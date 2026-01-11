Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3121312231233124> Додано: Суб 10 січ, 2026 16:43 висновок Дюрі-бачі написав: живе в орендованому житлі:

• Румунія — 5,7%

• Словаччина — 6,9%

• Угорщина — 8,4%

• Польща — 12,9%

• Болгарія — 14,0%

• Італія — 24,1%

• Чехія — 25,3%

• Іспанія — 26,3%

• Португалія — 26,6%

• Бельгія — 29,7%

• Греція — 30,3%

• Нідерланди — 31,2%

• Фінляндія — 31,9%

• Швеція — 35,2%

• Франція — 38,8%

• Данія — 39,1%

• Австрія — 45,5%

• Німеччина — 52,8%

• Швейцарія — 58%



Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло. живе в орендованому житлі:• Румунія — 5,7%• Словаччина — 6,9%• Угорщина — 8,4%• Польща — 12,9%• Болгарія — 14,0%• Італія — 24,1%• Чехія — 25,3%• Іспанія — 26,3%• Португалія — 26,6%• Бельгія — 29,7%• Греція — 30,3%• Нідерланди — 31,2%• Фінляндія — 31,9%• Швеція — 35,2%• Франція — 38,8%• Данія — 39,1%• Австрія — 45,5%• Німеччина — 52,8%• Швейцарія — 58%Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.

висновок так собі висновок так собі flyman

Повідомлень: 42057 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1624 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 16:55 зубочистка Bolt написав: rjkz написав: Hotab написав: Faceless

У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,

А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема



Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.



Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

Планета итак загажена. Ха.Рассказываю.У меня 13-й.Отлично работает и держит заряд.Но примерно с год назад начались проблемы с портом.Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.Но не совсем.В результате купил беспроводную зарядку.Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.И после этого порт начал работать как новый.Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.Вы серьезно?Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.Нафига с каждым телефоном зарядка?Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.Планета итак загажена.

Со звуком, может той же зубочисткой попробовать почистить отверстия в корпусе от динамика. У меня однажды застрались, но я тогда стройкой Занимался, пылью забились. Почистил лучше стало. Но это динамик, тот, что громкая связь внизу. Со звуком, может той же зубочисткой попробовать почистить отверстия в корпусе от динамика. У меня однажды застрались, но я тогда стройкой Занимался, пылью забились. Почистил лучше стало. Но это динамик, тот, что громкая связь внизу.

добре що не у вухах колупались добре що не у вухах колупались flyman

Повідомлень: 42057 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1624 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 17:08 flyman

добре що не у вухах колупались





Буде «сітківка + перепонка»? Буде «сітківка + перепонка»? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17567 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2558 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 22:39 2587715 написав: akurt написав: Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП



Вот тут поддержу товарища из Владивостока.

Это правда.

Как раз в том комплексе, в существование которого он отказался верить, был бассейн. Его несколько лет назад забетонировали, поставили стол для пинг-понга, повесили телек и поставили лофсит.

И это был бассейн внутри здания.

В этом-же зипкоде билдинги, которые имеют открытые бассейны, имеют такой мейнтаненс, что порой это выше, чем аренда аналогичного, но без бассейна.

А вот спортзал юзается по-полной. Вот тут поддержу товарища из Владивостока.Это правда.Как раз в том комплексе, в существование которого он отказался верить, был бассейн. Его несколько лет назад забетонировали, поставили стол для пинг-понга, повесили телек и поставили лофсит.И это был бассейн внутри здания.В этом-же зипкоде билдинги, которые имеют открытые бассейны, имеют такой мейнтаненс, что порой это выше, чем аренда аналогичного, но без бассейна.А вот спортзал юзается по-полной. rjkz

Повідомлень: 18173 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8830 раз. Подякували: 5569 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 22:47 Water написав: 2587715 написав: akurt написав: Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество.

Ви продовжуєте таксувать на газовому корейці в США та взимку замість Єгипту відпочивать на морі в Альпах?

Схоже новий рік ва владівостокє удался, та з вашими дописами в нас цей рік теж буде цікавий.

Спитав знайому, в них нема басейну, але з її слів, будинки з басейнами коштують дорожче. Та на них великий попит.

Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра

Це може проблема ва владівостокє, в USA такої проблеми не існує.

бассейны 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП

Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентаніл

Падіння 47 026 Особливо серед людей похилого віку

Дорожньо‑транспортні пригоди ~46 000 Третя за поширеністю причина

Інші (утоплення, пожежі, удушення) десятки тисяч Менша частка Ви продовжуєте таксувать на газовому корейці в США та взимку замість Єгипту відпочивать на морі в Альпах?Схоже новий рік ва владівостокє удался, та з вашими дописами в нас цей рік теж буде цікавий.Спитав знайому, в них нема басейну, але з її слів, будинки з басейнами коштують дорожче. Та на них великий попит.Це може проблема ва владівостокє, в USA такої проблеми не існує.Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентанілПадіння 47 026 Особливо серед людей похилого вікуДорожньо‑транспортні пригоди ~46 000 Третя за поширеністю причинаІнші (утоплення, пожежі, удушення) десятки тисяч Менша частка



Если объективно говорить, то то что Вы описали о бассейнах - это про частные дома в южных штатах.

Если говорить о резиденшал билдингах, то это зависит от локации (ИМХО).

Может в солнечных и жарких штатах это востребовано, но в широте НЙ +\- ими практически не пользуются и они не очень популярны.

Если говорить о Флориде, то там бассейн в почти каждом втором частном доме.

Хотя там относительно недорогая недвига.

В широте НЙ бассейн при частном доме - редкость, хотя ценник на недвигу в среднем в 2-3 раза выше при более высоком уровне доходов и при более состоятельном контингенте. Если объективно говорить, то то что Вы описали о бассейнах - это про частные дома в южных штатах.Если говорить о резиденшал билдингах, то это зависит от локации (ИМХО).Может в солнечных и жарких штатах это востребовано, но в широте НЙ +\- ими практически не пользуются и они не очень популярны.Если говорить о Флориде, то там бассейн в почти каждом втором частном доме.Хотя там относительно недорогая недвига.В широте НЙ бассейн при частном доме - редкость, хотя ценник на недвигу в среднем в 2-3 раза выше при более высоком уровне доходов и при более состоятельном контингенте. rjkz

Повідомлень: 18173 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8830 раз. Подякували: 5569 раз. Профіль 13 8 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 23:20 Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну. M-Audio Повідомлень: 3603 З нами з: 23.03.11 Подякував: 654 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 23:40 akurt

Це що там робиться? 😅



https://www.facebook.com/share/r/1AS2Ys ... tid=wwXIfr Це що там робиться? 😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17567 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2558 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 01:56 M-Audio написав: Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну. Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.

Трохи не так.

Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї. Трохи не так.Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї. Bolt Повідомлень: 3809 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 01:58 Hotab написав: akurt

Це що там робиться? 😅



https://www.facebook.com/share/r/1AS2Ys ... tid=wwXIfr Це що там робиться? 😅

Те саме, що в Парижі на Єлісейських полях. Те саме, що в Парижі на Єлісейських полях. Bolt Повідомлень: 3809 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 02:54 у Флориді rjkz написав: 2587715 написав: akurt написав: Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП



Вот тут поддержу товарища из Владивостока.

Это правда.

Как раз в том комплексе, в существование которого он отказался верить, был бассейн. Его несколько лет назад забетонировали, поставили стол для пинг-понга, повесили телек и поставили лофсит.

И это был бассейн внутри здания.

В этом-же зипкоде билдинги, которые имеют открытые бассейны, имеют такой мейнтаненс, что порой это выше, чем аренда аналогичного, но без бассейна.

А вот спортзал юзается по-полной. Вот тут поддержу товарища из Владивостока.Это правда.Как раз в том комплексе, в существование которого он отказался верить, был бассейн. Его несколько лет назад забетонировали, поставили стол для пинг-понга, повесили телек и поставили лофсит.И это был бассейн внутри здания.В этом-же зипкоде билдинги, которые имеют открытые бассейны, имеют такой мейнтаненс, что порой это выше, чем аренда аналогичного, но без бассейна.А вот спортзал юзается по-полной.

А пам"ятаєте у Флориді висотний будинок, який завалився бо басейн протікав та підмив опори? А пам"ятаєте у Флориді висотний будинок, який завалився бо басейн протікав та підмив опори? flyman

Повідомлень: 42057 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1624 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3121312231233124> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор