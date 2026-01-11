RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3121312231233124
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:57

надувний басейн

  Bolt написав:
  M-Audio написав:Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.

Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.

А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 3121312231233124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron