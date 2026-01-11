Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3121312231233124 Додано: Нед 11 січ, 2026 02:57 надувний басейн Bolt написав: M-Audio написав: Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну. Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.

Трохи не так.

Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї. Трохи не так.Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.

А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?

Це що там робиться? 😅



https://www.facebook.com/share/r/1AS2Ys ... tid=wwXIfr Це що там робиться? 😅

Я ж не мешкаю в Туреччині з 10 липня 2024 року, так що не знаю, що там відбувається в Стамбулі, в якому не був десь з 2023 року.

У вівторок відлітаю з Тулузи на Краків, подивлюся що там твориться.



Але в загальному плані змінити соціально-економічну ситуацію, при якій громадяни відносно багатої країни шукають щастя в країнах НЕ Шенгенської зони - не змінити. А це і Туреччина, і Сербія, і Грузія, і Вірменія… купа країн Азії…

У Франції я їх не бачу і не чую.

Російський мат зустрічаю тільки на Фінансовому форумі України. І то, збоченці зараз заблоковані.

Я ж не мешкаю в Туреччині з 10 липня 2024 року, так що не знаю, що там відбувається в Стамбулі, в якому не був десь з 2023 року.

У вівторок відлітаю з Тулузи на Краків, подивлюся що там твориться.

Але в загальному плані змінити соціально-економічну ситуацію, при якій громадяни відносно багатої країни шукають щастя в країнах НЕ Шенгенської зони - не змінити. А це і Туреччина, і Сербія, і Грузія, і Вірменія… купа країн Азії…

У Франції я їх не бачу і не чую.

Російський мат зустрічаю тільки на Фінансовому форумі України. І то, збоченці зараз заблоковані.

Нарешті…

Дивився такого блогера Нік Юса займається встановленням пластикових басіків у Фоориді. Тож трохи у курсі тої кухні.

Про надувні і каркасникі не знаю.

https://youtu.be/If-2YXmhu7Y?si=-p0UvWZEoPQx3h5q Ю4юшнику таки погодили репароль

Ю4юшнику таки погодили репароль

https://youtu.be/If-2YXmhu7Y?si=-p0UvWZEoPQx3h5q

Дякую за посилання. Ну реально є розумні люди в світі, є!

Той Володимир - неймовірно розумна та позитивна людина.

Якщо в США будуть шукати зразок українця - позитивного емігранта, то гарний зразок:

- працює наполегливо та активно; майстер на всі руки…

- купив собі будинок - в іпотеку - і дуже класно пояснював, як купив, що купив, та чому саме.

- просто шикарне викладення тих пунктів A, B, C, D і так інші - пояснень для Міграційної служби в США.

Видно, що мозок в голові працює.



Приблизно так себе поводить в ці дні мій приятель, який з трьома дітьми виїхав за Програмою U4U в Філадельфію: відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.

Дякую за посилання. Ну реально є розумні люди в світі, є!

Той Володимир - неймовірно розумна та позитивна людина.

Якщо в США будуть шукати зразок українця - позитивного емігранта, то гарний зразок:

- працює наполегливо та активно; майстер на всі руки…

- купив собі будинок - в іпотеку - і дуже класно пояснював, як купив, що купив, та чому саме.

- просто шикарне викладення тих пунктів A, B, C, D і так інші - пояснень для Міграційної служби в США.

Видно, що мозок в голові працює.

Приблизно так себе поводить в ці дні мій приятель, який з трьома дітьми виїхав за Програмою U4U в Філадельфію: відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.

Сам з Бучі. До війни працював в Києві (зовсім інша професія була).

так не "летает"





В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.

В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.

Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.

каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно

