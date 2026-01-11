|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:57
Bolt написав: M-Audio написав:
Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.
Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.
А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42057
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор