электронику, которая приводит к несовместимости с некоторыми устройствами. В характеристиках приличных кабелей есть длинные списки поддерживаемых устройств. У меня есть несколько мелких девайсов, которые категорически отказываются принимать заряд от кабелей, которыми заряжаю телефон и павербанк. Родные зарядка и кабель нужны для того, чтобы знать возможности и учитывать их при подборе дополнительных (мне никогда не хватало одного комплекта).



Начнем с конца: планете нужен пластик (с) 😁

Для тех, кто не меняет телефоны каждый год, старая зарядка обычно оказывается бесполезной из-за слишком малой мощности. Более того, и в зарядки, и в кабели стали пихать электронику, которая приводит к несовместимости с некоторыми устройствами. В характеристиках приличных кабелей есть длинные списки поддерживаемых устройств. У меня есть несколько мелких девайсов, которые категорически отказываются принимать заряд от кабелей, которыми заряжаю телефон и павербанк. Родные зарядка и кабель нужны для того, чтобы знать возможности и учитывать их при подборе дополнительных (мне никогда не хватало одного комплекта).

Проблема с динамиком, скорее всего, имеет ту же природу, что и проблема с разъемом. Во всяком случае, Я с загрязнением динамиков сталкивался чаще. Некоторые телефоны имеют функцию самоочистки динамиков при помощи воспроизведения очень сильного звука определенных частот. У меня есть сомнения в эффективности такого метода, но о наличии проблемы это говорит.

